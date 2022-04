Clip: Không thắt dây an toàn, 2 người phụ nữ bay lộn nhào trong ô tô

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc qua địa phận huyện Vũ Ninh, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Trên xe chở 3 người gồm tài xế và 2 người phụ nữ .

Chỉ vài giây sau đó, chiếc xe đột nhiên mất lái, đâm vào lan can. Do không thắt dây an toàn, người phụ nữ ở bên ghế bên trái văng sang người bên cạnh, bay lên cao rồi rơi xuống hàng ghế thứ 3.

Trong khi đó, người phụ nữ mặc áo hồng cũng bị đập mạnh sang ghế bên cạnh rồi rơi về đúng vị trí. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau đó đã được Bộ giao thông vận tải Trung Quốc công bố nhằm cảnh báo người dân về hậu quả của việc không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe.