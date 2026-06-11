Clip 'khối nghỉ hè' tự treo mình lên giá phơi quần áo khiến ông bà hết hồn

Ông bà được một phen hốt hoảng khi đứa cháu về nghỉ hè đùa nghịch tự treo mình lên giá phơi quần áo rồi không xuống được, clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Clip cụ ông hốt hoảng khi thấy "khối nghỉ hè" tự treo mình lên giá phơi quần khiến dân mạng cười (Nguồn: @anh.tho.dien.nuoc.mayman)

Kỳ nghỉ hè của các em bé là chuỗi ngày rong chơi, tinh nghịch và lắm khi tạo ra những tình huống khiến người lớn phải "dở khóc dở cười". Một tình huống oái oăm như vậy được ghi lại trong clip có tiêu đề " Hai con báo ông quá, mùa hè bất ổn của ông với 2 cháu bắt đầu" đang thu hút sự chú ý của người xem TikTok.

Trong clip, hai cậu bé tầm 4 tuổi cùng nhau vui đùa, chạy nhảy tung tăng giữa khoảng sân gạch rộng rãi. Sau đó, các cu cậu chú ý đến chiếc giá phơi quần áo bằng inox có bánh xe đặt ở sát thềm, liền tiến lại gần, leo lên thềm.

Với bản tính hiếu động và tò mò, một cậu nhóc bám tay vào thanh ngang của giá phơi rồi đu người lên, còn "đồng bọn" đẩy giá phơi di chuyển ra giữa sân. Đến khi nhận ra mình đang bị treo mình trên không và chẳng thể xuống, cậu bé "đu xà" sợ hãi òa khóc nức nở.

Tiếng khóc vang vọng khắp không gian khiến người ông từ trong nhà vội vã chạy ra kiểm tra. Ngay lập tức, ông đỡ cháu xuống rồi lập tức giả vờ "đánh chừa" hai đứa trẻ.

Clip nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Dân mạng bật cười khi chứng kiến sự tinh nghịch và tình huống "tự báo hại rồi ăn vạ" của hai nhóc tì: "Đáng yêu thì 100 điểm, mỗi tội hai chiến thần chưa tính đến phương án rút lui an toàn"; "Chiếc giá phơi chỉ muốn đứng im một góc làm tròn nghĩa vụ của mình, thế mà cuối cùng vừa bị biến thành xà đơn, vừa bị làm xe đẩy, xong còn chịu nỗi oan bị ông mắng".

"Người ta gọi đây là nghệ thuật ăn vạ đỉnh cao của lứa tuổi mẫu giáo, nghịch ngợm hết mình nhưng khi gặp sự cố là bắt đầu tìm ông ngay"; "Các thanh niên nhí có tố chất vận động viên thể dục dụng cụ đây, đu xà khỏe re, chân co hẳn lên không trung. Mỗi tội chân ngắn quá không thể tiếp đất"...

Thanh Hoa bình luận: "Nhìn cái cách hai anh chàng phối hợp tác chiến, đứa bám xà đu người nhấc chân siêu nghệ, đứa ở dưới ra sức đẩy xe đẩy pháo mà không nhịn được cười. Trẻ con ở quê có khoảng sân rộng rãi để chạy nhảy, nghịch ngợm một chút thế này mới dạn dĩ và khỏe mạnh".

Dân mạng bảo sau quả này thì tình anh em có chắc bền lâu. (Ảnh chụp màn hình)

Bảo Quốc hài hước bình luận rằng các cháu có tố chất tập gym từ bé: "Sau này em bé bước ra đời lại bảo 20 tuổi nhưng có 16 năm kinh nghiệm tập gym. Quả này 3 tháng hè ở nhà với ông xong là cơ bắp cuồn cuộn, thể lực lên hương, vào năm học mới tha hồ làm quán quân hội khỏe phù đổng của trường mẫu giáo luôn nhé".

Việt Phương cũng di dỏm đoán: "Chắc chắn, tình huống này gây sứt mẻ tình cảm anh em nghiêm trọng. Rõ ràng bảo đồng cam cộng khổ có nhau, thế nhưng đứa bị treo dựng đứng còn đứa kia vẫn hớn hở tung tăng. Thế là tụi nhỏ nghỉ chơi với nhau, giận nhau suốt 1 phút".

Huyền My bày tỏ nỗi lo khi "khối nghỉ hưu" đụng độ phải "khối nghỉ hè" tinh nghịch: "Lúc 2 cháu mới về thì ông vui lắm hớn hở ra đón. Thế nhưng, chắc chỉ trông khoảng 1 tuần là ông lại bảo bố mẹ về quê đón lên rồi. Tự chơi với nhau cũng xảy ra nội chiến, đúng là không gì 'báo' ông bà bằng các cháu. Chắc ông đang tự hỏi bao giờ thì mới hết nghỉ hè ý nhỉ?".