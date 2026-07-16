Clip khiến nhiều mẹ lạnh sống lưng: Em bé nhanh như cắt phi xe tập đi về phía hồ nước, may mắn có anh trai giữ lại

Chỉ một phút lơ là của người lớn, đứa trẻ tập đi trên chiếc xe tròn suýt chút nữa đã lao thẳng ra ngoài cổng – nơi có hai hồ nước sâu nằm sát sườn. May mắn thay, sự nhanh nhẹn và ý thức bảo vệ em của người anh trai nhỏ tuổi đã ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại tình huống thoát nạn vô cùng hy hữu và thót tim của một em bé tập đi.

Theo hình ảnh từ clip, trước hiên một ngôi nhà là khoảng sân rộng có cổng sắt mở toang. Đáng chú ý, ngay phía trước cổng là hai hồ nước lớn được chia đôi bởi một lối đi bê tông nhỏ hẹp, không hề có rào chắn bảo vệ.

Thấy 2 cái hồ nước trước nhà mà lạnh sống lưng. May có anh hai cứu em

Một em bé đang ngồi trên chiếc xe tập đi bằng nhựa (xe tròn) một mình ở giữa sân. Do xe có bánh lăn, bé bắt đầu trượt dần về phía cánh cổng đang mở rộng. Chỉ cần lệch hướng hoặc trượt thêm vài mét, chiếc xe cùng em bé hoàn toàn có thể lao thẳng xuống hồ nước sâu.

Phát hiện em mình đang lao ra khu vực nguy hiểm, anh trai bé mới chỉ khoảng 5-6 tuổi từ trong nhà đã nhanh chóng chạy vụt ra. Không một chút chần chừ, cậu bé dùng hết sức ghì chặt chiếc xe tập đi, kéo ngược em vào phía trong an toàn.

Sau khi kéo em vào vùng an toàn, người anh liền nhanh nhẹn chạy ra đóng chặt cánh cổng sắt lại để ngăn ngừa mọi nguy cơ tiếp theo. Ấy thế nhưng, 1 lần nước em nhỏ lại lách qua cổng để lao ra ngoài về phía hồ nước. Cậu bé lại 1 lần nữa lao ra giữ em lại khiến cả 2 anh em cùng ngã ra. Lúc này, người cha nghe tiếng động cũng vội vã chạy ra sân.

Lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh

Đoạn video sau khi chia sẻ đã nhận được hàng ngàn lượt tương tác và bình luận. Đa số đều dành lời khen ngợi hết lời cho sự thông minh, nhanh nhẹn của người anh trai. Tuy nhiên, đằng sau sự may mắn đó là một lời cảnh báo cực kỳ nghiêm khắc gửi tới các gia đình đang nuôi con nhỏ:

Tuyệt đối không lơ là khi sử dụng xe tập đi: Xe tròn tập đi giúp trẻ di chuyển rất nhanh nhưng lại cực kỳ khó kiểm soát hướng đi. Trẻ có thể dễ dàng lao xuống bậc thềm, cầu thang hoặc trượt ra đường lộ, ao hồ nếu không có sự giám sát 24/7 của người lớn.

Luôn khóa cổng và rào chắn các khu vực nguy hiểm: Đối với những gia đình có vị trí sát sông, ao, hồ hoặc đường lộ lớn, việc lắp đặt rào chắn kiên cố và luôn chốt khóa cổng là nguyên tắc sống còn.

Tránh tâm lý "ỷ lại" vào trẻ lớn: Trong tình huống trên, người anh trai đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ tuyệt đối không được giao hoàn toàn việc trông nom trẻ sơ sinh, trẻ chập chững biết đi cho những đứa trẻ khác cũng chỉ vừa mới lớn, bởi các em chưa đủ kỹ năng xử lý khi có tai nạn bất ngờ xảy ra.

Tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ luôn rình rập và chỉ mất vài giây để chuyển thành bi kịch. Hãy chủ động tạo dựng một môi trường sống an toàn cho con trẻ ngay từ những hành động nhỏ nhất như đóng cổng, rào ao và sát sao trong từng phút giây trông giữ.