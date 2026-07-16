HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẹ ruột khai nguồn cơn tạt nước sôi vào người con trai, gây bỏng

Hương Trà (T/H)
|

Những hình ảnh bé trai bị bỏng, cùng thông tin bị mẹ ruột bạo hành khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh một bé trai tại xã Ea Đrăng (tỉnh Đắk Lắk) nghi bị mẹ tạt nước sôi lên người. Kèm theo bài viết có hình ảnh được cho là phần lưng của bé trai với nhiều vùng da đỏ rực, xuất hiện các vết phồng rộp, bong tróc nghi do bỏng. Thông tin sau khi được đăng tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm gây chú ý trong dư luận.

Bài chia sẻ khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Ea Đrăng đã mời những người liên quan lên làm việc. Tờ Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) dẫn nguồn tin từ công an xã Ea Đrăng cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tạt nước sôi vào bé trai là mẹ ruột.

Người mẹ cũng khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ việc đã nhờ em này vào rẫy lấy sạc điện thoại. Tuy nhiên, bé trai chở bạn đi chơi tại khu vực rẫy có ao hồ, khiến người mẹ bức xúc, dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát.

Công an xã Ea Đrăng đang xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công ty từ chối hỗ trợ tài xế "chạy ẩu" khiến 5 ô tô hư hỏng, dân mạng truy lùng clip tai nạn
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại