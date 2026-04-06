Clip gây tranh cãi: Nữ người mẫu đánh tới tấp người đàn ông lớn tuổi vì 1 cái nhìn

Phạm Trang |

Đoạn video ghi lại hành động trên phố của nữ influencer với người đàn ông lớn tuổi đang khiến mạng xã hội chia rẽ dữ dội.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đang gây tranh cãi gay gắt khi ghi lại tình huống giữa một nữ influencer (người có sức ảnh hưởng) và một người đàn ông lớn tuổi trong lúc quay video ngoài đường phố.

Nhân vật chính là Monika Kabir, một người mẫu kiêm influencer. Theo nội dung chia sẻ, khi cô đang ghi hình trên một con đường đông đúc tại Dhaka (Bangladesh) thì một người đàn ông lớn tuổi đi ngang và hướng ánh nhìn về phía cô. Trong lúc lướt qua, chiếc túi của ông dường như chạm nhẹ vào Kabir.

Clip ghi lại sự việc (Nguồn: Instagram@monica_kabir_)

Tình huống sau đó khiến nhiều người xung quanh bất ngờ. Kabir lập tức chạy theo và liên tục dùng túi xách đánh vào người đàn ông, trong khi máy quay vẫn ghi hình. Người đàn ông chỉ có thể cố gắng né tránh.

Chính Kabir sau đó đã đăng tải đoạn video lên tài khoản Instagram cá nhân kèm dòng chú thích: “Nơi vẻ đẹp gặp sự dũng cảm. Hãy tự tin bước vào ngày mới.”

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nữ người mẫu gây tranh cãi khi đánh người đàn ông lớn tuổi trên phố - Ảnh 1.

Một bộ phận người xem lên tiếng ủng hộ Kabir, cho rằng phụ nữ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống khó chịu hoặc thiếu an toàn nơi công cộng và việc phản ứng ngay lập tức là điều cần thiết thay vì im lặng.

Một tài khoản bình luận: “Khi ông ta đi qua đã cố tình chạm vào cô ấy. Mọi người nên nhìn kỹ thay vì bênh vực”.

Một số ý kiến khác cũng đồng tình, cho rằng dù con đường không quá đông nhưng người đàn ông vẫn đi sát và va chạm và ánh mắt “có ý đồ” nên Kabir có quyền tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, nhiều người lại chỉ trích hành động của nữ influencer là quá mức. Một bình luận cho rằng: “Ông ấy chỉ liếc nhìn rồi đi tiếp. Cô đã dùng bạo lực chỉ để câu view”. Ý kiến khác nhận xét: “Không phải ánh nhìn nào cũng khiếm nhã. Đừng làm quá mọi chuyện”.

Nguồn: Hindustantimes

