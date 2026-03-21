Thời gian gần đây, dân tình Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô thường xuyên truyền tai nhau về một nhân vật khá thú vị: "anh bán bò bía bí ẩn nhất Việt Nam". Chỉ là 1 chiếc xe nhỏ, không địa điểm cố định, cũng chẳng quảng bá gì nhiều, nhưng anh vẫn trở nên nổi tiếng sau vài đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Điểm khiến nhiều người chú ý chính là hành động vừa làm hàng vừa liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Biểu cảm này khiến không ít người bật cười, thậm chí còn trở thành "đặc điểm nhận dạng" riêng. Bên cạnh đó, nhiều thực khách cũng dành lời khen cho món bò bía: giá rẻ, kích thước lớn, ăn ổn áp so với mặt bằng chung.

Từ những lời đồn ấy, không ít người bắt đầu tò mò: thực tế thế nào?

"Hành tung bí ẩn" đúng như lời đồn

Khu vực bán hàng của anh được nhắc đến nhiều nhất là quanh Hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên và Yên Phụ. Nghe thì có vẻ cụ thể, nhưng khi bắt đầu tìm mới thấy không hề đơn giản. Đi vòng quanh khu vực này khá lâu vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc trong các clip.

Hỏi thăm vài người xung quanh, mỗi người chỉ một hướng khác nhau. Có người nói vừa thấy ở đoạn này, người khác lại bảo hôm qua anh đứng chỗ kia. Chính việc không có địa điểm cố định khiến việc tìm kiếm mất thêm kha khá thời gian.

Cuối cùng, sau khi hỏi thêm vài người và đi thêm một vòng nữa, hình ảnh quen thuộc cũng xuất hiện: một xe đẩy nhỏ, anh đứng bên cạnh, tay thoăn thoắt cuốn bò bía cho khách.

Anh cho biết mình đã bán bò bía từ năm 2012. Những năm đầu khá đều đều, chưa có gì nổi bật. Đến khoảng năm 2019, lượng khách bắt đầu đông hơn. Còn việc được nhiều người biết đến trên mạng xã hội chỉ mới diễn ra gần đây.

Sau khi "hot" hơn, anh chia sẻ lượng khách có tăng nhẹ, bán được nhiều hơn một chút so với trước. Nhờ vậy, anh cũng có thể kết thúc sớm hơn mỗi ngày. Một ngày, anh bán khoảng hơn 200 chiếc bò bía. Mức giá được giữ khá thấp, chỉ từ 5k - 10k – 15k/chiếc. Lý do rất đơn giản: anh lấy lãi ít hơn so với mặt bằng chung.

Khi biết mình được nhiều người nhắc đến trên mạng xã hội, anh nói ngắn gọn: "Mình thấy rất vui, rất biết ơn mọi người đã ủng hộ ạ."

Anh thường bán từ khoảng 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, nhưng địa điểm không cố định. Có lẽ chính điều này góp phần tạo nên cái tên "bí ẩn" mà mọi người vẫn gọi.

Nhắc đến chuyện ánh mắt "đảo như lạc rang", anh cũng giải thích khá thoải mái: " Do thói quen của mình, mình vừa làm vừa nhìn xung quanh để hướng dẫn mọi người để xe cho đỡ vướng đường đi ạ."

Lý do rất đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ. Hoá ra không có gì "bí ẩn" như mọi người tưởng, chỉ là sự để ý xung quanh khi bán hàng.

Ở nhà, câu chuyện "nổi tiếng trên mạng" cũng trở thành niềm vui nhỏ. Anh kể, con của mình còn nói: "Bố rất nổi tiếng trên mạng, bố có biết không." Và điều này khiến cho không chỉ anh mà cả những người thân cảm thấy tự hào.

Bò bía giá rẻ, kích thước lớn

Bên cạnh câu chuyện "viral", điều khiến nhiều người tìm đến vẫn là món bò bía của anh với lời miêu tả là ngon, rẻ mà kích thước lớn.

Bò bía ở đây có đầy đủ những thành phần quen thuộc của kiểu bò bía ngọt được bán khắp Hà Nội: bánh tráng mỏng, bên trong là kẹo đường, dừa nạo và rắc thêm ít vừng. Nghe thì không có gì nổi bật, nhưng theo nhiều ý kiến, bò bía ở đây có tỷ lệ đường và dừa nạo vừa vặn nên ăn rất vừa miệng, ngon và "cuốn".

Và điều mà ai cũng phải trầm trồ khi cầm chiếc bò bía trên tay đó là kích thước lớn hơn hẳn so với cùng mệnh giá ở các hàng khác.

Cũng theo chia sẻ của anh chủ, trong 3 mức giá, loại 10.000 đồng là được chọn nhiều nhất. Vừa đủ đầy đặn, vừa hợp túi tiền, đây cũng là lựa chọn phổ biến của học sinh, sinh viên hoặc những người muốn ăn nhẹ.

Loại 10k/chiếc

Loại 15k/chiếc

Hiện tại, cứ khoảng một thời gian, hình ảnh của anh bán bò bía "bí ẩn nhất Việt Nam" lại được nhắc lại trên mạng xã hội, kèm theo đó là sự thích thú của cư dân mạng. Cũng bởi thế mà dân tình thi nhau đi tìm mua, dù không phải lúc nào cũng... tìm thấy.