Clip: Bị chọc giận, "sát thủ đầm lầy" nổi điên với báo đốm

Trong clip, khi phát hiện thấy cá sấu đang nằm nghỉ bên bờ sông, con báo đốm con đã mon men tới gần rồi cắn vào đuôi đối phương.

Bị báo đốm trêu chọc, "sát thủ đầm lầy" lập tức quay đầu lại rồi tung ra cú phản đòn bất ngờ. Dính cú đớp trúng mặt, con báo con sợ hãi, lập tức giằng co rồi tìm cách bỏ chạy. May mắn là ngay sau đó nó đã thoát thân một cách an toàn.

Báo đốm là sinh vật họ mèo lớn thứ ba trên thế giới sau hổ và sư tử. Với bản tính nhanh nhạy và khả năng kiên nhẫn rình rập, báo đốm không chỉ là một sát thủ chính hiệu của rừng già mà còn là nỗi khiếp sợ của tất cả các loài động vật.

Nhờ khả năng bơi lội, nó có thể chiến đấu cả trên cạn hoặc dưới nước. Tuy nhiên, khi chạm trán với cá sấu, kết quả của màn kịch chiến giữa chúng thường rất khó dự đoán.