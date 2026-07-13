Clip bà ngoại vừa ăn cưới vừa tập thể dục khiến dân mạng phục lăn

Xem cảnh bà ngoại tập thể dục khi dự tiệc cưới tại nhà văn hóa, nơi có sẵn các máy tập cộng đồng, dân mạng đùa rằng đây là cách hay để "đi ăn cỗ mà không sợ béo".

Clip bà ngoại U70 vừa đi ăn cưới vừa tập thể dục khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @mai.wynh)

Đám cưới là ngày vui trọng đại, nơi mọi người xúng xính váy áo để ăn tiệc và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Nhưng khi tiệc cưới được tổ chức tại nhà văn hóa – nơi tích hợp cả không gian sinh hoạt cộng đồng lẫn khu tập thể dục công cộng, tình huống khó tin đã xảy ra.

Clip ngắn với dòng chú thích: “Khi đám cưới được tổ chức ở nhà văn hóa, ngoại đáng yêu của tôi lại tập thể dục” đăng tải trên TikTok và khiến nhiều người bật cười. Mở đầu clip là không gian điển hình của tiệc cưới, cô dâu chú rể đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ giữa “cơn mưa” bóng bay. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau đó mới là hình ảnh chiếm trọn “spotlight” của bữa tiệc.

Ở phần rìa rạp cưới, ngay cạnh những chiếc ghế banquet thắt nơ, một phụ nữ khoảng 70 tuổi trong bộ đầm dự tiệc màu xanh đang hăng say tập thể dục trên máy, đó là thiết bị tập được gắn ở sân nhà văn hóa. “Bà ngoại” giữ chặt tay vịn, cử động vừa mạnh mẽ vừa nhịp nhàng.

Đoạn video ngắn nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác. Bình luận về khoảnh khắc này, dân mạng vừa buồn cười vừa nể tinh thần thể dục, coi sức khỏe là vàng của bà: “Đúng là đồ đẹp thì vẫn phải diện, đám cưới thì vẫn phải đi, nhưng giờ ’bảo dưỡng sức khỏe“’ của ngoại thì quyết không thể nào bỏ lỡ!“.

”Đúng là gừng càng già càng cay. Người ta đi đám cưới là để ăn cỗ, để check-in sống ảo, còn ngoại đi đám cưới là để tranh thủ đốt cháy calo vừa nạp vào từ đĩa gà luộc“; ”Đề nghị ban tổ chức đám cưới sau này phải tinh tế sắp xếp thêm một khu toàn các ngoại ngồi với nhau xong thể dục luôn“...

Dân mạng đánh giá đây là cách rất hay để ăn cưới nhiều mà không lo béo. (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Việt viết: ”Cứ tưởng hôm nay cô dâu chú rể là nhân vật chính, ai ngờ hào quang sân khấu đã bị ngoại chiếm sạch. Ban tổ chức cũng không ngờ mọi tiết mục đều không bằng màn thể dục đỉnh cao của ngoại. Kiểu này sau đám cưới, thanh niên trong làng chắc phải xếp hàng dài để xin ngoại bí kíp giữ dáng mất thôi“.

Hạnh Trần hài hước bình luận rằng ăn cỗ xong tập thể dục luôn là giải pháp hoàn hảo cho mùa cưới: ”Đây chắc chắn là tấm gương sáng cho hội chị em suốt ngày than thở ‘đi ăn cưới nhiều bị béo’. Nhìn ngoại mà học tập nhé, vừa ăn xong miếng lòng là phải ra làm ngay vài hiệp thể dục thì mỡ màng nào tích tụ cho nổi! Sáng kiến tổ chức đám cưới ở nhà văn hóa đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa rộng rãi mát mẻ, vừa có sẵn cơ sở vật chất cho các quan khách đam mê vận động“.

Bảo Quốc khen đám cưới này có địa điểm quá hợp lý: ”Sự kết hợp giữa đám cưới và nhà văn hóa quả là phát kiến vĩ đại. Ngày xưa đi ăn cưới ở nhà hàng thì chỉ có ăn với uống, nay tổ chức ở nhà văn hóa là có ngay ‘Ăn tiệc - Thể thao - Giải trí’ tích hợp 3 trong 1. Ban tổ chức chắc cũng không lường trước được việc cơ sở vật chất của địa phương lại được khai thác một cách triệt để và hiệu quả đến thế“.

Bên cạnh đó, Hồng Quân nhận xét rằng làm tiệc cưới tại nhà văn hóa sẽ lịch sự, tiện lợi hơn việc dựng rạp ven đường rất nhiều: ”Dựng rạp cưới ở nhà văn hóa mang tầm sang, xịn, mịn và lịch sự hơn gấp vạn lần dựng giữa đường. Khách đi ăn cưới ngồi trong khuôn viên rộng rãi, đàng hoàng, không phải vừa ăn miếng cỗ vừa giật mình thon thót ngó ra đường xem có chiếc xe tải nào đang lao tới hay không. Vô cùng hợp lý, mọi người nên noi gương“.