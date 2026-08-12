Clip 28s của Angela Phương Trinh gây sốc

Chỉ vỏn vẹn 28 giây nhưng đoạn clip mới của Angela Phương Trinh vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên TikTok. Diện mạo mới với mái tóc cắt ngắn cá tính khiến nhiều người bất ngờ, song điều được nhắc đến nhiều hơn cả lại là gương mặt được khen vẫn đẹp ở mọi góc nhìn.

Angela Phương Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi đăng tải một đoạn video ngắn trên kênh TikTok cá nhân. Trong clip dài chỉ 28 giây, nữ diễn viên sinh năm 1995 xuất hiện với mái tóc mới được cắt ngắn gọn gàng chuẩn nam, khác hẳn hình ảnh quen thuộc trước đây.

Đi kèm video, cô viết đơn giản: "Mới cắt tóc kiểu mới, cả nhà thấy sao ạ".

Kiểu tóc mới của Angela Phương Trinh gây chú ý. Nguồn: Angela Phương

Dù chỉ là một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sau khi thay đổi kiểu tóc, video vẫn nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho biết họ mất vài giây đầu mới nhận ra đây là Angela Phương Trinh bởi diện mạo của cô đã thay đổi khá nhiều so với trước.

Nếu như nhiều năm trước, Angela Phương Trinh gắn liền với hình ảnh nữ tính, thường xuyên diện váy áo điệu đà, mái tóc dài và phong cách trang điểm sắc sảo, thì thời gian gần đây cô lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Người đẹp xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, trang phục thiên về phong cách menswear hoặc những thiết kế đơn giản, khỏe khoắn. Sự thay đổi này khiến không ít khán giả bất ngờ bởi đây là hình ảnh rất khác so với "bà mẹ nhí" từng gây sốt một thời.

Nguồn: Angela Phương Trinh

Dẫu vậy, đoạn clip mới cũng khiến nhiều người phải thừa nhận một điều rằng, dù theo đuổi phong cách nào, Angela Phương Trinh vẫn sở hữu những đường nét gương mặt rất nổi bật. Trong video, nhiều góc quay cận cho thấy sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét cùng góc nghiêng được đánh giá là vẫn rất cuốn hút.

Chính vì vậy, thay vì chỉ bàn luận về kiểu tóc mới, không ít cư dân mạng lại dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên.

Một tài khoản bình luận:

- "Nhưng công nhận mặt bà này đẹp thật".

Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Không ít khán giả cho rằng dù thích hay không thích phong cách hiện tại của Angela Phương Trinh, rất khó phủ nhận cô vẫn sở hữu gương mặt có tỷ lệ hài hòa và dễ gây ấn tượng khi lên hình.

Bên cạnh những lời khen, nhiều bình luận cũng thể hiện sự tôn trọng đối với lựa chọn cá nhân của nữ diễn viên.

Một người viết: "Nếu như phiên bản cũ làm em mệt mỏi và không hạnh phúc thì phiên bản này, lựa chọn này nếu làm em vui vẻ hơn thì chúng ta nên ủng hộ em ấy".

Bình luận này được nhiều người hưởng ứng bởi cho rằng mỗi người đều có quyền thay đổi hình ảnh theo cách mình mong muốn, miễn là cảm thấy thoải mái với lựa chọn đó.

Tuy nhiên, vẫn có không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối dành cho hình tượng cũ của Angela Phương Trinh. Những bình luận như: "Ngày xưa đâu rồi chị ơi..." hay "Vẫn nhớ hình ảnh tóc dài của Trinh hơn",... liên tục xuất hiện dưới video.

Nguồn: Angela Phương Trinh

Điều này cũng không quá bất ngờ bởi Angela Phương Trinh từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt với phong cách nữ tính, quyến rũ và nhiều lần lọt vào danh sách những gương mặt có ngoại hình nổi bật. Hình ảnh ấy đã gắn bó với cô trong nhiều năm nên khi chuyển sang diện mạo cá tính hơn, khán giả khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Angela Phương Trinh khiến công chúng bàn tán vì sự thay đổi phong cách. Trong khoảng vài năm trở lại đây, cô nhiều lần xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn, từ cách ăn mặc, kiểu tóc đến thần thái. Mỗi lần xuất hiện đều tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, người thích sự mới mẻ, người lại mong cô quay về với hình ảnh dịu dàng trước kia.

Nguồn: Angela Phương Trinh

Dẫu vậy, sau tất cả những tranh luận, điều mà nhiều người thống nhất là nhan sắc của Angela Phương Trinh vẫn là một lợi thế khó phủ nhận. Dù để tóc dài hay tóc ngắn, diện váy nữ tính hay theo đuổi phong cách nam tính, gương mặt của nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen bởi những đường nét hài hòa và góc nghiêng nổi bật.

Chỉ với một đoạn clip 28 giây và dòng chia sẻ ngắn gọn, Angela Phương Trinh một lần nữa trở thành chủ đề được mạng xã hội nhắc đến. Mái tóc mới có thể vẫn còn gây nhiều tranh luận, nhưng chính sự tự tin theo đuổi hình ảnh mình mong muốn cùng nhan sắc vẫn được đánh giá cao đã khiến đoạn video thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.