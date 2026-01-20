City bán vượt Accent và những cuộc lật đổ này cho thấy rõ người Việt đang đổi cách mua ô tô như thế nào!

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 225 phát sóng ngày 20/1 trên HTV9.





Năm 2025 khép lại chứng kiến thị trường có nhiều cuộc đổi ngôi thú vị. Đầu tiên, VF 3 bất ngờ vượt lên trên VF 5 để trở thành mẫu xe bán chạy nhất là điều ít người dự đoán trước. Anh Nam nhìn nhận diễn biến này như thế nào?

Sắp tới, VinFast sẽ ra mắt Minio Green. Theo anh, liệu mẫu xe này có vượt qua VF 3 như kịch bản trên hay không?

Tôi cho rằng việc VF 3 vươn lên phản ánh đúng đà phát triển của sản phẩm, bởi mẫu xe này có một tệp khách hàng riêng.

Trong khi đó, VF 5 có dấu hiệu chững lại khi được định vị cho gia đình và dịch vụ, nhưng nay thị trường đã có thêm một lựa chọn khác là Limo Green. Thực tế cho thấy chỉ trong 3 tháng cuối năm, Limo Green đã bán hơn 27.000 xe, qua đó chia sẻ một phần thị phần của VF 5. Dù mức giá giữa VF 5 và Limo Green chênh lệch khá lớn, nhưng xét về chi phí vận hành thì gần như tương đương, bởi đều là xe điện với chi phí sử dụng thấp. Trong khi đó, Limo Green lại chở được nhiều người hơn và đa dụng hơn, khiến VF 5 khó duy trì đà tăng trưởng như trước, còn VF 3 vẫn giữ được nhịp tăng.

VinFast VF 3 là xe bán chạy nhất năm 2025. Ảnh: CCA

Tôi tin rằng VF 3 sẽ tiếp tục duy trì vị thế của mình, bởi mẫu xe này đã hình thành một phong cách và “văn hóa” chơi xe riêng. Bản thân tôi cũng đang sở hữu VF 3 như chiếc xe thứ hai, và tôi không có nhu cầu mua VF 5. Tôi tin sẽ có không ít khách hàng có lựa chọn tương tự.

Ngoài ra, với nhóm khách hàng mua xe lần đầu, mức giá khoảng 300 triệu của VF 3 hấp dẫn hơn nhiều so với khoảng 450 triệu của VF 5, trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản. Vì vậy, tôi cho rằng đây không hẳn là một cuộc cạnh tranh nội bộ, mà là sự điều chỉnh và phân hóa vai trò giữa các sản phẩm trong toàn bộ dải sản phẩm của VinFast, đặc biệt khi có thêm sự xuất hiện của Limo Green.

Với Minio Green, tôi nhận thấy định vị của mẫu xe này tương đồng với VF 3. Dù VinFast công bố Minio Green chủ yếu hướng tới mục đích chạy dịch vụ, nhưng khi trực tiếp lái thử, tôi có cảm tình hơn. Xe nhỏ hơn VF 3 nên tiện lợi hơn khi đi trong ngõ hẹp hay di chuyển trong đô thị.

Vậy theo anh, 2 mẫu xe này có bị trùng nhau, cạnh tranh trực tiếp với nhau hay không?

Tôi cũng đã lái thử Minio Green và thấy xe êm hơn VF 3 nhờ đặc tính hệ thống. Với vai trò là một chiếc xe thứ hai, cá nhân tôi thích những mẫu xe càng nhỏ gọn càng tốt, và Minio Green đáp ứng được điều đó.

VinFast Minio Green không chung tệp khách hàng với VinFast VF 3. Ảnh: Thùy Trag

Tuy vậy, phải thừa nhận rằng hai tệp khách hàng này khác nhau khá rõ. Minio Green được VinFast định vị ngay từ đầu là xe chạy dịch vụ, đúng với định hướng của dòng Green. Trong khi đó, VF 3 được giữ lại yếu tố cá tính, thậm chí VinFast còn hạn chế tối đa việc gắn biển vàng cho mẫu xe này. Vì vậy, tôi cho rằng hai phân khúc sẽ không cạnh tranh trực diện với nhau.

VF 3 đã cho thấy sự thành công rõ ràng, còn tương lai của Minio Green phụ thuộc lớn vào cách Xanh SM và GSM vận hành, cũng như khả năng mở ra một phân khúc xe dịch vụ siêu rẻ. Tuy nhiên, điều này không dễ, bởi chi phí vận hành của Minio Green so với VF 5 không chênh lệch nhiều, khác biệt chủ yếu nằm ở chi phí đầu tư ban đầu. Vì thế, mức giá, tệp khách hàng cho Minio Green hiện vẫn là một bài toán khó.

Năm vừa qua, Mitsubishi Xpander sau 6 năm liên tiếp dẫn đầu phân khúc MPV đã bị vượt qua bởi VinFast Limo Green.

Theo anh, đây có phải là sự đổi ngôi mang tính lâu dài hay chỉ là kết quả nhất thời, khi Limo Green có phần thuận lợi hơn trong riêng năm nay?

Tôi cho rằng thành công của Limo Green không phải là may mắn, mà là kết quả của nhu cầu bùng nổ sau một thời gian bị nén. Trước đây, Mitsubishi Xpander thành công vì mang đến một mẫu xe 7 chỗ giá rẻ, đánh trúng nhu cầu khi rẻ hơn Toyota Innova khoảng 200–300 triệu và có chi phí vận hành thấp với động cơ 1.5L.

VinFast Limo Green dù mới ra mắt đã vượt qua Xpander ở phân khúc MPV. Ảnh: Thùy Trag

Giờ đây, VinFast đang dùng chính công thức đó để cạnh tranh ngược lại Xpander. Limo Green có số chỗ tương đương, kích thước nhỉnh hơn, trong khi chi phí vận hành xe điện vượt trội, cộng thêm lợi thế từ chính sách miễn phí sạc và hệ sinh thái của GSM. Những “vũ khí” từng giúp Xpander vượt Innova nay được VinFast khai thác hiệu quả để vượt lại Xpander.

Với đặc thù chi phí vận hành của xe điện, tôi cho rằng Xpander rất khó lấy lại vị thế, chứ chưa nói đến việc lật ngược tình thế. Công bằng mà nói, Xpander vẫn là một mẫu xe tốt cho nhu cầu chở 7 người, nhưng khi cạnh tranh bị đẩy lên cao trào và chi phí vận hành trở thành yếu tố then chốt, các đơn vị khai thác gần như không còn dư địa giảm giá cước. Khi không thể hạ thêm, lựa chọn còn lại của họ chỉ là chuyển đổi sang hướng khác.

Có thể nói, xe điện đang gần như thắng thế khi chọn cho mục đích kinh doanh. Vậy Xpander hay những mẫu MPV 7 chỗ khác còn cửa nào để duy trì doanh số tại Việt Nam, thưa anh?

Tôi cho rằng tệp khách hàng gia đình vẫn sẽ là nhóm quan tâm chính đến MPV, bởi nhu cầu đi lại cho gia đình ở Việt Nam vẫn rất cao, thói quen chọn xe 5+2 hay 7 chỗ vẫn còn.

Mitsubishi Xpander vẫn là một chiếc xe tốt dù không bán nhiều nhất phân khúc MPV. Ảnh: Mitsubishi

Tuy nhiên, các hãng có lẽ sẽ phải thay đổi cách tiếp cận, tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thay vì các phiên bản tiêu chuẩn hay MT, để phục vụ nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn.

Thực tế, tôi được biết vẫn có những doanh nghiệp đặt xe để bên thứ ba khai thác, với yêu cầu rõ ràng là chỉ sử dụng xe xăng, xe phải đủ rộng và đáp ứng tiêu chuẩn trải nghiệm nhất định cho chuyên gia của họ. Tôi tin rằng tệp khách hàng này vẫn tồn tại. Cộng với nhóm khách hàng gia đình, theo tôi MPV chạy xăng sẽ có sự chuyển dịch về vai trò và định vị, nhưng khó có khả năng biến mất hoàn toàn khỏi thị trường.

Tiếp tục với câu chuyện xe xăng, lần này là phân khúc sedan cỡ B. Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Toyota Vios, một mẫu xe gần như đã trở thành biểu tượng tại thị trường Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nằm ở vị trí thứ hai, khi năm nay Hyundai Accent bất ngờ tụt hạng, nhường chỗ cho Honda City. Anh nhìn nhận như thế nào về sự đổi ngôi này giữa Accent và City?

Doanh số Honda City bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 phân khúc sedan hạng B. Ảnh: Đại lý

Khi Hyundai Accent thế hệ mới ra mắt, tôi thấy xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Thiết kế đúng là mới, nhưng chưa hẳn đã hợp gu số đông người Việt, trong khi mức giá lại cao hơn, dù được bổ sung thêm công nghệ.

Nhìn lại nhu cầu thị trường, sedan hạng B chủ yếu phục vụ người mua xe lần đầu cần tối ưu chi phí và nhóm chạy dịch vụ. Hiện nay, mảng dịch vụ đang dịch chuyển sang xe điện, còn người mua xe lần đầu thì vừa muốn tiết kiệm, vừa không muốn gắn với hình ảnh xe dịch vụ. Ở cả hai khía cạnh này, Accent đều gặp khó.

Ngược lại, Honda City lại mang dáng dấp xe gia đình rõ ràng hơn. Trang bị công nghệ ở mức thoải mái, gói Honda Sensing giúp City cạnh tranh tốt với xe Hàn, xét về trang bị không hề thua kém. Thiết kế chỉ cần nhìn tổng thể cũng đã tạo được thiện cảm, chưa cần đi sâu vào chi tiết. Về vận hành, theo cảm nhận cá nhân tôi, City vẫn giữ được chất xe Nhật với cảm giác lái khá thú vị.

Hyundai Accent đang gặp bất lợi so với Honda City. Ảnh: Đại lý

Rõ ràng, khi Accent lơ lửng thì City đã có tệp khách hàng riêng và cứ thế duy trì đà phát triển.

Còn với Toyota Vios, dù thị trường quốc tế đã có thế hệ mới, Việt Nam vẫn bán phiên bản cũ. Nhưng chính điều đó lại giúp Vios tối ưu giá bán. Ở phân khúc mà yếu tố giá vẫn được đặt lên hàng đầu, mẫu xe nào giữ được mức giá tốt thì vẫn có lợi thế, và việc chưa đưa Vios mới về Việt Nam vô tình lại trở thành “cửa” giúp mẫu xe này duy trì vị thế như hiện nay.

Cảm ơn anh Nam về những chia sẻ này.