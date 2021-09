Cách đây không lâu, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh chiếc SUV VinFast Lux SA2.0 đang 'dạo chơi' trên một cánh đồng cỏ. Khung cảnh được người đăng tải ví như tại châu Âu. Thực tế, nơi đây không phải châu Âu mà chính là cánh đồng cỏ cho bò sữa của TH tại Nghệ An.

VinFast Lux SA2.0 'dạo chơi' trên đồng cỏ giống như tại châu Âu. Video: Thăng Nguyễn

Tuy nhiên, có một điều hết sức nguy hiểm mà người lái cần chú ý tới đó là việc cỏ khô mắc vào gầm xe, bắt lửa khiến cả chiếc xe bốc cháy. Đây là tình huống mà khoảng 2, 3 năm trước đã rất được chú ý bởi có nhiều sự vụ như vậy xảy ra.

Theo thông tin mà Toyota Việt Nam đăng tải, hãng đã ghi nhận 6 sự việc được xác định hoặc nghi ngờ do rơm gây ra chỉ trong khoảng 1 tháng, từ cuối tháng 5/2018 đến cuối tháng 6/2018.

Lý do là bởi phần ống xả có thể đạt tới nhiệt độ >400 độ C, trong khi nhiệt độ bắt lửa của rơm chỉ từ 250 đến 300 độ C. Để tránh các tình huống như vậy, các lái xe cần hết sức chú ý khi đi qua các khu vực có nhiều cỏ khô, rơm.