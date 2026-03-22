Chuyển về nhà mới 2 tháng, tôi mới hiểu: Có một kiểu mệt mỏi gọi là “nấu ăn tùy tiện trong bếp” và 6 thiết kế đẹp nhưng bất tiện này là nguyên nhân

Thu Thanh |

Dưới đây là 6 kiểu thiết kế bếp tưởng cao cấp nhưng nếu không cân nhắc kỹ, bạn sẽ phải trả giá bằng công sức dọn dẹp mỗi ngày.

1. Bếp mở: Đẹp khi nhìn, mệt khi sống

Bếp mở gần như là "chuẩn mực thẩm mỹ" của nhà hiện đại: rộng rãi, thoáng sáng và tạo cảm giác kết nối giữa phòng khách – phòng ăn – bếp.

Nhưng khi bắt đầu nấu ăn thật sự, bạn sẽ thấy rõ mặt trái: chỉ cần một bữa xào đơn giản, mùi dầu và khói đã lan khắp nhà. Máy hút mùi chạy ầm ầm khiến việc trò chuyện trở nên khó chịu. Và chỉ cần mặt bếp hơi bừa bộn, toàn bộ không gian lập tức mất điểm.

Gợi ý: Nếu vẫn thích bếp mở, hãy làm cửa trượt kính hoặc cửa xếp linh hoạt để đóng lại khi cần.

2. Gạch trắng kẻ ô: Dễ đẹp nhưng cũng dễ "rẻ"

Gạch caro trắng từng được xem là lựa chọn an toàn: sáng, sạch, dễ phối. Nhưng nhiều gia đình sau khi làm mới nhận ra không phải loại nào cũng đẹp.

Loại bóng phản sáng mạnh dưới đèn khiến căn bếp trông giống… nhà vệ sinh công cộng. Các đường ron đen hoặc quá dày cũng làm tổng thể thiếu tinh tế.

Gợi ý: Chọn loại men mờ, kích thước vừa phải, ron sáng màu để tạo cảm giác mềm mại và sang hơn.

3. Rèm lá ngang (Venetian): Lãng mạn trên ảnh, vất vả ngoài đời

Rèm lá ngang tạo hiệu ứng ánh sáng rất đẹp trên ảnh decor, nhưng trong bếp – nơi nhiều dầu mỡ – nó gần như là "ác mộng".

Dầu và bụi bám vào từng nan rèm khiến việc lau dọn trở nên cực kỳ mất thời gian. Khi mở cửa sổ, rèm rung lắc dễ cong vênh.

Gợi ý: Nếu cần riêng tư, hãy dùng rèm lửng hoặc rèm vải mỏng dễ tháo giặt.

4. Kệ mở thay tủ treo: Đẹp nhưng nhanh bừa

Nhiều blogger khuyên bỏ tủ treo để thay bằng kệ mở cho "nhẹ nhàng, hiện đại". Nhưng khi sống thật, bạn sẽ thấy kệ mở vừa ít chỗ chứa vừa dễ bẩn.

Nếu không dọn mỗi ngày, bếp sẽ nhanh chóng bừa bộn. Chưa kể dầu mỡ bám khiến đồ dùng trên kệ luôn nhớp.

Gợi ý: Kết hợp cả tủ và kệ. Đồ ít dùng cất trong tủ, đồ hay dùng đặt ngoài.

5. Đặt đồ sát bếp nấu: Gọn gàng nhưng phi thực tế

Nhiều hình ảnh decor cho thấy các hộp gia vị, lọ dầu, chai lọ được xếp ngay cạnh bếp trông rất gọn gàng. Nhưng khi nấu thật, dầu nóng bắn tung trong bán kính khoảng 30cm khiến mọi thứ nhanh chóng bẩn.

Gợi ý: Giữ khoảng trống quanh bếp. Càng ít đồ càng đỡ việc lau dọn.

6. Cây xanh trong bếp: Dễ chết hơn bạn nghĩ

Những chậu cây nhỏ trong bếp trông rất "chill", nhưng môi trường nóng – ẩm – nhiều khói dầu khiến phần lớn cây khó sống lâu.

Gợi ý: Nếu muốn trồng, hãy chọn cây dễ chăm như trầu bà, nha đam, cây nhện hoặc trồng hành lá thủy canh.

Tóm lại: Bếp đẹp chưa chắc là bếp dễ dùng

Không có gì sai khi tham khảo ý tưởng từ người khác, nhưng việc "sao chép nguyên xi" thường khiến bạn phải trả giá bằng chính thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Một căn bếp tốt không phải là căn bếp đẹp nhất trên mạng, mà là nơi bạn có thể nấu ăn thoải mái, ít dọn dẹp hơn và sử dụng lâu dài mà không thấy mệt.

Vì sau tất cả, thứ khiến người ta yêu bếp không phải là vẻ ngoài – mà là cảm giác dễ chịu mỗi khi bước vào.

