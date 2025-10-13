Chuyển từ ‘Chiến tranh Vật lý’ sang ‘Chiến tranh Thuật toán’

Theo kênh Telegram “Resident”, Lực lượng vũ trang Nga sử dụng chiến thuật tấn công tên lửa mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của chính quyền Kiev và chiến thuật này đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Ukraine.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, các nhà thiết kế Nga đã thay đổi quỹ đạo bay và khả năng dẫn đường của tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander phóng từ mặt đất và tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ máy bay.

“Resident” giải thích rằng, vấn đề ở đây không phải là về một loại vũ khí thần kỳ mới, mà là về việc cải tiến có hệ thống các dữ liệu đánh chặn: Đo từ xa, phân tích quỹ đạo, hiệu chỉnh phần mềm, một chu trình biến chiến trường thành phòng thí nghiệm, nơi kẻ học nhanh hơn sẽ chiến thắng.

Tác giả nói thêm rằng, với loạt tên lửa có khả năng thích ứng cao với chiến trường, Nga sẽ buộc các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine phải sử dụng thêm nhiều tên lửa đánh chặn đắt tiền, có thể làm tăng đáng kể chi phí quốc phòng.

Đối với Ukraine và các đồng minh, đây trở thành một bài toán số học, mà thêm mỗi lần đánh chặn là thêm một gánh nặng cho ngân sách, chứ không chỉ là vấn đề an ninh.

“Đây chính là bản chất của chiến tranh hiện đại: Lợi thế không đơn thuần là thuộc về kẻ mạnh hơn mà thuộc về kẻ khiến kẻ thù trở nên vô hiệu” - kênh Telegram này nhấn mạnh.

Phát triển ý tưởng này, nguồn tin lưu ý rằng Nga đã chuyển hướng chiến tranh từ “chiến tranh vật lý” sang “chiến tranh số” (hay còn gọi là “chiến tranh thuật toán”).

Các hệ thống phòng không hiện hoạt động ở chế độ “DevOps”, là một phương pháp phát triển phần mềm kết hợp các hoạt động phát triển (Development) và vận hành (Operations) để tăng tốc độ cung cấp sản phẩm, đảm bảo chất lượng và tự động hóa các quy trình, trọng tâm là các khâu dữ liệu, mô phỏng, cập nhật, bộ lọc mới…

Vấn đề là chu kỳ tương tự của phương Tây dài hơn so với Nga, bởi các hệ thống phòng không của họ được thiết kế cho các mối đe dọa ổn định, chứ không phải cho một đối thủ thường xuyên cải tiến các phương pháp dẫn đường và thay đổi quỹ đạo bay của tên lửa.

Và khi mô hình giả lập của các hệ thống phòng không Patriot Mỹ không còn có thể dự đoán được quỹ đạo bay của tên lửa Nga, nó coi như đã bị vô hiệu hóa.

Suy ngẫm về cách Kiev có thể phản ứng trong tình hình hiện tại, tác giả của ấn phẩm nhấn mạnh rằng, điều quan trọng đối với Ukraine bây giờ thậm chí không phải là việc cung cấp các hệ thống phòng không mới, mà là sự thay đổi trong triết lý bảo vệ các cơ sở của mình.

Thay vì cố gắng vô hiệu hóa toàn bộ bầu trời, cần có một cấu trúc thông minh, nhiều lớp: Các thiết bị tầm ngắn, chi phí thấp, cảm biến phân tán, cập nhật phần mềm nhanh chóng và ưu tiên bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tính cấp thiết của việc xây dựng triết lý này dựa trên cơ sở là “chiến tranh thuật toán” không phải là về phần cứng, mà là về tốc độ phản ứng và khả năng rút ra ý nghĩa từ sự hỗn loạn.

Tóm lại, “Resident” lưu ý: Nga đang thể hiện khả năng tư duy động, tức là thay đổi theo điều kiện của cuộc chiến và đây là một tín hiệu rất đáng lo ngại cho các hệ thống vốn quen sống theo tiêu chuẩn ổn định kiểu phương Tây như Patriot của Ukraine và nếu Kiev muốn tồn tại thì họ phải nhanh chóng tìm ra những định dạng mới cho các hoạt động phòng không của mình.