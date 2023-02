Chuyên trang du lịch tiết lộ những điểm đến du lịch đắt tiền nhất thế giới: Nam Cực chưa phải số 1!

Khi nhắc tới những địa điểm du lịch đắt đỏ nhất trên thế giới, phần đông du khách sẽ thường nhớ tới những nơi như New York hoa lệ với những trung tâm thương mại xa xỉ, với quảng trường thời đại tấp nập người qua lại, hay London, Paris cổ kính với những lâu đài, bảo tàng, hay các nơi khác như Geneva và Zurich.

Cuối năm 2022, chuyên trang tư vấn du lịch Travel off Path đã đưa ra danh sách 10 điểm đến đắt tiền nhất thế giới. Travel off Path là nguồn tin tức du lịch độc lập, cung cấp những tin tức cập nhật và phù hợp nhất cho du khách trên toàn cầu. Theo thông tin trên website chính thức của mình, Travel off Path mỗi tháng tiếp cận đến khoảng 2 - 3 triệu du khách truy cập và con số này đều tăng lên theo từng năm.

Danh sách được Travel off Path đưa ra dựa trên các số liệu của Squaremouth.com, một đơn vị chuyên cung cấp các hợp đồng bảo hiểm du lịch. Và điều bất ngờ là, tất cả những thành phố du khách nghĩ là xa xỉ phía bên trên, đều không góp mặt trong top 10.

Những thành phố xa hoa, tráng lệ đều không góp mặt trong danh sách top 10 điểm đến đắt đỏ nhất thế giới.

Sau khi phân tích dữ liệu của mình từ hàng nghìn hợp đồng bảo hiểm du lịch đã được bán ra trên khắp thế giới, Squaremouth nhận thấy rằng khách du khách đã chi nhiều hơn 44% cho 25 điểm đến đắt đỏ nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác, có nghĩa là chi phí trung bình cho mỗi chuyến đi vào khoảng hơn 11.000 đô la, cao hơn gần 3 lần so với chi phí trung bình của các du khách thông thường.



Không phải ở châu Âu hay châu Mỹ, điểm đến mà du khách phải trả chi phí cao lại là ở Nam Cực hay các đảo ở Châu Đại Dương. Và đặc biệt, nơi đắt đỏ nhất là nằm ở châu Phi.

10. Monaco

Chi phí chuyến đi trung bình: 10.247,35 USD

Nằm ở châu Âu, Monaco có 3 mặt tiếp giáp với nước Pháp, mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải. Ngoài ra, từ Monaco di chuyển tới những đất nước khác như Ý cũng khá dễ dàng, quãng đường chỉ khoảng 16km khi đi từ trung tâm.

Monaco.

Travel off Path gọi Monaco là sân chơi dành cho những người giàu có và nổi tiếng, được biết đến với sự xa hoa và không phù hợp với những du khách có ngân sách hạn hẹp. Giá các khách sạn ở đây vào khoảng gần 800 đô la cho một đêm nghỉ.



9. Cộng hòa Trung Phi

Chi phí chuyến đi trung bình: 10.651,98 USD

Nằm ở rìa bắc lưu vực sông Congo, Cộng hòa Trung Phi được coi là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Phi. Kinh tế nước này chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp. Ngành du lịch nước này cũng rất hạn chế bởi không tiếp giáp với biển, hệ thống giao thông có phần lạc hậu, vì vậy rất khó để thu hút các du khách.

Tuy nhiên, với phần lớn đất đai là cao nguyên với độ cao từ 610-790m, hai dãy núi ở phía bắc và đông bắc có độ cao tối đa khoảng 1400m cùng thảm thực vật, các bãi cỏ hay rừng rậm rạp hay những con sông lớn, Cộng hòa Trung Phi vẫn là điểm đến được nhiều du khách đam mê thử thách chú ý đến.

Cộng hòa Trung Phi.

Các chuyến đi đến đây chủ yếu sẽ cần đặt tour hỗ trợ tổ chức toàn bộ. Vì vậy, chí phí này đã đứng ở vị trí thứ 9 trong các chuyến đi đắt đỏ nhất.



8. Kenya

Chi phí chuyến đi trung bình: 11.574,77 USD

Cũng là một quốc gia ở châu Phi, nằm ở miền đông, song Kenya là một quốc gia được đánh giá là có ngành du lịch phát triển hơn so với những người hàng xóm cùng châu lục của mình. Địa hình ở đây tương đối đa dạng, từ vùng đồng bằng ven biển tiếp nối với cao nguyên và núi, cho đến các sa mạc, bán sa mạc. Trong đó, sa mạc và bán sa mạc chiếm đến 60%.

Chính vì vậy, du khách khi đến Kenya thường yêu thích và lựa chọn trải nghiệm tham gia những chuyến đi săn theo kiểu sang trọng. Những khách sạn hoa lệ cũng được xây dựng để phục vụ cho nhóm du khách này, thường là những người lớn tuổi và giàu có. Đặc biệt hơn, còn có cả những dịch vụ để du khách có cơ hội gần gũi hơn với động vật hoang dã của châu Phi.

Kenya.

7. Quần đảo Marshall

Chi phí chuyến đi trung bình: 12.405,38 USD

Quần đảo Marshall nằm gần xích đạo trên Thái Bình Dương. Nổi tiếng với san hô và bãi biển đẹp, nơi đây thu hút du khách bởi những khu nghỉ dưỡng hạng sang. Đồng thời, Travel off Path cũng cho biết, các chuyến bay đến quần đảo này cũng không hề rẻ.

Để đặt một chuyến đi trọn gói tới quần đảo Marshall, du khách sẽ cần một khoản thanh toán trước cao hơn với chi phí thực tế họ bỏ ra. Hiện nay, du lịch là một trong những ngành mũi nhọn, thúc đẩy kinh tế khu vực này.

Quần đảo Marshall.

6. Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich

Chi phí chuyến đi trung bình: 12.874,45 USD

Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich nằm ở Nam Đại Tây Dương. Đây là một tập hợp các đảo xa xôi, trong đó bao gồm Nam Georgia - hòn đảo lớn nhất trong lãnh thổ, và một nhóm các đảo nhỏ hơn, được biết đến với tên Quần đảo Nam Sandwich.

Cũng bởi vị trí mà khu vực này được đánh giá là khá biệt lập. Du khách muốn tới phải đi trên đường biển và có giấy phép. Hình thức phổ biến nhất là sử dụng các gói bao gồm tàu du lịch hoặc du thuyền hạng sang.

Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich.

5. Tanzania

Chi phí chuyến đi trung bình: 13.244,88 USD

Tanzania là một đất nước ở bờ biển phía đông châu Phi, cũng chính là đất nước hàng xóm của Kenya ở phía Bắc. Ở Tanzania, nhiều hóa thạch được phát hiện, trong đó có cả hóa thạch lên tới 6 triệu năm tuổi. Địa hình đất nước này cũng chủ yếu là cao nguyên hoặc vùng núi. Nổi bật có thể kể tới là đỉnh Kilimanjaro, cao nhất châu Phi, hay hồ Victoria, cũng là hồ nước rộng nhất châu Phi.

Một trong những trải nghiệm tốn kém với du khách khi ở Tanzania chính là khám phá Safaris. Tại đây, du khách sẽ có những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên hay động vật hoang dã ở châu Phi. Giá các phòng nghỉ lưu trú ở đây cũng giao động khoảng từ 600 - 800 đô la một đêm.

Tanzania.

4. Zimbabwe

Chi phí chuyến đi trung bình: 14.393,87 USD

Cũng giống như một vài cái tên nổi bật khác ở châu Phi, Zimbabwe cũng là một quốc gia đang phát triển kiểu du lịch cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận du khách.

Tới đất nước phía nam lục địa Phi này, du khách sẽ bị ấn tượng bởi những khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng, mang đến sự độc quyền, riêng tư với không gian rộng lớn và dịch vụ hoàn hảo, xứng đáng với giá tiền.

Zimbabwe.

3. Nam Cực

Chí phí chuyến đi trung bình: 17.739,93 USD

Vùng đất nhiều người nghĩ sẽ là đắt nhất nhưng thực tế lại không phải, Nam Phi chỉ đứng thứ 3 trong danh sách này. Theo Travel off Path, trung bình một chuyến đi đến Nam Cực sẽ tốn ít nhất khoảng 8000 đô la một người, còn với những chuyến sang trọng thì từ 15000 đô la trở lên, kéo dài khoảng 12-15 ngày.

Do khoảng cách xa xôi nên du khách sẽ hoàn toàn ở trên du thuyền trong suốt chặng đường. Tuy nhiên không cần quá lo ngại về điều kiện ăn ở, bởi tương xứng với giá tiền, du khách vẫn sẽ được phục vụ tận tình. Theo nhiều chuyên trang đánh giá, Nam Cực nằm trong danh sách những điểm đến bạn nên đến một lần trong đời, nếu du khách không ngại chi trả cho chuyến đi đặc biệt đó.

Nam Cực.

2. Botswana

Chi phí chuyến đi trung bình: 17.753,80 USD

Tiếp tục là một quốc gia thuộc châu Phi nữa nằm trong danh sách 10 điểm đến có chi phí đắt nhất thế giới của Travel off Path. Botswana là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Nam Phi. Đây được coi là giấc mơ safari và là một trong những điểm đến phổ biến và an toàn nhất mà mọi người nghĩ đến khi lên kế hoạch cho chuyến đi safari của mình.

Đồng thời, ở Botswana, du khách sẽ có những trải nghiệm đi săn độc đáo và lưu trú tại các lều trại, nằm ngay gần khu vực của động vật hoang dã, nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Đương nhiên, chi phí phải bỏ ra cho một trải nghiệm như thế trung bình lên tới 2000 đô la cho một đêm.

Botswana.

1. Congo

Chi phí chuyến đi trung bình: 32.420,00 USD

Điểm đến đắt đỏ nhất theo danh sách của Travel off Path chính là Congo, quốc gia lớn thứ 3 ở châu Phi. Cũng tương tự như Cộng hòa Trung Phi, Công không phải là một quốc gia vốn không được đánh giá cao về du lịch, không có đủ cơ sở hạ tầng phù hợp để cho phép du khách di chuyển dễ dàng. Chính vì vậy, để đến được, quá trình làm thủ tục cũng như đặt các dịch vụ trọn gói khó khăn và tiêu tốn một khoản chi phí lớn hơn hẳn so với ở những nơi khác.

Từ nhiên liệu để chạy xe, thuế, khách sạn lưu trú, vé máy bay hay những chuyến tàu thì đều có giá thành cao. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, những vùng đất cao, dãy lũng hẹp với các hồ nước, rừng thưa hay các đồng cỏ đan xen, những bộ tộc ở đây cũng có nhiều nét văn hóa đặc sắc, đáng để du khách trải nghiệm.