Chuyện tình “cảm lạnh” của đội trưởng Tạ trong Mưa Đỏ và cô em khóa dưới

Sau thành công rực rỡ của bộ phim Mưa Đỏ, cái tên Phương Nam (sinh năm 1993) - người thủ vai tiểu đội trưởng Tạ đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Điều này không chỉ mang lại cho anh sự nghiệp thăng hoa mà còn khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống đời thường phía sau.

Và trong câu chuyện phía sau ấy, người được nhắc đến nhiều không kém chính là vợ anh - Yến Trịnh (sinh năm 1997). Được biết, Yến Trịnh tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Truyền Hình trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội. Cả hai kết hôn năm 2021 và hiện tại có một nhóc tỳ có nickname Nguyên Ốc 4 tuổi.

Diễn viên Phương Nam cùng vợ và con gái

Nếu Phương Nam nhận về tình cảm của khán giả qua vai diễn, thì Yến Trịnh lại là người chứng kiến rõ nhất hành trình nỗ lực, thay đổi và cả những khoảnh khắc vụng về đời thường của chồng.

Cuộc trò chuyện dưới đây với Yến Trịnh sẽ hé lộ không chỉ niềm tự hào của một người bạn đời khi thấy chồng mình “viral” mà còn là hành trình gắn bó, từ những ngày “ghét nhau” đến khi cùng nhau xây dựng tổ ấm ngọt ngào.

“Vợ anh Tạ”: Phương Nam hài theo kiểu… khó tả lắm

Sau vai diễn thành công và được khán giả đón nhận nhiệt tình của Phương Nam, cuộc sống của cả hai hẳn cũng có nhiều thay đổi. Cảm xúc của bạn thế nào khi thấy “anh Tạ” viral và được nhiều người khen ngợi?

Mình cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì sau những ngày cố gắng hết mình, gia đình mình có thể nắm tay nhau ra mắt rất nhiều sự kiện đánh dấu một năm viên mãn, rực rỡ. Mình còn thấy rất vui khi được mọi người gọi cái tên thân thương “chị Tạ”, “vợ anh Tạ”,... Thật sự yêu lắm!

Được biết, bạn cũng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, bạn nhận định vai diễn của chồng mình thế nào?

Theo cương vị là một người vợ thì mình thấy vai diễn của chồng để lại rất nhiều niềm tự hào cho vợ con cũng như bất kỳ người thân nào của chúng mình. Là người trực tiếp chứng kiến những nỗ lực của chồng, mình cũng muốn dành cho anh ấy thật nhiều lời khen ngợi vì đã làm tốt nhất có thể.

Còn với vai trò là một người đạo diễn - đồng nghiệp cùng ngành trong nghề thì mình thấy nể phục và trân trọng sự cố gắng, thành công của Phương Nam trong vai tiểu đội trưởng Tạ. Mình cũng cảm nhận giống như mọi người đã dành lời khen trước đó rằng: Chỉ có thể là Phương Nam thì mới có anh Tạ hôm nay.

Vậy ngoài đời, trong mắt bạn, Phương Nam là người có tính cách thế nào? Có hài hước, tình cảm giống nhân vật Tạ trong phim không?

Trong cuộc sống hàng ngày, Phương Nam là một người bên ngoài ít nói, khá lạnh lùng với những người mới quen nhưng lại rất ấm áp, mộc mạc với người thân trong gia đình.

Sự hài hước của Phương Nam đến từ những câu nói tự nhiên không hề cố tình hay pha trò đâu. Anh sẽ nghĩ gì nói đó và nhiều lúc hiểu sai nghĩa cái từ mình nói nên tạo cảm giác mắc cười khó tả lắm. Bật mí nhé, chồng mình rất thích chơi chữ và dùng ca dao tục ngữ nhưng mà… toàn sai nghĩa thôi.

Có 1 điều gây cười nữa cho mọi người mỗi khi Phương Nam có mặt là anh ấy sẽ va vào tất cả các vật thể có trên đời. Va đầu, va chân, va tay, va lưng,... vào bàn, vào ghế, vào tủ, vào quạt,... Nên cả nhà mình vẫn hay thường trêu Phương Nam chính là “công nghệ var”. (Cười).

Để vào vai diễn này, Phương Nam dường như thay đổi ngoại hình 180 độ, ngày đầu nhìn thấy diện mạo mới của chồng, phản ứng của bạn và con gái là gì?

Thực ra hành trình lột xác, thay đổi diện mạo để hoá thân vào nhân vật thì Phương Nam không làm một mình. Lúc nào cũng có sự đồng hành cùng vợ con nên mình và con gái chưa bao giờ phản ứng bỡ ngỡ hay bất ngờ cả.

Phương Nam là một người rất khó sống xa gia đình hay nói cách khác là đi đâu cũng phải có vợ con đi cùng hoặc mang theo một trong hai. Người đàn ông của gia đình nên trong quá trình giảm 15kg của anh ấy, mình và con gái luôn bên cạnh động viên, ủng hộ. Thậm chí hai mẹ con còn “làm phiền” vì suốt ngày rủ đi ăn ngon, bắt “gánh đồ ăn” khiến việc giảm cân càng thử thách hơn chút.





Từng ghét đến mức muốn tẩy chay, gọi là chú xưng cháu đến khi sinh con!

Quay lại thời điểm đầu tiên, cơ duyên nào để hai bạn gặp gỡ, quen biết rồi trở thành bạn đời của nhau?

Có lẽ là một câu chuyện dài và hơi vòng vo nhưng mình sẽ kể thật chi tiết cho mọi người nghe. Vì có những sự “sắp đặt” khá kỳ lạ như một cái duyên để chúng mình gắn bó với nhau.

Hồi đại học, Phương Nam học trên mình 2 khoá, chúng mình đều ở ký túc xá của trường. Thế nhưng có sự đối lập khi mình là “chuyên gia” đi học muộn, thi thoảng cúp học còn anh thì ngược lại, không bao giờ đi muộn và cũng chưa bao giờ bỏ tiết học nào. Cũng vì vậy mà dù cùng môi trường nhưng chúng mình chưa từng có duyên gặp nhau lần nào. Thậm chí, phòng ký túc xá mình ở, Phương Nam cũng qua chơi nhiều lần vì có bạn nhưng toàn đúng hôm mình đi vắng.

Đến ngày lớp Phương Nam làm bài diễn tốt nghiệp, khóa đạo diễn của mình cũng đến dự. Nhưng mãi cho đến sau này, khi Facebook nhắc lại kỷ niệm này mình mới nhìn kỹ trong tấm ảnh chụp cùng bạn thân thì phía sau là Phương Nam đang diễn tốt nghiệp.

Một lần khác ở ký túc xá chuẩn bị đi học thì trời đổ mưa to, đứng đợi mãi bỗng 1 anh nào đó đi đâu về đưa cho mượn ô rồi bỏ đi. Từ đó cũng không gặp lại mà cũng không nhớ mặt để trả. Và cũng phải mãi sau này, khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, mình mới biết anh chàng đó chính là chồng mình.

Mọi thứ cứ xảy ra như vậy đấy. Nhưng thú thực ban đầu chúng mình ghét nhau lắm.

Lúc mình vẫn còn là sinh viên đi làm thêm, anh thì ra trường rồi, mình được giao nhiệm vụ booking diễn viên và mời anh đi diễn.

Mình có nhắn anh đi cùng 1 buổi thử đồ diễn, câu chuyện vẫn rất vui vẻ cho đến khi phía bên cửa hàng đổi ý, không cho mượn nữa. Do vậy, đêm hôm mình đành nhắn gấp cho Phương Nam, nhờ anh ấy tự chuẩn bị 10 - 20 bộ.

Thế nhưng, anh ấy nhắn lại mình thế này: “Anh xin lỗi nhưng mà tiền cát-xê của em không đủ để anh trả tiền giặt là”.

Mình tức lắm, “ghim” trong lòng luôn. Thậm chí hôm sau đi diễn tới giờ ăn trưa, mình ghét tới mức không lấy cơm cho anh, còn kết chuyện cho mọi người trong ekip để “tẩy chay” anh này. Tuy nhiên phải công nhận, anh ấy diễn hay quá nên không ai ghét nổi, ai cũng mê và dành lời khen.

Song sau lần ghét nhau đó thì chúng mình cũng không ai nói với nhau câu gì nữa. 1 năm sau, tình cờ chúng mình lại làm chung. Mình vẫn có nhiệm vụ quản lý diễn viên nên khi anh Nam tới, mình ra đón. Gặp lại nhau cả hai có phần “đứng hình”. Rồi tự nhiên thế nào, khi đi sau mình anh bỗng hỏi: “Yến Trịnh đã bao giờ có cảm giác gặp một người mà biết rằng đó là vợ của mình chưa?”. Lúc đó mình cũng không để ý lắm đâu vì còn đang tập trung công việc nhưng rồi sau đấy cả hai cũng gắn bó, tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau.

Cứ thế chúng mình tiến đến những cột mốc mới, kết hôn và chào đón bé Ốc. À, bật mí thêm là từ lúc quen nhau tới trước khi có bé Ốc, chúng mình luôn xưng hô là chú - cháu đó. (Cười).

Yến Trịnh - vợ diễn viên Phương Nam học dưới anh 2 khóa

Ban đầu “ghét” nhau vậy có điểm nào ở Phương Nam khiến bạn ấn tượng nhất không?

Chắc là sự đàng hoàng. Vì Phương Nam khi thích mình đều cho cả thế giới biết điều đó, chưa một lần giấu giếm dù hồi đó rất nhiều cô gái xinh đẹp, nổi tiếng hơn, khéo ăn nói hơn mình thích anh. Bên cạnh đó, anh cũng luôn muốn được về gặp gia đình của mình để xin phép cho hai đứa quen nhau. Đó cũng là điều mà bố mình nhận xét về Phương Nam trong lần gặp đầu tiên rằng anh là một người đàng hoàng.

Đến hiện tại, khi hôn nhân đã bước sang năm thứ 5, ấn tượng đó có thay đổi nhiều không?

Đến hiện tại thì dù có sự yêu mến theo dõi quan từ khán giả nhưng ở mọi nơi Phương Nam vẫn luôn chủ động nắm tay mình và gọi “Yến Trịnh ơi lại đây nào!”. Vì anh gọi vậy nên dù mình tên Yến nhưng mọi người luôn gọi mình là Yến Trịnh vì đã nghe cái tên này rất nhiều từ anh Nam.

Câu nói ấy quen thuộc với mình từ những ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ. Mình nghĩ rằng sau này dù có bị đãng trí nhưng nghe câu nói đó chắc mình sẽ nhận ra đó là chồng mình.

Hai bạn có từng trải qua những thử thách hay giai đoạn khó khăn nào trong tình yêu và hôn nhân?

Chúng mình kết hôn đúng đợt dịch bệnh Covid bùng phát dữ dội, 2 vợ chồng phải tự chăm nhau từ bầu cho tới lúc đi sinh em bé. Tất cả đều do một tay chồng mình soạn đồ, tìm hiểu mua sắm đồ đạc.

Nhớ nhất là hôm đi sinh, chồng đem theo cả 1 vali tới bệnh viện thay vì xách 1 chiếc giỏ nhựa. Với nhiều người thì hành trang mang theo khi đi sinh là bà ngoại, bà nội nhưng “hành trang” của mình là Phương Nam.

Còn trong cuộc sống đời thường thì Phương Nam nhường, Yến Trịnh nhịn. Hoặc nếu có vấn đề nào đó, hai vợ chồng sẽ nói chuyện thẳng thắn, đến khi nào giải quyết rõ được mới thôi.

Điều khiến bạn cảm thấy an toàn nhất khi ở bên cạnh Phương Nam là gì?

Điều duy nhất mình cảm không an toàn khi ở cạnh Phương Nam là lúc anh đăng ảnh. Bởi anh hay đăng ảnh xấu của vợ khiến mình rất lo lắng. Còn lại, lúc nào mình cũng đều thấy tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra thì hai vợ chồng mình lúc nào cũng đồng hành với nhau. Mình thường đi theo hỗ trợ và bận rộn cùng anh ấy. Phương Nam đi đâu cũng muốn mình đi cùng vì điều đó khiến anh ấy không cảm thấy lo lắng hay bất an. Dù đôi khi chỉ cần mình ở tại khách sạn hoặc ngồi xa xa đâu đó nhưng miễn có mình đi cùng, Phương Nam mới thấy có nhiều năng lượng để làm việc. Anh ấy hay nói với mình vậy.

Lúc nào cũng ở cạnh nhau như vậy thì cả hai có sở thích hay thói quen đặc biệt nào không?

Nếu không phải đi làm, chúng mình thích được ở cạnh con. Chúng mình luôn thích cuộc sống cả nhà làm mọi thứ cùng nhau, thể hiện tình cảm qua những hành động dù nhỏ nhất. Chẳng hạn như cùng nhau đi thử quần áo, mua sắm đồ dùng, ăn 1 món ăn mới hay xem 1 bộ phim hoạt hình,... gì cũng được chỉ cần có Nguyên Ốc.

Cuối cùng, nếu dùng một câu ngắn gọn để nói về hành trình tình yêu, hôn nhân của hai người đến hiện tại, bạn sẽ mô tả thế nào?

Mình sẽ dùng câu mà chồng mình luôn gọi mình nhé: “Yến Trịnh ơi, lại đây nào!”.

Cảm ơn Yến Trịnh về những chia sẻ!