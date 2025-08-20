Chuyện tình “3 lần được cứu sống” của cô gái một chân và chàng lính cứu hoả điển trai

Đó là câu chuyện của Niu Yu (SN 1997, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc)!

Vào tháng 7/2024, cô nàng chính thức nên duyên vợ chồng với Xiao Ly - lính cứu hỏa từng là ân nhân giúp đỡ cô.

Hành trình tình yêu và cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cả hai sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng viral, nhiều người ví đây như câu chuyện khó tin và đẹp đến mức có thể viết thành kịch bản, chuyển thể thành phim truyền hình.

Anh lính cứu hỏa đến "giải cứu" Niu Yu khi cô bị kẹt chân giả trên đường vào năm 2022.

Bây giờ, cả hai đã là vợ chồng.

"Cô gái này được cứu 3 lần bởi lính cứu hỏa. Lần đầu tiên năm 11 tuổi, lần thứ hai vào năm 2022 và việc kết hôn với anh lính cứu hỏa này cũng được gọi là cứu sống, ý chỉ một tình yêu có thể khiến cô gái hạnh phúc, hãnh diện đến mai về sau", một cư dân mạng bình luận.

Niu Yu hiện là một blogger trên mạng xã hội Douyin với 2,6 triệu người theo dõi - nơi cô cập nhật cuộc sống, công việc sau khi mất đi một chân vào năm 11 tuổi. Quay ngược thời gian về năm 2008, khi mới 11 tuổi, Niu Yu bị vùi lấp suốt ba ngày trong trận động đất Vấn Xuyên. Dù được giải cứu, cô phải chấp nhận mất đi một chân phải và gắn bó với chân giả từ đó.

Cô được lính cứu hỏa cứu vào năm 11 tuổi, trong một trận động đất.

Cô gái bị mất một chân, nổi tiếng với hành trình cuộc sống lạc quan, tích cực.

Không để bi kịch quật ngã, Niu Yu kiên cường bước tiếp. Cô trở thành VĐV chạy bán marathon, xuất hiện trên sàn diễn thời trang, làm nhiếp ảnh gia, xuất bản sách và đặc biệt là luôn lên tiếng bảo vệ quyền được sống, được yêu của người khuyết tật.

Tháng 7/2022, trong một chuyến ghi hình ngoài trời, chân giả của Niu Yu bất ngờ bị kẹt vào khe đá. Cô loay hoay mãi không thể tự giải quyết, đành gọi cứu hộ 119.

Người có mặt hỗ trợ khi đó chính là Xiao Ly, lính cứu hỏa trẻ tuổi.

Khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng lại mở ra bước ngoặt của cuộc đời. Xiao Ly kiên nhẫn tháo chiếc chân giả bị kẹt, nhẹ nhàng khuyên cô kiểm tra vết thương. Trước sự chăm sóc tận tình, Niu Yu nhanh chóng cảm mến và mở lời: "Có thể cho em xin số điện thoại liên lạc được không". Anh lính cứ hỏa này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nên đã đọc số: 119.

Cả hai gặp lại trong một buổi livestream do lực lượng phòng cháy tổ chức.

Một vài tháng sau, định mệnh đưa họ gặp lại trong một buổi livestream do lực lượng phòng cháy tổ chức. Tại đây, cả hai có dịp trò chuyện nhiều hơn. Niu Yu ấn tượng bởi sự giản dị và chân thành của anh lính cứu hỏa; ngược lại, Xiao Ly bị cuốn hút bởi nghị lực và sự lạc quan của cô gái trẻ.

Những cuộc trao đổi ngắn dần trở thành mối liên hệ bền chặt. Cặp đôi phát hiện ra nhiều điểm chung: cùng yêu thể thao, coi trọng sự sống và luôn giữ tinh thần tích cực.

Tháng 11/2022, Xiao Ly chính thức tỏ tình, cả hai công khai chuyện hẹn hò lên mạng xã hội. Hình ảnh cô gái một chân nắm tay anh lính cứu hỏa nhanh chóng “gây bão” MXH, nhận về hàng triệu lượt xem cùng vô số lời chúc phúc. Xiao Ly luôn khẳng định tình cảm dành cho Niu Yu không hề xuất phát từ sự thương hại, mà là sự ngưỡng mộ và tự hào.

Cặp đôi cũng thường xuyên chai sẻ khoảnh khắc đời thường ngọt ngào lên mạng xã hội.

Về phần mình Niu Yu từng chia sẻ với truyền thông: “Anh ấy không bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là người khuyết tật. Ngược lại, anh luôn nói tự hào vì có một người vợ mạnh mẽ. Điều đó khiến tôi tin tình yêu này không đến từ sự thương hại mà là sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau”.

Xiao Ly cũng nhiều lần khẳng định, anh yêu Niu Yu không vì quá khứ hay hoàn cảnh, mà vì con người cô - kiên cường, sống hết mình và không ngừng lan tỏa năng lượng tích cực.

Gia đình cũng ủng hộ tình yêu của cặp đôi. Đến tháng 7/2024, cả hai chính thức về chung một nhà.

Trên trang Douyin cá nhân, anh lính cứu hỏa vẫn thường xuyên gọi vợ mình là "công chúa", "bảo bối", đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dù đã là vợ chồng nhưng vì đặc thù công việc nên cả hai không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Xiao Ly vẫn giữ thói quen viết thư tình cho vợ. Khi được nghỉ phép cả hai đi du lịch, dành thời gian thăm gia đình,...

Những thước phim bình dị ấy lại trở thành nguồn động lực cho hàng triệu người tin rằng tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi giới hạn. Từ cô bé từng khóc nấc vì mất đi một chân, Niu Yu giờ đây đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc bên cạnh người chồng ân nhân.

"Giữa vô vàn câu chuyện tình ngắn ngủi trên mạng, mối duyên giữa Niu Yu và Xiao Ly như một cổ tích đời thường, để lại niềm tin rằng định mệnh đôi khi thật sự tồn tại", một cư dân mạng bình luận.

Nguồn: Douyin, Sohu.