Chuyện lạ tại Thế giới Di động: 8.548 người mất việc nhưng chi phí cho nhân viên lại tăng thêm 1.000 tỷ

Nội dung chính 6 tháng đầu năm, MWG giảm 5.936 người nhưng chi phí cho nhân viên lại tăng gần 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ nhiều quan điểm liên quan đến vấn đề nhân sự tại MWG.

Hồi đầu năm nay, sau khi Báo cáo thường niên 2023 của Thế giới Di động (MWG) được công bố, rất nhiều người ngỡ ngàng vì trong vòng 1 năm ngắn ngủi, quy mô nhân sự của doanh nghiệp này đã giảm 10.000 người. Số nhân sự tính đến hết ngày 31/12/2023 tại Thế giới Di động còn 65.414 người.



Lý giải về việc một lượng lớn nhân sự bị "xóa tên", theo ông Nguyễn Đức Tài, năm 2023 là một năm khốc liệt nhất lịch sử đối với hoạt động của công ty. Và để bảo toàn và phát triển, "công ty bước vào giai đoạn "thắt lưng buộc bụng", kiểm soát mọi chi phí và cơ cấu nhân sự để bảo vệ dòng tiền".

Và để kích thích tinh thần cho các nhân sự còn lại, ông Tài chia sẻ, sau tái cấu trúc, MWG chú trọng tạo động lực mạnh mẽ và tưởng thưởng xứng đáng cho những nhân sự sẵn sàng cống hiến và tạo ra kết quả vượt trội dựa trên mục tiêu kinh doanh của từng chuỗi.

Tưởng chừng sau màn cắt giảm nhân sự nặng tay này, sang năm 2024, số lượng nhân viên của Thế giới Di động sẽ ổn định. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024. Theo đó, số lượng nhân viên của công ty tại ngày 31/3/2024 giảm 4.853 người so với tại ngày 31/12/2023. Trong khi đó, báo cáo kinh doanh quý 2 vừa công bố, tổng số nhân viên tại thời điểm 30/6 là 59.478 người. Con số này đã giảm 5.936 người so với số đầu năm và giảm 8.548 người so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói là, mặc dù số nhân sự giảm cực mạnh nhưng tổng chi phí nhân viên của công ty vẫn tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước lên 4.760 tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân, mỗi tháng, người lao động tại đây nhận được mức lương khoảng 13,4 triệu đồng.

Ngoài ra, tại mục chi phí phải trả ngắn hạn, MWG thuyết minh số tiền gần 1.204 tỷ đồng là tiền thưởng cho nhân viên. Con số này tăng gần 80% so với cuối năm ngoái.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, trong một chia sẻ, ông Nguyễn Đức Tài cho biết, tại công ty, người được cho là nhân tài là người có thông tin và có đầu óc để đưa ra quyết định.

"Nhân tài là gì? Thực ra tôi không quá quan tâm đến khái niệm này. Nhiều công ty cần những người tài giỏi, có background tốt, từng có vị trí này, công việc kia nhưng Thế Giới Di Động chỉ cần ở vị trí đó, bạn có nhiều thông tin, có cái đầu logic để đưa ra quyết định. Chỉ cần hai yếu tố này, ngồi vào đúng vị trí thì sẽ phát huy được. Thế Giới Di Động sẵn sàng tạo môi trường để cá nước ngọt bơi tung tăng trong nước ngọt", ông nói.

Ông cũng đưa ra lời khuyên đối với cấp dưới của mình là việc càng khó càng nên nhận vì đây là cơ hội để bạn được học hỏi một thứ mới mà không phải đóng học phí, lại được trả tiền, được hỗ trợ và có thể phạm lỗi mà không phải móc tiền túi ra trả.

Và khi gặp thất bại cùng không nên nản lòng, vì "một người nếu quá sợ thất bại thì ngay cả đi làm công cũng không thể, chỉ lên núi gõ mõ là an toàn nhất".

Và điều quan trọng, trong mắt ông Tài, có 2 khoản chi không phí là chi cho nhân viên và khách hàng.

"Những khoản đó là khoản đầu tư đáng giá của doanh nghiệp, nôm na có thể hiểu là khoản đầu tư cho con đi học, nếu thấy trường khác tốt hơn dù giá có cao hơn, chúng ta vẫn sẵn sàng cho con chuyển qua. Thế nên cần phải lắng nghe nhân viên để thay đổi kịp thời, song song hãy xem tiền trả cho nhân viên và khách hàng là tiền đầu tư", ông bày tỏ.