Với tiêu đề hài hước: Người dùng iPhone phải “chảy nước miếng” trước loạt tính năng vượt trội của Galaxy S24 Ultra - cây bút Martin Filipov từ Phone Arena đã chỉ ra loạt chi tiết mà một fan hâm mộ Apple cuồng nhiệt như anh cảm thấy ghen tỵ trước mẫu điện thoại của Samsung.

Dưới đây là bài viết của Filipov.

Nhỏ mà hữu hiệu

Có thể cho rằng Samsung đã lấy cảm hứng từ iPhone 14/15 Pro khi tạo ra những chiếc smartphone mới nhất. Nhưng công bằng mà nói, có khá nhiều tính năng từ Galaxy S24 mà Apple có lẽ sẽ cân nhắc muốn “lấy cắp” cho iPhone 16 Pro sắp ra mắt.

Không chỉ Apple mà hầu hết các nhà sản xuất điện thoại khác đều có thể phải chú ý đến những tính năng mới và tốt nhất của Galaxy S24, những thứ làm thay đổi cuộc chơi điện thoại thông minh năm nay.

"Tôi từng ghét Galaxy S24 Ultra nhưng đã thay đổi 180 độ khi cầm trên tay": Cải tiến mới rất đáng tiền Với Galaxy S24 Ultra, tôi đã chuẩn bị tâm thế ghét bỏ vì nó thiếu đi đường cong trong đó. Nhưng tôi đã không làm thế. Thay vào đó, tôi khá bị mê hoặc bởi sự thay đổi này.

Khi giới thiệu dòng Galaxy S24 trên sân khấu, Samsung đã nhấn mạnh đến kính Corning Gorilla Glass Armor mới, nâng cấp ấn tượng nhất của Galaxy S24 Ultra.

Vẫn như lời quảng cáo hàng năm, đây là loại kính có độ cứng tốt nhất từ trước đến nay, nhưng có một điều đặc biệt hơn cả là nó có thêm lớp phủ chống phản chiếu mới. Và thật sự nó có hiệu quả chứ không phải chỉ là mánh lới quảng cáo.

Mặc dù màn hình trên Galaxy S24 Ultra không hẳn phải sáng hơn các màn hình khác trên thị trường, nhưng lớp phủ chống phản chiếu mới thực sự giúp người dùng dễ nhìn ở ngoài trời hoặc khi có các nguồn sáng mạnh xung quanh hơn.

Nhìn vào ảnh dưới đây, có thể thấy sự khác biệt khi so sánh màn hình của S24 Ultra với màn hình của các điện thoại hàng đầu khác như iPhone 15 Pro và Pixel 8 Pro là khá rõ ràng.

Những cải thiện nhỏ trong các hoạt động sử dụng hàng ngày kiểu này rất hiếm trên điện thoại ngày nay đơn giản vì điện thoại thông minh đã gần đạt đến đỉnh cao.

Thật đáng khen khi thấy Corning có thể tạo ra bước nhảy vọt và khác biệt đáng kể bằng cách nâng cấp đơn giản nhưng hiệu quả cho tấm kính mới của hãng.

Thậm chí, kính chống phản quang còn khiến cho những quảng cáo về màn hình siêu sáng của các đối thủ trông kém ấn tượng hơn.

Ví dụ: OnePlus 12 dù là mẫu smartphone có thể đạt độ sáng tối đa 4000 nits ở HDR nhưng thực sự lại thể hiện không tốt bằng màn hình 2600 nits trên Galaxy S24 Ultra, nhờ màn hình ít phản chiếu hơn.

Apple nên học hỏi

Lĩnh vực khác mà Samsung (phối hợp với Google) mang lại sự chú ý lớn là hỗ trợ phần mềm và AI.

Đầu tiên, Galaxy S24 Ultra hiện cam kết sẽ có tổng cộng 7 năm cập nhật hệ điều hành. Tất nhiên, người dùng iPhone (nhận được 5-6 bản cập nhật iOS lớn) không có gì phải ghen tị với điều này, nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ Samsung đã thực sự đưa ra cam kết chính thức thay vì chỉ là sự mập mờ.

Trên thực tế, Apple chưa bao giờ hứa hẹn sẽ có bao nhiêu năm hỗ trợ khi mua một chiếc iPhone mới. Tất cả tuỳ thuộc vào việc hãng quyết định sẽ hỗ trợ thêm trong bao lâu và sẽ dừng vào một ngày nào đó không ai biết trước.

Việc đưa ra một thời hạn rõ ràng giống như cách Samsung làm sẽ giúp cho mọi người ước tính tuổi thọ tiềm năng thiết bị của mình dễ hơn và đưa ra quyết định mua hoặc bán iPhone cũ chính xác hơn.

Ngoài cam kết phần mềm, thứ đáng gờm nhất trên Galaxy S24 nằm ở các tính năng AI.

Chắc chắn, bạn có thể tranh luận rằng Samsung đã mượn toàn bộ thuật toán AI của Google và chỉ đơn giản là dán thương hiệu Galaxy lên trên. Nhưng bản chất thế nào không quan trọng.

Vấn đề là Galaxy S24 là chiếc điện thoại hữu hình duy nhất có thể mua được vào lúc này sở hữu các tính năng đó và Apple cần phải bắt kịp Samsung (và Google) càng sớm càng tốt.

Loạt tính năng Galaxy S24 khiến người dùng iPhone 15 ghen tỵ

Một thứ khác trên dòng điện thoại Galaxy S24 mà người dùng iPhone có thể ghen tị chính là khả năng tản nhiệt.

Theo Samsung, S24 có hệ thống buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 1,5 lần so với S23; S24+ lớn hơn 1,6 lần so với S23+ và S24 Ultra lớn hơn 1,9 lần so với S23 Ultra.

iPhone nổi tiếng là có các giải pháp làm mát chủ động kém, thậm chí là gần như không có - vốn được coi là nguyên nhân gây ra hiện tượng giảm hiệu suất chip khi nhiệt độ quá cao.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sạc ngược không dây hiện diện rất nhiều trên dòng S24 năm nay và tiếp tục vắng mặt trên dòng iPhone 15.

Sẽ rất tiện dụng để Apple đưa tính năng này lên iPhone 16, cho phép người dùng sạc AirPods ở mặt sau iPhone bất cứ lúc nào.

Với tư cách là một người dùng iPhone, tôi rất ấn tượng và ghen tị với những tính năng nêu trên của Galaxy và rất muốn thấy chúng xuất hiện trên iPhone 16.

Trên thực tế, đây có thể coi là lần đầu tiên sau nhiều năm một chiếc smartphone cao cấp mới của Samsung mang lại trải nghiệm tích cực đến như vậy.