Chỉ trong vài tháng, Samsung đã hạ bệ Google để trở thành "ông vua AI" mới, đồng thời tung ra phiên bản chipset mạnh nhất từ Qualcomm. Đối với nhiều người, Galaxy S24 là lựa chọn hiển nhiên và đáng giá vào thời điểm này. Tuy nhiên, sản phẩm của Samsung không phải độc nhất.

Mặc dù là chiếc điện thoại Android toàn diện dành cho bất kỳ ai, nhưng nếu muốn tìm cho mình mẫu điện thoại thay thế khác cá tính hơn nhưng vẫn đảm bảo không thua kém về trải nghiệm, đây là 3 lựa chọn của chuyên gia Rob Dunne từ Tech Radar.

Google Pixel 8

Ngoài Samsung, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới Android chắc chắn là Google, hãng công nghệ đi tiên phong phát triển AI, với kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt thị trường điện thoại thông minh.

Google Pixel 8 và Pixel 8 Pro, mặc dù được phát hành từ tháng 10, nhưng đã đặt ra tiêu chuẩn mà nhiều người mong đợi từ thế hệ AI tiếp theo.

Và cũng chính thiết bị của Google đã đặt ra tiền lệ cho Samsung Galaxy S24 về sau tuân theo quy tắc cập nhật phần mềm 7 năm, một quyết định giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và có lợi cho người tiêu dùng.

Pixel 8 và Pixel 8 Pro cũng có mức giá tốt hơn Galaxy S24, đặc biệt là khi so với Galaxy S24 Ultra.

Với giá bán lần lượt là 699 USD và 999 USD, các mẫu điện thoại Pixel có giá khá nhẹ nhàng, thấp hơn mức giá của Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra, lần lượt là 799 USD, 999 USD và 1.299 USD.

Số tiền người dùng bỏ ra đáng giá đến mức ngạc nhiên, đặc biệt khi xem xét chất lượng rất cao của thiết bị.

Khi nói đến thông số kỹ thuật và tính năng, Pixel 8 và Pixel 8 Pro cũng không thua kém Samsung Galaxy S24 mới là bao, trong khi khoảng cách giá chênh lệch lên đến 300 USD giữa Pixel 8 Pro và Galaxy S24 Ultra.

Các tính năng như Magic Eraser, Audio Magic Eraser và Best Take đã giúp dòng Google Pixel 8 trở nên khác biệt so với phần lớn các đối thủ cạnh tranh hàng đầu, trong khi các tính năng AI Circle to Search và Photo Assist của Samsung cũng lấy cảm hứng từ chiếc điện thoại này.

OnePlus 12

Khi nói đến những thương hiệu kém ấn tượng hơn Google và Samsung, OnePlus có lẽ luôn là cái tên đứng đầu danh sách.

Điện thoại mới nhất của hãng, OnePlus 12, không chỉ nâng tầm thế hệ trước vốn đã rất ấn tượng mà còn có thể khiến Samsung và Google phải "đổ mồ hôi" với thông số kỹ thuật ấn tượng và thiết kế tuyệt đẹp.

OnePlus 12 tự hào có chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM lên tới 16GB LPDDR5X và màn hình ProXDR LTPO 2K 120Hz, tất cả được cung cấp năng lượng bởi pin 5.400mAh, hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 50W, giúp máy không chỉ có sức mạnh ấn tượng mà còn hoạt động bền bỉ hơn Galaxy S24.

Thông số kỹ thuật tốt là một chuyện, nhưng đi sâu vào chi tiết, bạn sẽ tìm ra lý do tại sao OnePlus được đánh giá cao hơn.

OnePlus không chỉ thiết kế lại hệ thống làm mát của điện thoại, giúp cải thiện tuổi thọ và hiệu suất của OnePlus 12 mà còn đảm bảo điện thoại tương thích với Wi-Fi 7, sử dụng USB 3.2, tích hợp các tính năng mới nhất để người dùng có thể sử dụng OnePlus 12 càng lâu càng tốt.

OnePlus 12 cũng chỉ có giá vỏn vẹn 799.99 USD cho RAM 12GB, model cơ bản 256GB, một mức giá mà Samsung Galaxy S24 đơn giản là không thể sánh bằng.

Motorola Razr 40 Ultra

Một lựa chọn thay thế khác là Motorola Razr 40 Ultra. Đây luôn được đánh giá là chiếc điện thoại màn hình gập đẹp nhất hiện nay với nhiều màu sắc hấp dẫn.

Dù không phải là điện thoại mạnh nhất, đặc biệt khi so với OnePlus 12 hoặc Google Pixel 8 Pro, nhưng điều này không ngăn cản Motorola Razr 40 Ultra có một số khía cạnh đáng lựa chọn.

Đầu tiên và đáng chú ý nhất, Razr 40 Ultra có màn hình phụ AMOLED linh hoạt 3,6 inch, kích thước lớn nhất và tối ưu nhất hiện có trên điện thoại màn hình gập.

Máy cũng trang bị chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, mặc dù hơi lỗi thời nhưng vẫn là một chipset mạnh mẽ cho dạng chiếc điện thoại gập, cùng với thiết lập camera kép phía sau và camera selfie 32MP.

Đây không phải điện thoại dành cho những người muốn có thông số kỹ thuật và tính năng mới nhất và tốt nhất. Tuy nhiên, những hạn chế về hiệu suất được bù đắp bởi tính năng.

Trải nghiệm người dùng độc đáo và thú vị, kết hợp với các lựa chọn màu sắc tuyệt vời và một số tính năng được nghiên cứu kỹ lưỡng dành cho điện thoại màn hình gập, tất cả giúp Motorola Razr 40 Ultra trở thành sự lựa chọn tốt nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cá tính thay vì quá phổ biến như Galaxy S24.