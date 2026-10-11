Chuyển khoản thành công 20.920.000 đồng vào tài khoản số 206xxx ngân hàng ACB, chị Bùi Thị Hải Yến phải trình báo công an

Công an phường Sơn Nam (Hưng Yên) phối hợp với Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại 20,92 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 06/10/2026 Công an phường Sơn Nam phối hợp với Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền hơn 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Qua đây, Công an phường Sơn Nam khuyến cáo người dân khi phát hiện chuyển khoản nhầm hoặc nhận được số tiền không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng.

Cán bộ Công an xã Hàm Thuận Nam trao trả tài sản cho chị Bùi Thị Hải Yến. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, chị Bùi Thị Hải Yến, trú tại tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 20.920.000 đồng vào tài khoản số 206xxx, mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Phố Hiến, đứng tên chủ tài khoản N.V.Q. Sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm, chị Yến đã đến Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm để được nhận lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Thuận Nam đã chủ động phối hợp với Công an phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên để xác minh thông tin liên quan đến chủ tài khoản nhận tiền.





Trên cơ sở các thông tin được cung cấp, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Công an phường Sơn Nam đã nhanh chóng xác minh thông tin người nhận số tiền chuyển khoản nhầm là chủ tài khoản N.V.Q trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân hoàn trả toàn bộ số tiền 20.920.000 đồng cho chị Bùi Thị Hải Yến.

Việc Công an phường Sơn Nam phối hợp cùng Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng kịp thời xác minh, kết nối các bên và hỗ trợ hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, chủ động gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an hai đơn vị, qua đó góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên