Chuyển khoản nhầm hơn 500 triệu, liên hệ người nhận yêu cầu hoàn tiền thì được thông báo: “Tôi chỉ có thể trả lại 150 triệu, số tiền còn lại hãy hỏi ngân hàng”

Theo đó, anh Trương sử dụng ứng dụng ngân hàng để chuyển 150.000 Nhân dân tệ cho một người bạn. Để cẩn thận, anh chia khoản tiền này ra làm hai lần chuyển. Lần đầu 12.000 Nhân dân tệ thành công, nhưng lần thứ hai 138.000 Nhân dân tệ lại chuyển nhầm vào tài khoản đồng nghiệp cũ tên Tiểu Long.

Khi được liên hệ, Tiểu Long cho biết, do đã vay ngân hàng gần 2 năm chưa trả nợ mua nhà, khi tiền chuyển vào tài khoản, ngân hàng đã tự động trích trả nợ gần 90.000 Nhân dân tệ, chỉ còn khoảng 40.000 Nhân dân tệ (khoảng 148 triệu VNĐ).

Tiểu Long cho biết sẽ trả lại 40.000 Nhân dân tệ, số tiền còn lại anh Trương nên liên hệ ngân hàng yêu cầu hoàn trả Tuy nhiên, phía ngân hàng cho biết, việc trích tiền từ tài khoản khách hàng theo hợp đồng vay và bản án có hiệu lực là hợp pháp.

Sau khi vụ việc được báo chí đưa tin, nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra băn khoăn: “Không hiểu sao lại xảy ra nhầm lẫn như vậy”. Anh Trương giải thích, lúc chuyển tiền, anh đang nhập viện và có thể không tỉnh táo nên mới xảy ra sự cố.

Anh Trương kể: trong thời gian nằm viện, một người bạn tên Long muốn vay 150.000 tệ, anh đã đồng ý. Lần chuyển đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi chuyển lần thứ hai, anh nhập chữ “Long” để tìm tài khoản nhận nhưng không để ý hệ thống hiển thị tài khoản của đồng nghiệp cũ Tiểu Long, nên chuyển đã nhầm 13,8 vạn tệ.

Tiểu Long xác nhận có nhầm lẫn. Anh này trước đó đã ngừng trả nợ mua nhà gần 2 năm và đang cân nhắc bán nhà để trả nợ. Sau khi xảy ra việc chuyển nhầm, Tiểu Long đã cùng anh Trương đến ngân hàng giải thích tình hình. Anh Trương cho biết: nếu chứng minh được chuyển nhầm, số tiền này không thuộc về đồng nghiệp cũ, ngân hàng nên hoàn trả phần bị trích.

Tuy nhiên ngân hàng phản hồi, mọi tranh chấp giữa người thứ ba và khách hàng về chuyển nhầm phải do hai bên tự thương lượng hoặc khởi kiện; ngân hàng chỉ có thể hỗ trợ kiểm tra và cung cấp thông tin cần thiết.

Các luật sư Trung Quốc phân tích rằng, khoản tiền 13,8 vạn tệ chuyển nhầm tạo ra quan hệ lợi ích bất chính giữa Tiểu Long và anh Trương. Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người nhận lợi ích không có căn cứ pháp luật phải trả lại lợi ích cho người chịu thiệt hại. Do đó, anh Trương có quyền yêu cầu đồng nghiệp trả lại số tiền đã nhận. Ngân hàng trích tiền để bù nợ vay là hành vi hợp pháp, không thuộc lợi ích bất chính, vì vậy anh Trương không thể yêu cầu ngân hàng hoàn trả.

Các luật sư cũng lưu ý, trong trường hợp tranh chấp về chuyển nhầm, người chuyển nhầm có thể khởi kiện để đòi lại tiền. Anh Trương cần chuẩn bị các bằng chứng gồm: thông tin chuyển khoản, tin nhắn trao đổi với đồng nghiệp, để chứng minh việc chuyển nhầm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Theo Toutiao