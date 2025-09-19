HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hơn 14 triệu người dùng Zalopay đón tin vui: Có thể thoải mái tiêu tiền Việt ở Trung Quốc và hơn thế

Minh Anh |

Người dùng ứng dụng này có thể đến những quốc gia sau thanh toán quét mã QR mà không phải lo đổi tiền.

Tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay mở rộng tại Trung Quốc

Cùng tìm hiểu về tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay thông qua 5 câu hỏi đáp sau.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay vừa được mở rộng thêm tại quốc gia nào?

Đáp án đúng là: C. Trung Quốc

Giải thích: Nền tảng thanh toán không tiền mặt ZaloPay cho biết tính năng “Quét QR quốc tế” vừa được mở rộng thêm tại thị trường Trung Quốc. Trước đó, tính năng này đã được triển khai tại 5 quốc gia châu Á khác là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Người dùng ZaloPay có thể thanh toán bằng loại tiền tệ nào khi sử dụng tính năng “Quét QR quốc tế” tại 6 quốc gia?

Đáp án đúng là: C. Tiền Việt Nam

Giải thích: Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng tiền Việt Nam ngay tại 6 quốc gia trên thông qua ZaloPay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay cho phép thanh toán tại những địa điểm nào ở Trung Quốc và các quốc gia khác?

Đáp án đúng là: C. Từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ

Giải thích: Người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng ZaloPay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Các thao tác thanh toán bằng tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay được thực hiện như thế nào?

Đáp án đúng là: B. Mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang quốc gia sở tại và quét mã QR tại quầy

Giải thích: Các thao tác thanh toán được thực hiện đơn giản: mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang quốc gia sở tại và quét mã QR tại quầy.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Theo dự kiến của ZaloPay, đến cuối năm 2025, tính năng mới nào sẽ được mở thêm để hỗ trợ khách quốc tế thanh toán QR tại Việt Nam?

Đáp án đúng là: B. Thanh toán từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào

Giải thích: Đến cuối năm 2025, ZaloPay dự kiến sẽ mở thêm tính năng cho phép khách quốc tế thanh toán QR tại Việt Nam từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào, mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu.

Tìm hiểu thêm
