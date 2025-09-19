Hơn 14 triệu người dùng Zalopay đón tin vui: Có thể thoải mái tiêu tiền Việt ở Trung Quốc và hơn thế

Cùng tìm hiểu về tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay thông qua 5 câu hỏi đáp sau.
Đáp án đúng là: C. Trung Quốc
Giải thích: Nền tảng thanh toán không tiền mặt ZaloPay cho biết tính năng "Quét QR quốc tế" vừa được mở rộng thêm tại thị trường Trung Quốc. Trước đó, tính năng này đã được triển khai tại 5 quốc gia châu Á khác là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia.
Đáp án đúng là: C. Tiền Việt Nam
Giải thích: Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng tiền Việt Nam ngay tại 6 quốc gia trên thông qua ZaloPay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.
Đáp án đúng là: C. Từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ
Giải thích: Người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng ZaloPay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ.
Đáp án đúng là: B. Mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang quốc gia sở tại và quét mã QR tại quầy
Giải thích: Các thao tác thanh toán được thực hiện đơn giản: mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng "Quét QR", chuyển khu vực sang quốc gia sở tại và quét mã QR tại quầy.
Đáp án đúng là: B. Thanh toán từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào
Giải thích: Đến cuối năm 2025, ZaloPay dự kiến sẽ mở thêm tính năng cho phép khách quốc tế thanh toán QR tại Việt Nam từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào, mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu.