Hơn 14 triệu người dùng Zalopay đón tin vui: Có thể thoải mái tiêu tiền Việt ở Trung Quốc và hơn thế

Cùng tìm hiểu về tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay thông qua 5 câu hỏi đáp sau.

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay vừa được mở rộng thêm tại quốc gia nào? A. Singapore sai B. Nhật Bản sai C. Trung Quốc đúng D. Indonesia sai Đáp án đúng là: C. Trung Quốc Giải thích: Nền tảng thanh toán không tiền mặt ZaloPay cho biết tính năng “Quét QR quốc tế” vừa được mở rộng thêm tại thị trường Trung Quốc. Trước đó, tính năng này đã được triển khai tại 5 quốc gia châu Á khác là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Người dùng ZaloPay có thể thanh toán bằng loại tiền tệ nào khi sử dụng tính năng “Quét QR quốc tế” tại 6 quốc gia? A. Ngoại tệ địa phương sai B. Tiền từ thẻ tín dụng quốc tế sai C. Tiền Việt Nam đúng D. Tiền từ ứng dụng thanh toán mới sai Đáp án đúng là: C. Tiền Việt Nam Giải thích: Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng tiền Việt Nam ngay tại 6 quốc gia trên thông qua ZaloPay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay cho phép thanh toán tại những địa điểm nào ở Trung Quốc và các quốc gia khác? A. Chỉ các trung tâm thương mại lớn sai B. Chỉ các điểm tham quan du lịch sai C. Từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ đúng D. Chỉ các cửa hàng nhỏ lẻ sai Đáp án đúng là: C. Từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ Giải thích: Người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng ZaloPay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Các thao tác thanh toán bằng tính năng “Quét QR quốc tế” của ZaloPay được thực hiện như thế nào? A. Mở ứng dụng, chọn tính năng “Quét QR”, quét mã QR và chuyển khu vực sang quốc gia sở tại sai B. Mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang quốc gia sở tại và quét mã QR tại quầy đúng C. Đổi ngoại tệ trước, sau đó quét mã QR tại quầy sai D. Cài đặt ứng dụng mới và đăng ký trước khi quét sai Đáp án đúng là: B. Mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang quốc gia sở tại và quét mã QR tại quầy Giải thích: Các thao tác thanh toán được thực hiện đơn giản: mở ứng dụng ZaloPay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang quốc gia sở tại và quét mã QR tại quầy. Tìm hiểu thêm