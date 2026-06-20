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Chuyển khoản nhầm hơn 10 triệu đồng thanh toán tiền hàng hoá, Công an hỗ trợ một chủ hộ kinh doanh lấy lại tiền

Hà Giang
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Cơ quan Công an đã có khuyến cáo quan trọng tới người dân sau sự việc này.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã đăng tải trường hợp Công an xã Tuyên Bình vào ngày 18/6 đã phối hợp xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm số tiền trên 10 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 16/6, anh Trần Việt Hoàn (sinh năm 2005, trú tại thôn Minh Cầm Trang, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ nhận được thông báo từ ứng dụng tài khoản ngân hàng về việc được chuyển vào số tiền 10.212.000 đồng.

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và nghi ngờ có sự nhầm lẫn trong quá trình giao dịch, anh Hoàn đã chủ động trình báo đến Công an xã Tuyên Bình, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuyên Bình nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nguồn tiền và chủ tài khoản chuyển khoản.

Thư cảm ơn của chị Hồ Thị Yến, một chủ hộ kinh doanh cá thể các mặt hàng thời trang trên địa bàn xã Quỳnh Anh, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số tiền trên do chị Hồ Thị Yến (sinh năm 1986, địa chỉ: thôn Phú Thịnh, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán tiền hàng hóa kinh doanh.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Yến bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn đến anh Trần Việt Hoàn vì hành động trung thực, nghĩa tình; đồng thời cảm ơn lực lượng Công an xã Tuyên Bình đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp chị Yến sớm nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Thông qua vụ việc, Công an xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

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