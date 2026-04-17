Chuyển khoản 368 triệu đồng để nhận 1,8 tỷ vào tài khoản ngân hàng, người đàn ông phải đến trình báo công an

Huỳnh Duy |

Người đàn ông ở Gia Lai đã thực hiện 6 lần chuyển tiền để nhận giải thưởng 1,8 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo hơn 368 triệu đồng qua mạng xã hội với thủ đoạn trúng thưởng vé cào online.

Theo trình báo, vào ngày 7/4, ông N.C.M (49 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) tham gia chương trình mua vé trúng thưởng của tài khoản “Cty Vé Cào Thần Tài 88888” với số tiền 299 nghìn đồng.

Sau khi thực hiện xong thao tác, các đối tượng liên hệ qua Messenger, thông báo ông M. xem livestream cào vé và thông báo ông đã trúng giải thưởng lên đến 1,872 tỷ đồng.

Hình thức lừa đảo vé số cào online trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

Để nhận giải, các đối tượng yêu cầu ông M. đóng phí hồ sơ, sau đó là phí quy đổi ngoại tệ. Đáng chú ý, các đối tượng còn lợi dụng lỗi ghi sai nội dung chuyển khoản để yêu cầu ông chuyển tiền lại nhiều lần, kèm theo lời hứa sẽ cộng dồn số tiền này vào giải thưởng.

Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm 5% thuế thu nhập cá nhân (93,6 triệu đồng) và phí chuyển khoản quốc tế (hơn 190 triệu đồng). Tổng cộng, ông M. đã thực hiện 6 lần chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 368.622.000 đồng.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng còn gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thông báo chuyển khoản thành công 1,872 tỷ đồng và yêu cầu nạn nhân chờ 24 giờ với lý do "số tiền lớn hệ thống đang xử lý". Chỉ đến khi không nhận được tiền và các đối tượng cắt đứt liên lạc, ông M. mới nhận ra mình bị lừa.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các chương trình trúng thưởng qua mạng xã hội và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho người lạ để tránh thiệt hại về tài sản.

Vụ hàng trăm trẻ em nhiễm HIV và nghi vấn gây sốc trong bệnh viện công ở Pakistan: Thứ này có bị dùng lại?
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
