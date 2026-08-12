Toàn bộ tài sản của ông đã bị kẻ lừa đảo cuỗm sạch.

Ông Yang, một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Trung Quốc, từng đặt nhiều kỳ vọng vào một cơ hội đầu tư thương mại điện tử xuyên biên giới. Thế nhưng, gần 6 triệu NDT (khoảng 28,2 tỷ đồng) mà ông chuyển đi với hy vọng sinh lời cuối cùng lại rơi thẳng vào tay một đường dây lừa đảo. Đáng nói, số tiền nhanh chóng biến thành những thỏi vàng tại một cửa hàng vàng ở Thâm Quyến (Trung Quốc) khiến việc truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn hơn.

Khi ông Yang vừa hoàn tất lần chuyển tiền cuối cùng, phía bên kia lập tức mất liên lạc. Đến lúc ông nhận ra mình bị lừa và báo cảnh sát thì đã quá muộn. Số tiền này đã “biến hình” chỉ trong vài phút: Từ những con số trong tài khoản ngân hàng trở thành những thỏi vàng.

Ông Hu Xufeng - Công tố viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phố Đông, Thượng Hải, khi nhớ lại vụ án này đã đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “rất nhanh”. Theo điều tra, đây không phải một vụ lừa đảo được thực hiện ngẫu hứng mà là cả một dây chuyền đã được các đối tượng chuẩn bị và vận hành hết sức tinh vi.

Đường dây này đã đăng ký trước tới 31 công ty vỏ bọc, đồng thời làm giả các giấy tờ ủy quyền, dựng lên câu chuyện rằng những doanh nghiệp này cần mua vàng với số lượng lớn để phục vụ hoạt động kinh doanh và chia lợi nhuận. Sau khi tiền lừa đảo được chuyển vào tài khoản, các đối tượng lập tức hành động.

Ảnh minh họa

Chúng thậm chí đứng chờ sẵn bên ngoài kho giao vàng. Ngay khi những thỏi vàng được đưa ra khỏi kho, chúng lập tức nhận và chuyển đi. Điều đáng nói hơn là sau khi lấy được vàng, các đối tượng còn trực tiếp phá hủy số seri trên từng thỏi. Đây vốn là dấu hiệu quan trọng giúp truy xuất nguồn gốc vàng. Khi số seri bị xóa, khoản tiền bất hợp pháp gần như được “đóng băng” dưới dạng tài sản vật chất rất khó lần theo.

Toàn bộ quá trình từ lúc tiền được chuyển đến khi biến thành vàng chỉ diễn ra trong vài phút.

Trong vụ án, số tiền của ông Yang cũng được chuyển tới một cửa hàng vàng. Chủ cửa hàng cho biết ban đầu, ông chỉ nghĩ mình đang thực hiện một giao dịch kinh doanh bình thường. Người mua được giới thiệu thông qua một mối quan hệ quen biết, hợp đồng đã ký, tiền cũng đã vào tài khoản, rõ ràng việc bán vàng của ông chẳng có gì bất thường.

Tuy nhiên, quá trình điều tra của cơ quan công tố đã cho thấy hàng loạt dấu hiệu đáng ngờ mà chủ cửa hàng không thể không biết.

Hơn 20 công ty ở nhiều địa phương khác nhau cùng thực hiện giao dịch nhưng chỉ cử duy nhất một người đại diện đến ký hợp đồng. Khuôn mặt của người được cho là đại diện ủy quyền cũng không giống ảnh trên giấy tờ tùy thân đến mức nhân viên cửa hàng phải phát hiện và báo lại cho chủ tiệm. Dù vậy, chủ cửa hàng vẫn lựa chọn làm ngơ vì lợi nhuận từ giao dịch.

Quy mô giao dịch cũng bất thường không kém. Thông thường, cửa hàng chỉ có doanh thu khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng) mỗi tháng. Thế nhưng trong khoảng 10 ngày trước và sau khi vụ án xảy ra, tổng giá trị giao dịch đã bất ngờ tăng vọt lên hơn 30 triệu NDT (116,1 tỷ đồng). Những giao dịch có giá trị lớn diễn ra liên tục, thông tin người mua có dấu hiệu bất thường, nhiều người được ủy quyền đến thực hiện giao dịch mua vàng... tất cả đều là những tín hiệu cảnh báo rõ ràng.

Dẫu vậy, chủ tiệm vàng vẫn cố gắng giải thích rằng đó chỉ là “thông lệ trong ngành”. Tuy nhiên, pháp luật không xét xử dựa trên cái gọi là thông lệ mà dựa trên sự thật và trách nhiệm của từng người trong giao dịch. Cuối cùng, tòa án xác định chủ tiệm vàng có hành vi che giấu, ngụy trang nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có và tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù.

Danh sách giao dịch lừa đảo do cơ quan chức năng công bố

Vụ án cho thấy một trong những điểm khó nhất trong cuộc chiến chống lừa đảo viễn thông tại Trung Quốc chính là tốc độ luân chuyển của dòng tiền. Kẻ lừa đảo có thể dùng công ty vỏ bọc để nhận tiền chỉ trong vài giây, sau đó biến tiền thành vàng chỉ trong vài phút.

Một khi tiền đã biến thành vàng, thậm chí số seri còn bị cố tình xóa bỏ, việc truy tìm và thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, chống rửa tiền cũng chính là một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến chống lừa đảo. Mỗi lần một giao dịch bất thường bị bỏ qua, đường dây lừa đảo lại có thêm cơ hội che giấu dòng tiền; và phía sau mỗi thỏi vàng được “tẩy sạch” nguồn gốc có thể là toàn bộ số tiền tiết kiệm, tài sản và công sức của một nạn nhân.

(Nguồn: news.hangzhou.com.cn)