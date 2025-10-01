Chuyển khoản 120 triệu cho bạn trai quen trên app hẹn hò, 1 tuần sau ác mộng ập đến: Bị người yêu block, công an triệu tập, cô gái chết lặng!

Là một cô gái sống giản dị, chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, chẳng mấy khi trưng diện ăn chơi, Dư Lệ chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại bị công an triệu tập. Ở độ tuổi 27, ít va chạm, một thân một mình sống giữa thành phố Quảng Châu, đây thực là cú shock quá lớn với cô.

Mọi chuyện bắt đầu khoảng hơn 2 tháng trước, khi Dư Lệ "tương hợp" với Trần Hạo qua một ứng dụng hẹn hò. Trần Hạo tự giới thiệu với cô rằng anh là một nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc trong một công ty công nghệ khá có tiếng ở Thượng Hải.

Hai người cứ thế trò chuyện dầm dề ngày này qua tháng nọ, không chỉ nhắn tin trên ứng dụng hẹn hò, mà còn gọi video call và cho nhau số điện thoại cũng như thông tin liên lạc qua các tài khoản mạng xã hội.

Trong suy nghĩ của Dư Lệ khi ấy, Trần Hạo là kiểu đàn ông biết quan tâm, khéo nói chuyện, tinh tế vừa đủ. Anh không vội vàng tán tỉnh mà trò chuyện như một người bạn, hàng ngày hỏi thăm tình hình công việc, kể nhau nghe áp lực chốn công sở và thi thoảng nói về những dự định tương lai.

Ảnh minh họa

Sau 2 tháng, Dư Lệ gần như đã phải lòng Trần Hạo, dù cả 2 chưa từng gặp nhau ngoài đời.

Bỗng một ngày, Trần Hạo thở dài khi đang video call cùng Dư Lệ, nói rằng anh đang gặp chút khó khăn tài chính vì có hợp đồng cá nhân cần ký gấp, nhưng công ty lại chậm lương mấy tháng nay, chẳng biết xoay sở sao nên ngỏ lời nhờ Dư Lệ giúp đỡ.

"Anh ta nói với tôi chỉ vài ngày thôi, cùng lắm là 1 tuần, anh ta sẽ trả lại số tiền đó, còn hứa không để tôi thiệt" - Dư Lệ kể.

Cô cho biết ban đầu, bản thân cũng có chút do dự nhưng nghĩ lại kết nối của 2 người trong suốt khoảng thời gian qua, cô mềm lòng tự nhủ giúp người mình thương là chuyện bình thường. Vậy là ngay trong tối đó, Dự Lệ chuyển khoản 35.300 NDT (khoảng 120 triệu đồng) vào số tài khoản mà Trần Hạo cung cấp.

Những ngày sau đó, cả 2 vẫn trò chuyện, nhắn tin bình thường. Trần Hạo không những không biến mất mà còn hứa hẹn sẽ mua vé bay sang Quảng Châu, tận tay gửi lại cô số tiền đã vay và mời cô một bữa ăn thật ngon.

Dư Lệ thở phào, tin rằng mình vừa làm một việc đúng đắn. Nhưng sang đến ngày thứ 5 sau khi Dư Lệ cho Trần Hạo vay tiền, thời gian trả lời tin nhắn của anh bỗng thưa thớt, có khi 5-6 tiếng không thèm "seen".

Và cơn ác mộng thật sự đến vào ngày thứ 7 - 1 tuần sau khi Dư Lệ cho Trần Hạo vay tiền. Trở về nhà từ công ty, Dư Lệ ngã gục xuống đất khi thấy giấy triệu tập của công an quận trong hòm thư trước cửa. Cô run lẩy bẩy, đọc dòng chữ trên thư triệu tập mà mắt nhòa đi: "Mời bà Trương Dư Lệ tới trụ sở công an quận Hoa Đô, tỉnh Quảng Châu để rõ mối liên hệ với đường dây lừa đảo".

Cả đêm đó, Dư Lệ không thể chợp mắt, lúc động vào điện thoại, cô càng suy sụp hơn khi toàn bộ các kênh liên lạc với Trần Hạo đã biến mất không vết tích. Bất lực, cô chỉ biết khóc.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, khi tới trụ sở công an, cô mới biết: Số tiền mình đã chuyển cho Trần Hạo thực tế không phải là chuyển vào tài khoản cá nhân, mà là tài khoản trung gian của một đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Điều tra viên yêu cầu cô cung cấp toàn bộ bằng chứng: lịch sử trò chuyện, hình ảnh, video call, sao kê ngân hàng. Cô phải ngồi hàng giờ giải thích từ đầu, từ việc quen biết ra sao đến lý do tại sao lại tin tưởng chuyển tiền. Trong phòng thẩm vấn, mỗi khi nhắc lại chuyện với bạn trai quen qua app hẹn hò, Dư Lệ thấy mình vừa xấu hổ vừa tức giận.

Công an phân tích rõ: Đây là thủ đoạn quen thuộc. Đối tượng tạo vỏ bọc chỉn chu, tiếp cận phụ nữ độc thân, dành thời gian xây dựng lòng tin. Khi mối quan hệ đủ thân thiết, chúng đưa ra lý do vay tiền, hứa hẹn hoàn trả nhanh, rồi chiếm đoạt. Tiền được chuyển ngay qua nhiều tài khoản khác nhau, khiến việc thu hồi gần như bất khả thi.

Trong những ngày phối hợp điều tra, Dư Lệ phải đối mặt với nỗi lo bị quy trách nhiệm pháp lý. Dù cô là nạn nhân, nhưng việc dòng tiền của cô liên quan đến đường dây lừa đảo khiến công an cần xác minh kỹ. Chỉ đến khi có kết luận rõ ràng, cô mới được giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, số tiền thì coi như mất trắng.

Những ngày sau đó với Dư Lệ quả thực ám ảnh. Cô không thể ngừng dằn vặt bản thân vì đã quá cả tin, quá ngây thơ để vừa bị lừa tình, vừa bị lừa tiền.

"Tình yêu qua mạng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi, thực tế chỉ toàn là tổn thương và những bài học quá đắt" - Dư Lệ chia sẻ tài khoản Xiaohongsu của mình.