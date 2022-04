Nằm ở Hakone, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), thung lũng Owakudani từ lâu đã là một điểm đến nổi tiếng ở xứ sở Mặt trời mọc, không phải do thắng cảnh tuyệt đẹp mà bởi một thứ hiếm-độc-lạ mà không một nơi nào trên Trái đất có!

Owakudani được dịch là "Thung lũng sôi sục", nhưng một số người dân địa phương gọi nó là Jigokudani (nghĩa là "Thung lũng địa ngục"). Owakudani là thung lũng trông giống như "một lòng chảo" tàn dư của núi lửa được tạo ra khoảng 3.000 năm trước sau khi núi Hakone phun trào.

Hàng loạt vụ sạt lở đất đá đã tạo ra những vũng nước sôi sùng sục và những lỗ thông hơi khổng lồ phun ra hơi nước và khói chứa hydro sulphide, sulfur dioxide.

Những quả trứng đen đáng kinh ngạc của Hakone

Lợi dụng những suối nước nóng sôi sùng sục ấy, người dân từ xa xưa đã tạo ra những quả trứng màu đen trông vô cùng kỳ lạ được gọi là Kuro-tamago, nhưng lời đồn về loại trứng này còn đáng kinh ngạc hơn.

Những quả trứng đen trông vô cùng kỳ lạ.

Kuro-tamago, nghĩa là “trứng đen”, là những quả trứng gà thường được luộc trong suối nước nóng tự nhiên của Owakudani. Lưu huỳnh trong nước làm cho vỏ trứng có màu đen như than.

Theo truyền thuyết địa phương, ăn một quả trứng sẽ giúp người ta sống thọ thêm 7 năm tuổi. Bạn chỉ có thể mua trứng đen theo combo 5 quả với giá cả phải chăng là ¥500 (93.000 đồng). Với mức giá tương đương một vại bia, bạn có thể tăng thêm 35 năm tuổi thọ.

Thậm chí, người dân bản địa còn tin rằng, chính nhờ ăn trứng gà đen ấy mà người Nhật sống lâu hơn.

Để chứng kiến những quả trứng được luộc trong suối nước nóng, du khách phải đi bộ một đoạn ngắn lên núi từ ga cáp treo Owakudani. Chuyến đi mất khoảng 15 phút, tương đương 1/5 thời gian để luộc trứng. Được biết, kuro-tamago được đun sôi trong khoảng 1 giờ đồng hồ trong suối nước nóng 80 độ C, và sau đó được hấp thêm 15 phút. Bản thân trứng có mùi vị giống như trứng luộc thông thường. Du khách có thể mua chúng trực tiếp tại khu du lịch suối nước nóng hoặc tại ga cáp treo Owakudani.

Nguy hiểm nhưng đáng để trải nghiệm

Nghe kể thôi chưa đủ, bạn phải đích thân đến "thung lũng địa ngục" mới cảm nhận được hết sự đặc biệt của địa danh này. Tuy nhiên, để đến được nơi đó cần có sự can đảm. Bởi núi Hakone là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Do hoạt động của núi lửa gia tăng trong những năm gần đây, một số lối mòn đi bộ đường dài quanh núi và thung lũng đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Vào tháng 5 năm 2015, khu du lịch thậm chí đã đóng cửa và chưa mở cửa hoàn toàn kể từ đó. Rõ ràng là ngọn núi đã không phun trào nham thạch trong hơn 800 năm, nhưng nó vẫn âm thầm hoạt động do dòng khí nóng ngầm và vật chất núi lửa.

Trong năm 2015, hơn 115 trận động đất đã được ghi nhận trong khu vực chỉ trong 1 ngày. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lo ngại nó có thể có nghĩa là một vụ phun trào dung nham ít hơi nước sắp xảy ra. Tuy nhiên, từ đó đến này chưa có điều gì tương tự như vậy xuất hiện.

Ngoài những quả trứng kéo dài tuổi thọ, cất công đến Owakudani sẽ không khiến du khách thất vọng. Bạn có thể đến đó bằng ô tô, nhưng đi cáp treo Hakone là một lựa chọn tốt để ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ.

Cáp treo trên cao giúp mọi người nhìn rõ các lỗ thông hơi lưu huỳnh và khiến du khách có cảm giác mình đang bay trên địa ngục. Theo đánh giá của nhiều người, thung lũng Owakudani thực sự là một nơi đẹp đến nghẹt thở.

Nguồn: Tokyoweekender