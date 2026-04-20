Chuyển hồ sơ Dự án Usilk City sang cơ quan điều tra Bộ Công an

Hơn 5.300 tỷ đồng bị chủ đầu tư sử dụng sai mục đích

Một góc Dự án Usilk City. Ảnh: Đình Phong.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, Dự án Usilk City do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao khi chưa đảm bảo điều kiện về năng lực tài chính theo quy định. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, huy động vốn và phát hành trái phiếu, thu về tổng số tiền 8.456 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cho dự án, doanh nghiệp đã dùng tới 5.302 tỷ đồng cho các mục đích khác.

Dự án Usilk City từng được quảng bá là một trong những khu đô thị đáng sống tại khu vực Hà Đông (cũ). Dự án được khởi công từ năm 2008 trên diện tích khoảng 9,2 ha, quy mô gồm 13 tòa nhà cao từ 27 đến 50 tầng với khoảng 2.700 căn hộ, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, nhiều hạng mục vẫn dang dở, dừng thi công từ phần móng, tầng hầm; các khối bê tông cốt thép bị bỏ hoang, xuống cấp. Hàng trăm khách hàng đã nộp tiền mua nhà rơi vào tình trạng chờ đợi kéo dài, quyền lợi không được đảm bảo.

Việc sử dụng vốn sai mục đích khiến dự án rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, chậm tiến độ kéo dài, chưa bàn giao được hơn 750 căn hộ cho khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội.

Trên cơ sở đó, TTCP đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có liên quan dự án này sang Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra.

Hàng loạt vi phạm về đất đai, xây dựng

Không chỉ dừng lại ở sai phạm tài chính, kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất đai và xây dựng tại dự án.

Cụ thể, quá trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất còn nhiều thiếu sót như chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa xác định lại đơn giá thuê đất theo chu kỳ; xác định cơ cấu sử dụng đất chưa chính xác. Diện tích đất được giao có sai lệch so với quy hoạch chi tiết và giấy chứng nhận đầu tư.

Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho chủ đầu tư và người mua nhà chưa được thực hiện đầy đủ; việc bàn giao mốc giới trên thực địa còn bất cập.

Trong lĩnh vực xây dựng, cơ quan thanh tra phát hiện tình trạng cấp phép chưa phù hợp quy hoạch; thi công không phép hoặc sai quy hoạch (đối với trường hợp được miễn phép); tự ý tăng số lượng căn hộ khi chưa được phê duyệt điều chỉnh thiết kế.

Đáng chú ý, một số hạng mục công trình bị sử dụng sai công năng; chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu, chưa đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, việc thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư cũng không được thực hiện đầy đủ hoặc không đúng quy định.

TTCP kiến nghị UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng.

Đối với Dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng, TTCP cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án tại Quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chủ đầu tư để phù hợp với quyết định giao đất và quy định pháp luật; xác định lại tiền sử dụng đất theo đúng quy định, trong đó xem xét giảm trừ một số khoản chi phí không đúng quy định với số tiền 11,57 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra cũng cho biết, trong quá trình thực hiện kết luận, nếu phát hiện hành vi gây thất thoát tài sản nhà nước hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.