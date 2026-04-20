Công an phường phát thông báo truy tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích “bí ẩn” từ lúc 23h ngày 5/4

Minh Tuệ |

Công an đã phát thông báo khẩn, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để truy tìm tung tích của thiếu nữ có vết sẹo đặc trưng trên má trái.

Ngày 20/4, Công an phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai) phát thông báo truy tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích “bí ẩn”.

Theo đó, khoảng 10h50 ngày 18/4, Công an phường Tam Phước tiếp nhận tin báo của gia đình ông Cao Nguyễn Dương (SN 1987, ngụ ấp 7, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) về việc con gái ruột là cháu Cao Bảo Yến (SN 2012) mất tích.

Gia đình cho biết, cháu Cao Bảo Yến đã bỏ nhà đi từ lúc 23h ngày 5/4 đến nay không thấy về, không liên lạc được. Gia đình có tìm kiếm cháu Cao Bảo Yến khắp nơi nhưng không tìm thấy.

Công an phường phát thông báo truy tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Cao Bảo Yến

Đặc điểm cháu Cao Bảo Yến là cao khoảng 1m55, cân nặng 48kg, da ngăm đen, tóc dài, nói giọng miền nam; có vết sẹo ngay má trái khi đi mặc áo khoác đen tay dài, quần tây màu xanh và một đôi dép màu trắng.

Công an thông báo đến Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Đồng Nai; Công an 95 phường, xã thuộc Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp truy tìm thiếu nữ trên.

Người dân phát hiện thiếu nữ có nhân thân, lai lịch trên báo ngay cho số điện thoại: 02513.511.408 của Công an phường Tân Phước hoặc số điện thoại: 0946.346.220 của ông Cao Nguyễn Dương (cha của bé Yến) để phối hợp giải quyết.

