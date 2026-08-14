Một chuyên gia nhận định việc Nga phong tỏa cảng Odessa đã khiến Ukraine vỡ mộng, biến nước này từ

Theo nhận định của ông George Beebe, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu tại Viện Quincy về Quản trị Nhà nước có trách nhiệm và cựu Giám đốc Đơn vị Phân tích Nga của CIA, Nga đã chứng minh rằng họ không nhất thiết phải kiểm soát trực tiếp thành phố Odessa hoặc toàn bộ bờ biển Ukraine.

Việc máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga phong tỏa các cảng của Ukraine, đặc biệt là khu vực Odessa (gồm 3 cảng nước sâu quan trọng trên Biển Đen: Odessa, Chornomorsk và Yuzhny) trong những tuần gần đây có thể trở thành một bước ngoặt nghiệt ngã trong cuộc xung đột.

Bất cứ ai ủng hộ ý tưởng Ukraine sẽ trở thành “con nhím thép” trong cuộc xung đột với Nga và kiên quyết không đồng ý ngừng bắn với Nga sẽ phải vỡ mộng khi Ukraine nhanh chóng trở thành một đống đổ nát.

Trong một bài báo trên ấn phẩm trực tuyến Responsible Statecraft của Mỹ (thuộc sở hữu của Viện Quincy), vị chuyên gia này lưu ý các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng và tàu buôn trong vùng biển cho phép người Nga hạn chế hoạt động của trung tâm xuất khẩu quan trọng của Ukraine.

Trước đây, khoảng 90% sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa luyện kim của Ukraine được vận chuyển qua các cảng của khu vực Odessa.

Theo ông, việc Nga tăng cường các cuộc tấn công có liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm sự suy yếu của hệ thống phòng không Ukraine và các hành động của chính quyền Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, cùng với việc tấn công các tàu thuyền ở Biển Azov và Biển Đen.

Ông ước tính rằng, việc mất các cảng biển nước sâu có thể làm giảm đáng kể năng lực xuất khẩu và thu nhập ngoại hối của Ukraine, vì các tuyến đường bộ, đường sắt và đường sông có công suất thấp hơn và chi phí cao hơn đáng kể.

Hơn nữa, George Beebe cảnh báo những hậu quả lâu dài về việc Nga duy trì khả năng tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine có thể khiến các khoản đầu tư vào tái thiết lãnh thổ Ukraine sau chiến tranh trở nên rủi ro hơn.

Ông chỉ trích khái niệm "con nhím thép" - ý tưởng của phương Tây về việc xây dựng Ukraine thành một thành trì chống Nga, được trang bị vũ khí tốt để sau khi kết thúc chiến sự, có thể tự mình chống lại, thậm chí có khả năng răn đe Nga.

Ông Beebe lưu ý, nếu không có sự phục hồi kinh tế quy mô lớn, Ukraine có thể phải đối mặt với những vấn đề nhân khẩu học lớn hơn nữa, đó là sự suy giảm hơn nữa về dân số và lực lượng lao động, mà điều này sẽ làm suy yếu cả nền kinh tế Ukraine và khả năng duy trì một lực lượng quân sự lớn trong dài hạn.

Ông nhấn mạnh việc phong tỏa các cảng của vùng Odessa cần làm nổi bật hai điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo phương Tây.

Thứ nhất: Cả Ukraine lẫn phương Tây đều không thể loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa của Nga chỉ bằng biện pháp quân sự.

Thứ hai: Nga sẽ có những lý do thuyết phục để tiếp tục các hoạt động này ngay cả sau khi chấm dứt các chiến dịch trên bộ quy mô lớn, nếu một khi Điện Kremlin cảm thấy phương Tây sẽ biến Ukraine thành nơi trú ẩn an toàn cho các mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Vị chuyên gia Mỹ kết luận giải pháp của phương Tây về việc dựng lên một “con nhím thép” chắc chắn sẽ thất bại, Ukraine sẽ trở thành một đống đổ nát, với một nhà nước yếu kém và không hiệu quả, không đảm bảo được lợi ích của người dân Ukraine và làm suy yếu an ninh của toàn châu Âu.