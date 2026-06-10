Chuyên gia: Ukraine chuẩn bị đổ bộ đường không vào Crimea

Chuyên gia Nga nhận định việc Ukraine liên tục tấn công cây cầu ở Chongar là một chỉ dấu cho thấy Ukraine có thể đang chuẩn bị đổ bộ vào Crimea.

Trong thời gian gần đây, máy bay không người lái Hornet của Ukraine đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga.

Các chiến binh Ukraine đang sử dụng những máy bay không người lái này để tấn công các tuyến đường dẫn đến Crimea, cũng như các phương tiện giao thông trên đường đến bán đảo; cùng với những tuyến đường quốc lộ chạy từ Nga tới các khu vực chiến sự ở Donetsk.

Theo Thống đốc vùng Kherson (do Nga kiểm soát) là ông Volodymyr Saldo, tiếp theo cuộc tấn công ngày 8/6, Ukraine lại tiếp tục tấn công cây cầu ở Chonhar nằm trên ranh giới giữa vùng Kherson và Crimea vào ngày hôm sau, khiến giao thông trên cầu lại bị tắc nghẽn.

Các phương tiện vận tải đã được yêu cầu sử dụng các tuyến đường thay thế qua Armyansk và Perekop.

Cần lưu ý Ukraine đã liên tục tấn công tuyến đường giao thông huyết mạch này. Và việc cuộc tấn công thứ hai được thực hiện hôm 9/6 cho thấy kẻ thù đang tận dụng việc chuyển hướng giao thông xe cộ qua các hành lang hậu cần khác.

Nhà báo quân sự Dmitry Steishin bình luận tần suất gia tăng các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào tuyến đường giao thông huyết mạch của bán đảo Crimea với các vùng lãnh thổ phía Nam Ukraine do Nga kiểm soát là một dấu hiệu rất nguy hiểm.

Ông nhận định việc tập trung tấn công vào Chongar chứ không phải Armyansk hay Perekop cho thấy, rất có thể lực lượng Ukraine đang chuẩn bị một chiến dịch chống lại Quân đội Nga trong khu vực này.

Theo ông, các cây cầu ở Armyansk hay Perekop gần khu vực chiến sự hơn đáng kể và rất thuận tiện cho giao thông, với gần 100km đường đi đẹp như tranh vẽ.

Điều này chỉ có một lời giải thích duy nhất là lực lượng Ukraine điều tiết luồng giao thông, chuyển hướng các phương tiện dân sự và quân sự của Nga đến gần khu vực Ukraine hơn, tới một khu vực nguy hiểm hơn.

Do đó, có thể giả định Ukraine đang chuẩn bị một lực lượng tấn công đường không nào đó vào khu vực bán đảo Crimea, chờ đợi lực lượng của Nga di chuyển dọc theo tiền tuyến trên các tuyến đường nối liền và chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với họ ở đó.

Theo logic của chiến tranh và những toan tính chiến thuật, đây chính xác là những gì có thể xảy ra, nhưng chắc chắn là các chỉ huy quân sự của Nga cũng đã phán đoán được ý định này và hoàn toàn đủ khả năng ngăn chặn nó.