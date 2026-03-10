Chuyên gia tiết lộ 5 sai lầm khi dùng thiết bị gia dụng khiến tiền điện tăng vọt mỗi tháng: 90% các gia đình đều mắc

Máy giặt, tivi, tủ lạnh hay bộ định tuyến Wi-Fi là những thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng chỉ một vài thói quen sử dụng sai cách cũng có thể khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả, tiêu tốn điện năng nhiều hơn và nhanh hỏng hơn.

Theo các chuyên gia thiết bị điện, nhiều gia đình vẫn đang duy trì những thói quen tưởng như vô hại nhưng thực tế lại làm hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể mỗi tháng. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà rất nhiều gia đình đang mắc phải.

1. Tắt TV sai cách

Tivi là thiết bị giải trí được sử dụng hằng ngày trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không ít người có thói quen chỉ bấm nút trên điều khiển để tắt màn hình, nghĩ rằng như vậy là đã tắt tivi hoàn toàn.

Thực tế, với hầu hết các dòng tivi thông minh hiện nay, thao tác này chỉ đưa thiết bị vào chế độ chờ (standby). Ở trạng thái này, các linh kiện bên trong vẫn tiếp tục hoạt động ở mức tối thiểu để giúp tivi khởi động nhanh khi người dùng bật lại.

Dù mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ không lớn, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài, lượng điện tiêu hao cộng dồn vẫn đáng kể. Không chỉ vậy, việc thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động ngầm cũng khiến các linh kiện bên trong hao mòn nhanh hơn, từ đó rút ngắn tuổi thọ của tivi.

Các chuyên gia khuyến nghị nếu không sử dụng tivi trong thời gian dài, người dùng nên tắt nguồn hoàn toàn bằng nút nguồn trên thiết bị hoặc rút ổ cắm điện để tránh lãng phí điện năng.

2. Tháo rời máy hút mùi quá thường xuyên

Máy hút mùi trong bếp thường dễ bám dầu mỡ sau một thời gian sử dụng. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn cách thuê thợ tháo rời toàn bộ máy để vệ sinh định kỳ, với suy nghĩ rằng làm sạch càng kỹ thì thiết bị càng bền.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cấu trúc bên trong máy hút mùi khá phức tạp, bao gồm nhiều gioăng cao su, ống dẫn khí và bộ phận lọc. Khi tháo rời toàn bộ máy, việc lắp lại đúng vị trí và đảm bảo độ kín ban đầu không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nếu lắp đặt không chính xác, máy có thể gặp các vấn đề như giảm lực hút, phát ra tiếng ồn lớn hoặc rò rỉ dầu mỡtrong quá trình sử dụng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động mà còn khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện hơn.

Thay vì tháo rời toàn bộ máy, các chuyên gia khuyên người dùng nên vệ sinh lưới lọc và bề mặt bên ngoài thường xuyên, đồng thời sử dụng dung dịch tẩy dầu mỡ chuyên dụng để làm sạch.

3. Không khởi động lại bộ định tuyến Wi-Fi

Bộ định tuyến Wi-Fi thường là thiết bị bị “lãng quên” trong nhiều gia đình. Sau khi lắp đặt, nhiều người gần như không bao giờ tắt hoặc khởi động lại thiết bị trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Trong quá trình hoạt động liên tục, bộ định tuyến sẽ tích tụ dữ liệu tạm và bộ nhớ đệm. Điều này có thể khiến tốc độ mạng giảm dần, tín hiệu kém ổn định, thậm chí làm thiết bị hoạt động quá tải.

Khi router phải xử lý nhiều dữ liệu trong thời gian dài, nó sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn và dễ phát sinh lỗi kỹ thuật. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên khởi động lại router ít nhất mỗi tháng một lần. Thao tác đơn giản này giúp giải phóng bộ nhớ đệm, cải thiện hiệu suất mạng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

4. Sắp xếp tủ lạnh không khoa học

Để tận dụng tối đa không gian, nhiều gia đình thường xếp kín thực phẩm trong các ngăn tủ lạnh hoặc đặt sát vào thành tủ. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm khá phổ biến.

Tủ lạnh hoạt động dựa trên cơ chế luân chuyển không khí lạnh bên trong khoang tủ. Khi thực phẩm được xếp quá dày hoặc che kín các khe thoát khí, luồng khí lạnh sẽ bị cản trở, khiến quá trình làm lạnh kém hiệu quả.

Khi đó, tủ lạnh phải hoạt động với công suất lớn hơn để duy trì nhiệt độ ổn định. Điều này không chỉ khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên mà còn làm giảm hiệu quả bảo quản thực phẩm.

Ngoài ra, nếu thực phẩm đặt sát thành tủ, đặc biệt với các dòng tủ lạnh làm lạnh trực tiếp, chúng có thể bị đông cứng hoặc nhanh hỏng hơn. Vì vậy, nên giữ một khoảng trống nhất định giữa thực phẩm và thành tủ, đồng thời tránh nhồi nhét quá đầy để không khí lạnh có thể lưu thông tốt.

5. Vệ sinh máy giặt sai cách

Máy giặt là thiết bị được sử dụng thường xuyên trong nhiều gia đình, nhưng việc vệ sinh lại thường bị bỏ qua hoặc thực hiện chưa đúng cách.

Không ít người chỉ lau chùi phần lồng giặt bên trong bằng tay và cho rằng như vậy là đủ. Trên thực tế, máy giặt thường có hai lớp lồng gồm lồng giặt trong và lồng giặt ngoài, trong đó phần lồng ngoài rất khó tiếp cận bằng các phương pháp vệ sinh thông thường.

Theo thời gian, cặn bột giặt, xơ vải và vi khuẩn có thể tích tụ ở những khu vực này. Điều đó khiến quần áo sau khi giặt dễ có mùi ẩm, thậm chí không thực sự sạch như nhiều người nghĩ.

Khi máy giặt hoạt động trong tình trạng bám bẩn, hiệu suất giặt sẽ giảm, thiết bị phải hoạt động lâu hơn và từ đó tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Vì vậy, nên sử dụng chế độ tự làm sạch lồng giặt định kỳ, đồng thời lau chùi bề mặt bên ngoài để giúp máy vận hành hiệu quả hơn.