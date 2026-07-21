Chuyên gia: Tiêm kích Su-35 là khẩu AK-47 của thế giới máy bay chiến đấu

Chuyên gia Bosnic đã giải thích lý do tại sao Su-35 của Nga sẽ duy trì hiệu quả chiến đấu cao trong nhiều năm nữa bất chấp sự xuất hiện của Su-57.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga đã nhận được một sự so sánh bất ngờ với khẩu súng trường tấn công nổi tiếng nhất thế giới.

Chuyên gia quân sự Drago Bosnic đã gọi chiếc tiêm kích này là "AK-47 của thế giới máy bay chiến đấu", nhấn mạnh rằng điều này không chỉ nằm ở thiết kế đơn giản của nó, mà còn ở sự kết hợp xuất sắc giữa độ tin cậy, hiệu quả và khả năng duy trì tính hữu dụng nhiều năm sau khi ra mắt.

Theo nhà phân tích, ngay cả sự ra đời của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 cũng không làm giảm tầm quan trọng của Su-35. Hai loại máy bay này được thiết kế cho các nhiệm vụ khác nhau và bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh.

Su-35 đại diện cho đỉnh cao của tiêm kích thế hệ 4++. Máy bay này kết hợp công nghệ hiện đại, radar mạnh mẽ, khả năng cơ động cao và nhiều loại vũ khí. Nhờ đó, nó tiếp tục là một trong những chiến đấu cơ hiệu quả nhất trong cùng phân khúc.

Khác với Su-57, được thiết kế chú trọng vào công nghệ tàng hình và sử dụng trong điều kiện đối phó với các hệ thống phòng không hiện đại, Su-35 tập trung vào hiệu quả chiến đấu tối đa với chi phí vận hành phải chăng hơn.

Đó là lý do tại sao sự xuất hiện của thế hệ tiêm kích mới không tự động đồng nghĩa với sự biến mất của các mẫu máy bay trước đó. Ngược lại, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục tích cực sử dụng chiến đấu cơ thế hệ 4++ và thường xuyên nâng cấp chúng.

Tiêm kích Su-57 không được thiết kế để thay thế hoàn toàn Su-35.

Chuyên gia Bosnic nói thêm, tính đa năng là một trong những ưu điểm chính của Su-35. Máy bay này có khả năng thực hiện các cuộc không chiến hiệu quả, tấn công chính xác mục tiêu trên mặt đất và trên biển, thực hiện nhiệm vụ trinh sát thông qua việc sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Khả năng đa dạng khiến máy bay được săn đón rộng rãi trong nhiều tình huống tác chiến khác nhau. Tính linh hoạt như vậy cho phép Su-35 giữ được giá trị của mình ngay cả khi các nền tảng máy bay chiến đấu hiện đại hơn xuất hiện.

Nhà phân tích cho rằng khả năng phát triển hơn nữa là một lợi thế quan trọng khác. Thiết kế của Su-35 cho phép tích hợp hệ thống điều khiển mới, thiết bị điện tử hiện đại, tên lửa tiên tiến và nhiều loại vũ khí khác.

Cách tiếp cận này giúp kéo dài đáng kể vòng đời của nền tảng. Vị chuyên gia tin rằng khả năng nâng cấp liên tục sẽ cho phép Su-35 duy trì tính phù hợp trong nhiều năm tới.

"Xét về nhiều mặt, Su-35 giống như khẩu AK-47 của các máy bay chiến đấu hiện đại: Mạnh mẽ, đáng tin cậy và không hề thua kém những thiết kế hiện đại cũng như tương lai.

Giống như khẩu súng trường tấn công Kalashnikov huyền thoại đã vượt qua thử thách của thời gian, dòng máy bay Flanker tiếp tục dẫn đầu và sẽ duy trì vị thế đó trong nhiều thập kỷ tới.

Đây chính là điều mà nhiều người trên thế giới công nhận, điều này giải thích sự quan tâm đến thiết kế tưởng chừng như đã cũ này ," chuyên gia quân sự Drago Bosnic kết luận.