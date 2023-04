Chuyên gia thời trang gọi tên 4 mẫu giày dép hot nhất xuân hè 2023

Từ một tín đồ "nghiện" giày, Copelyn Bengel sau nhiều năm tìm tòi với hàng tá kinh nghiệm giờ đã là chuyên gia dự báo xu hướng giày dép nổi tiếng của trang tin thời trang uy tín: Who What Wear. Trước mỗi mùa mới, cô ấy sẽ lùng sục khắp các sàn diễn thời trang để chọn ra những mẫu giày dép dự là sẽ tạo trend, đảm bảo có tính ứng dụng cao, thời thượng và dễ phối đồ.

Xuân hè 2023, đây là 4 mẫu giày mà Copelyn Bengel gửi gắm tin tưởng. Cô cho rằng chúng sẽ phủ sóng từ mạng xã hội cho đến đường phố.

Giày đế xuồng

Tuân theo chu kỳ quay vòng 20 năm của thời trang, giày đế xuồng một lần nữa càn quét làng mốt. 2023, giày đế xuồng hot lại với các phiên bản nâng cấp và sáng tạo hơn, đặc biệt là chi tiết cách điệu ở phần đế giày. Mẫu giày này được biến tấu với phần đế giống với một tác phẩm điêu khắc, tức là có đường cong uốn lượn thay vì một khối vuông vức như phiên bản truyền thống. Việc biến tấu giúp cho item này trở nên sang trọng và cá tính hơn, vẫn giữ nguyên được sự chắc chắn và thoải mái cho người diện.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón vẫn luôn là "must have" item không thể thiếu trong tủ đồ của phái nữ đặc biệt là khi đi du lịch. Tuy nhiên, những năm gần đây, mẫu dép này đã được nâng cấp với nhiều kiểu dáng và chất liệu sang xịn hơn. Đơn cử nhất là mẫu dép xỏ ngón to bản làm từ chất liệu da thiết kế dáng đế cao. Kiểu dép này vừa giúp chị em "hack" dáng, lại còn vô cùng hợp với các mẫu quần ống rộng/quần vải dù/cargo pants... hot hit thời gian qua.

Giày ballet

Nhờ độ phủ sóng diện rộng của trào lưu balletcore, giày ballet cũng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành item được hội con gái ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Giày ballet được chị em săn lùng có chất liệu dày dặn và chắc chắn hơn giày múa truyền thống, để đảm bảo có thể sử dụng thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Mẫu giày bệt có 1 dây vắt ngang này hiện đang là trend, khá là giống Mary Jane đế bệt và dự là sẽ hot trong thời gian dài.

Sandal ngư dân

Fisherman sandal - sandal ngư dân là mẫu dép nhận được vô cùng nhiều sự ưu ái của phái nữ trong 2 mùa hè gần đây. Các thương hiệu thời trang cao cấp liên tục đưa ra các phiên bản biến tấu độc đáo của mẫu dép này, khiến phái nữ không thể ngồi yên. Item này vừa mang đến nét đẹp cổ điển, vừa mềm mại tinh tế. Sandal ngư dân gồm cả những mẫu đế bệt lẫn độn đế, phù hợp với đa dạng các nhu cầu về phong cách.