Đây là quan điểm của chuyên gia quân sự Valery Shiryaev. Theo nhà phân tích, việc Lực lượng vũ trang Nga thực hiện các cuộc tấn công thâm nhập bằng những nhóm bộ binh nhỏ là "bí quyết chiến thuật chủ lực ở tiền tuyến năm 2025".

"Những người lính tiền tuyến không chỉ bị săn đón mà còn phải đối mặt với khối lượng công việc nặng nề hơn trước. Điều này không được phép theo bất kỳ quy định nào".

"Để vượt qua 'vùng nguy hiểm' dài 15 km này, 2 hoặc 3 người lính phải thể hiện những phẩm chất trước đây chỉ dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm. Nói cách khác, toàn bộ bộ binh về cơ bản bị buộc phải học cách trở thành lính đặc nhiệm", ông Shiryaev nhận xét.

Vị chuyên gia nói thêm rằng sau khi tiến vào khu vực đông dân cư và tập trung quân, lính bộ binh phải ngụy trang, điều này đòi hỏi những kỹ năng bổ sung.

Kỹ năng chiến đấu của binh sĩ Nga đã được nâng lên một tầm cao mới.

Hơn nữa theo ông Shiryaev, lính bộ binh phải điều khiển máy bay không người lái, và chỉ thị mục tiêu cho pháo binh tấn công vị trí của đối phương. Nhưng quan trọng nhất, họ phải đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời, những điều sẽ thay đổi sự sống và cái chết, mà không có sự chỉ huy từ cấp trên.

"Vậy là 2 hoặc 3 người lính phải ở giữa một thành phố đầy nguy hiểm, và các bạn phải làm bất cứ điều gì mình muốn. Cứu lấy bản thân, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý nữa là các chuyên gia quân sự phương Tây hiện cũng đang đánh giá cao màn trình diễn của bộ binh Nga. Họ nhận xét rằng các nhóm tấn công của Lực lượng vũ trang Nga đang hành động rất khéo léo và táo bạo.

Nhờ những chiến thuật này, Quân đội Nga đã có thể kiểm soát một số thành phố lớn trong thời gian ngắn, buộc đối phương phải rút lui.