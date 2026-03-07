Bước sang tháng 2 âm lịch, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định vận khí của năm Bính Ngọ bắt đầu chuyển mình rõ rệt. Sự dịch chuyển trong vận hành của Thiên Can – Địa Chi được cho là tạo ra những dòng năng lượng mới, mang lại cơ hội thuận lợi cho một số con giáp.

Khi thời vận hanh thông, tài lộc có điều kiện khởi sắc, công danh và sự nghiệp cũng sẽ tiến triển tích cực. Đây được xem là thời điểm phù hợp để chủ động nắm bắt cơ hội, đẩy nhanh các kế hoạch quan trọng và gặt hái nhiều thành công lớn.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ là điểm khởi đầu. Thành quả đạt được đến đâu vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người hành động, lựa chọn và đưa ra quyết định trong thời điểm quan trọng này.

Tuổi Thìn

Theo lý giải Ngũ Hành, tuổi Thìn thuộc hành Thổ, trong tháng tới sẽ mang theo nguồn năng lượng mới tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để bản mệnh bứt phá. Nhờ đó, người tuổi Thìn dễ đón nhận cơ hội tốt trong công việc, các mối quan hệ xã hội cũng có xu hướng khởi sắc rõ rệt. Đây được xem là thời điểm thích hợp để tăng tốc và hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội của tuổi Thìn cũng có xu hướng khởi sắc, dễ gặp quý nhân giúp mở ra hướng đi mới trong công việc và cuộc sống. Nếu biết chủ động nắm bắt và giữ sự tập trung, bản mệnh hoàn toàn có thể biến giai đoạn này thành bước chuyển mình quan trọng, rút ngắn hành trình chạm tới thành công và sự dư dả.

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất ý tưởng, triển khai những kế hoạch còn dang dở. Sự quyết đoán và dám hành động đúng lúc sẽ giúp những người tuổi Thìn không chỉ nâng cao vị thế mà còn từng bước cải thiện thu nhập, tạo nền tảng tài chính vững vàng hơn cho tương lai.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng thuộc hành Thổ nên trong tháng 2 âm lịch được dự báo đón nhiều tín hiệu tích cực và may mắn đáng kể. Vận khí tháng này mở ra cơ hội thuận lợi để gia tăng thu nhập, mở rộng nguồn tiền hoặc cải thiện tình hình tài chính hiện tại.

Nếu biết chủ động nắm bắt và tập trung đúng hướng, tuổi Thân không chỉ ổn định dòng tiền mà còn có thể tạo bước tiến rõ rệt, từng bước củng cố nền tảng kinh tế vững vàng hơn cho thời gian tới.

Tuy nhiên, vẫn có ba điều mà người tuổi này cần tránh đó là cho người khác vay tiền, đầu tư theo cảm tính và hợp tác thiếu cân nhắc. Những quyết định vội vàng có thể khiến lợi thế ban đầu của họ bị hao hụt. Vì vậy, nếu muốn tài lộc tăng trưởng bền vững, người tuổi Thân nên tập trung vào một mục tiêu rõ ràng và kiên định theo đuổi thay vì dàn trải quá nhiều kế hoạch cùng lúc.

Tuổi Dậu

Trong tháng 2 âm lịch, người tuổi Dậu đứng trước cơ hội tạo bước bứt phá rõ rệt trong công việc. Những nỗ lực âm thầm suốt thời gian qua bắt đầu được ghi nhận, mở ra khả năng tăng lương, nhận thưởng hoặc ký kết hợp đồng giá trị. Thành quả dần hiện hữu giúp bản mệnh củng cố vị thế và thêm tự tin trên con đường sự nghiệp.

Song song đó, tuổi Dậu còn phát huy tốt khả năng quản lý tài chính cá nhân. Việc lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và duy trì chiến lược tiết kiệm hợp lý sẽ tạo “bệ đỡ” an toàn, giúp dòng tiền ổn định và chủ động trước những biến động bất ngờ.

Đầu tháng nên ưu tiên xử lý dứt điểm các công việc tồn đọng để xây nền vững chắc. Từ giữa đến cuối tháng, cơ hội mới có thể xuất hiện như tham gia dự án quan trọng, mở rộng vai trò hoặc thay đổi vị trí theo hướng tích cực. Giao tiếp khéo léo, ứng xử linh hoạt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là chìa khóa để tuổi Dậu nắm trọn vận may, đưa công việc thăng hoa và tài lộc ngày càng khởi sắc.

Tuổi Hợi

Trong tháng này, người tuổi Hợi được xem là một trong những con giáp vừa may mắn về tiền bạc, vừa khởi sắc về tình duyên. Về tài chính, bạn có thể đón nhận nguồn thu ổn định hơn hoặc xuất hiện cơ hội cải thiện thu nhập, giúp tâm lý trở nên vững vàng và thoải mái.

Song song đó, vận đào hoa cũng có dấu hiệu nở rộ. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp, còn người đã có đôi có cặp thì tình cảm thêm gắn bó, thấu hiểu. Những mâu thuẫn cũ nếu có cũng dễ được hóa giải khi cả hai sẵn sàng lắng nghe và nhường nhịn.

Dù vận may song hành trên cả hai phương diện, tuổi Hợi vẫn nên giữ sự tỉnh táo trong chi tiêu và các quyết định tài chính. Quản lý tiền bạc hợp lý sẽ giúp bạn vừa tận hưởng niềm vui tình cảm, vừa đảm bảo nền tảng kinh tế ổn định lâu dài.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nguồn baidu