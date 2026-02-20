Không phải ai cũng đón nhận vận may giống nhau, nhưng theo các dự báo tử vi phương Đông, có bốn con giáp được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn sự nghiệp khởi sắc rõ rệt trong tháng Giêng 2026.

Tháng đầu năm âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra nhiều hy vọng. Khi dư âm Tết vẫn còn lan tỏa, cũng là lúc nhiều người bắt đầu triển khai kế hoạch mới cho công việc và cuộc sống. Trong bức tranh vận trình năm Bính Ngọ, giai đoạn này được nhận định là bước ngoặt đáng chú ý đối với một số con giáp, khi những nỗ lực bền bỉ trước đó dần cho thấy kết quả.

Điểm chung của nhóm này là sự chuẩn bị âm thầm trong thời gian dài. Vì vậy, khi cơ hội xuất hiện, họ có đủ nền tảng để nắm bắt. Việc được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp tin tưởng hay được giao nhiệm vụ quan trọng không chỉ mang ý nghĩa vật chất như tăng lương, thăng chức, mà còn phản ánh quá trình tích lũy năng lực và uy tín trong công việc.

Đáng chú ý, vận may lần này không mang tính ngẫu nhiên. Nó giống như dòng chảy tích tụ lâu ngày rồi bất ngờ dâng cao đúng thời điểm. Tháng Giêng 2026 vì thế được xem như cột mốc quan trọng trên hành trình nghề nghiệp của bốn con giáp dưới đây.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với phong cách làm việc chăm chỉ và ổn định. Họ thường chọn cách tiến từng bước chắc chắn thay vì bứt phá ồn ào. Trong tháng mở đầu năm Ngọ, chính sự bền bỉ ấy bắt đầu mang lại “quả ngọt”.

Sau thời gian dài âm thầm gánh vác công việc, người tuổi Sửu dễ lọt vào “tầm ngắm” của cấp trên nhờ thành tích ổn định và tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn điều chỉnh nhân sự đầu năm, và đây chính là thời điểm thuận lợi để họ được cân nhắc cho vị trí tốt hơn.

Việc thăng tiến, nếu xảy ra, không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn mở rộng không gian phát triển chuyên môn. Song song với tín hiệu tích cực trong công việc, đời sống gia đình của người tuổi Sửu cũng có xu hướng ấm lên, có thể là tin vui học hành, công việc của người thân hoặc những sự kiện đoàn tụ khiến không khí gia đình thêm phần rộn ràng.

Tuổi Mão

Sở hữu tính cách mềm mỏng, tinh tế và khả năng quan sát tốt, người tuổi Mão thường biết cách xuất hiện đúng lúc trong môi trường làm việc. Tháng Giêng năm Ngọ được dự báo là giai đoạn họ dễ tạo dấu ấn chuyên môn.

Nhờ kỹ năng giao tiếp linh hoạt và tinh thần hợp tác cao, tuổi Mão thường xây dựng được mạng lưới quan hệ hài hòa với đồng nghiệp. Khi doanh nghiệp triển khai dự án quan trọng đầu năm, họ có nhiều khả năng được tin tưởng giao vai trò then chốt.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, người tuổi Mão có thể thể hiện rõ năng lực điều phối và tư duy giải quyết vấn đề. Đây là yếu tố giúp họ ghi điểm với cấp quản lý, mở ra triển vọng được đề bạt hoặc cải thiện chế độ đãi ngộ.

Ở phương diện đời sống, tháng này cũng được xem là thời điểm gia đạo của tuổi Mão khá yên ấm. Những cuộc gặp gỡ người thân, bạn bè đầu xuân có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp họ thêm hứng khởi cho hành trình phía trước.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường được biết đến với sự lạc quan và rộng rãi trong cách ứng xử. Chính thái độ sống tích cực này được xem là yếu tố giúp họ gặp nhiều thuận lợi trong tháng Giêng 2026.

Tại nơi làm việc, tuổi Hợi dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nhờ tính cách hòa nhã. Dù không quá phô trương, họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và giữ được uy tín nghề nghiệp.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đánh giá lại hiệu quả nhân sự đầu năm, những đóng góp ổn định của tuổi Hợi có thể được ghi nhận. Điều này mở ra khả năng được khen thưởng, tăng lương hoặc giao thêm trách nhiệm mới.

Ở phương diện gia đình, người tuổi Hợi tiếp tục đóng vai trò “nguồn năng lượng vui vẻ”. Một số niềm vui bất ngờ như quà tặng, tin tốt hoặc may mắn nhỏ trong tháng đầu năm có thể khiến không khí gia đình thêm phần rộn ràng.

Tuổi Ngọ

Là con giáp đại diện của năm, người tuổi Ngọ được cho là hưởng lợi từ nguồn năng lượng tương trợ trong tháng mở màn. Họ vốn đã năng động, quyết đoán, nay càng có xu hướng chủ động tìm kiếm cơ hội.

Trong môi trường công việc, tuổi Ngọ dễ thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm. Việc mạnh dạn thử sức ở nhiệm vụ mới hoặc đề xuất ý tưởng táo bạo có thể giúp họ tạo lợi thế cạnh tranh.

Khả năng ra quyết định nhanh cùng tinh thần không ngại thử thách là điểm cộng lớn trong giai đoạn doanh nghiệp cần sự linh hoạt đầu năm. Nếu duy trì được nhịp độ này, người tuổi Ngọ có thể đạt bước tiến đáng kể về vị trí hoặc thu nhập.

Không chỉ công việc khởi sắc, năng lượng tích cực của họ còn lan tỏa sang đời sống gia đình. Những buổi sum họp, kỷ niệm hoặc hoạt động chung trong tháng đầu năm có thể giúp gắn kết tình cảm các thành viên.

Nhìn chung, tháng Giêng 2026 được xem là giai đoạn nhiều tín hiệu tích cực về sự nghiệp đối với tuổi Sửu, Mão, Ngọ và Hợi. Tuy nhiên, các dự báo chỉ mang tính tham khảo. Để tận dụng tốt vận hội, mỗi người vẫn cần duy trì sự chủ động, nỗ lực và tinh thần cầu tiến trong công việc.

(*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, giải trí.)