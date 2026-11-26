Liệu Nga có đưa ra phản ứng cứng rắn khi binh sĩ NATO xuất hiện tại khu vực miền Tây Ukraine?

Ảnh minh hoạ.

Nga đã thất bại trong việc ngăn chặn việc triển khai quân đội NATO đến Ukraine, bằng chứng là sự hiện diện của binh sĩ Pháp, điều mà Pháp không còn che giấu nữa.

Thực tế này đã được ông Andriy Klintsevich - người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Chính trị Nga nhấn mạnh. Theo nhà phân tích, bước tiếp theo sẽ là việc triển khai các đơn vị quân sự từ nhiều quốc gia đến miền Tây Ukraine.

"Phương Tây đã sa lầy vào cuộc xung đột này và sự can thiệp của họ ngày càng sâu rộng. Tôi xin nhắc lại rằng Pháp đã chính thức xác nhận sự hiện diện quân sự của họ trên lãnh thổ Ukraine.

Và chúng ta hiểu rất rõ rằng có thể hiện đã nhiều hơn 500 binh sĩ ở đó. Giờ đây chúng ta thấy các vùng lãnh thổ của bên thứ ba đang bắt đầu được sử dụng để sản xuất máy bay không người lái và tấn công mục tiêu trong đất Nga", ông Klintsevich chỉ rõ.

Nga sẽ không tấn công quân đội NATO ở miền Tây Ukraine.

Vị chuyên gia nói thêm, quân đội NATO có thể sớm tiến vào miền Tây Ukraine với lý do tăng cường phòng không và ngăn chặn tên lửa vươn tới Ba Lan. Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ sử dụng lập luận họ cần thiết lập một vùng đệm để kiểm soát không phận và có khả năng bắn hạ tên lửa từ xa.

"Rõ ràng là chúng ta sẽ không ủng hộ điều này. Nhưng theo ý kiến của tôi, nếu họ ở miền Tây Ukraine, có lẽ Nga sẽ không động đến. Chỉ khi họ tiến sâu hơn, chúng ta mới tấn công.

Đặc biệt là nếu binh sĩ NATO bắt đầu xuất hiện ở đâu đó trên bờ Biển Đen. Bởi vì họ thực sự rất muốn đến đó, để chiếm giữ một số vị trí quan trọng", người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Chính trị cảnh báo.

Cần nhắc lại, Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào ở Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của Lực lượng vũ trang Nga. Mặc dù vậy, Pháp gần đây đã thừa nhận nhiều quân nhân Pháp chính thức hiện diện trên vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Đồng thời Pháp tuyên bố điều này không phải là bằng chứng cho thấy nước này tham gia vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Reporter