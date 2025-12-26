Chuyên gia nói gì về việc Vingroup rút khỏi siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc - Nam?

Tập đoàn Vingroup vừa thông báo rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Quyết định này được Vingroup cân nhắc kỹ lưỡng với mục tiêu tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm đang được giao nhiệm vụ triển khai, bao gồm Khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha tại Hà Nội, với trung tâm là sân vận động Trống Đồng – sân vận động lớn nhất thế giới, cùng các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Đánh giá về động thái này, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta cho rằng Vingroup mới chỉ tham gia các dự án hạ tầng ở mức đăng ký và triển khai trên phương diện hình thức, chứ chưa đến công đoạn triển khai thực tế nên không có tác động lớn.

Thêm vào đó, nhà đầu tư thường phản ứng khá nhạy cảm với cụm từ “rút dự án” và dễ suy diễn rằng doanh nghiệp đang gặp vấn đề, từ đó dẫn tới tâm lý hoang mang. Tuy nhiên, trên thực tế, thông tin này mang ý nghĩa tích cực nhiều hơn, bởi trước đó chính việc Vingroup tham gia quá nhiều dự án lớn mới là điều khiến thị trường lo ngại về khả năng phân bổ nguồn lực và đảm bảo tiến độ.

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp đang có xu hướng tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, thay vì dàn trải quá nhiều dự án cùng lúc. Ngày 19/12 vừa qua Vingroup tham gia hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm– những dự án được đánh giá là có tác động tích cực và có thể đóng góp nguồn thu chủ yếu trong một đến hai năm tới.

“Việc rút lui khỏi dự án đường sắc Bắc – Nam cho thấy Vingroup đang ưu tiên các dự án có khả năng tạo giá trị và dòng tiền trong tương lai gần, thay vì ôm đồm quá nhiều dự án vượt quá khả năng triển khai trong cùng một thời điểm. Với phong cách triển khai nhanh và quyết liệt, nếu tham gia quá nhiều dự án quy mô lớn cùng lúc sẽ tạo áp lực rất lớn lên nguồn lực và tiến độ. Vì vậy, việc rút khỏi một số dự án để tập trung vào các dự án trọng điểm là bước đi hợp lý và mang tính tích cực hơn” , ông Nguyễn Thế Minh cho biết.

Về tác động dài hạn, chuyên gia nhấn mạnh rằng nguồn thu của Vingroup hiện nay vẫn chủ yếu đến từ bất động sản. Các dự án bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM – nơi doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn – vẫn đang là nguồn đóng góp dòng tiền chính. Dự án tại Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới, bên cạnh các dự án khác tại Hà Nội.

Các dự án hạ tầng, xét cho cùng mới chỉ là một mảng mở rộng trong chiến lược dài hạn của Vingroup và hiện chưa đóng góp đáng kể vào doanh thu hay lợi nhuận. Do đó, việc rút khỏi dự án hạ tầng Bắc – Nam gần như chưa ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh cũng như mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Ở góc độ kỳ vọng, chuyên gia cho rằng phản ứng trên thị trường chứng khoán mang tính tâm lý nhiều hơn là phản ánh sự thay đổi về triển vọng. Trên thực tế, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng tại Việt Nam thường có biên lợi nhuận rất thấp, nguồn thu không lớn và hiệu quả sinh lời không cao. Trong khi đó, Vingroup từ trước tới nay vẫn được biết đến là doanh nghiệp có hiệu suất sinh lời tốt, chủ yếu nhờ bất động sản. Việc tham gia quá sâu vào hạ tầng thậm chí còn có thể làm giảm hiệu suất này trong tương lai.

Do đó, kỳ vọng rằng mở rộng đầu tư hạ tầng sẽ giúp Vingroup cải thiện hiệu quả sinh lời là không thực sự rõ ràng. Thay vào đó, phản ứng giảm mạnh của cổ phiếu trong phiên mang nặng yếu tố tâm lý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đã thận trọng sẵn từ trước do các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm margin và lượng cổ phiếu phát hành mới về tài khoản khá lớn. Thông tin rút dự án chỉ đóng vai trò như “giọt nước tràn ly”.

Dự báo về thị trường sắp tới, chuyên gia cho rằng những cú sốc tâm lý như vậy thường không kéo dài. Chỉ cần một vài phiên, thậm chí ngay phiên kế tiếp, thị trường có thể sớm ổn định trở lại. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang là xu hướng tăng và cú giảm mạnh trong phiên vừa qua chưa đủ để làm thay đổi xu hướng này. Triển vọng ngắn hạn của thị trường vì vậy vẫn được đánh giá theo hướng tích cực.