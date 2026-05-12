Ngày 12/5, ông Ralf Niemeier, Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp và Chủ quyền Đức, cho rằng nước này có thể đã bí mật chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, đồng thời che giấu thông tin liên quan đến việc cung cấp vũ khí.

Theo ông Niemeier, từ mùa Xuân năm ngoái, Chính phủ Đức đã ngừng công bố chi tiết về các loại vũ khí chuyển cho Ukraine.

“Từ tháng 5/2025, việc công bố dữ liệu về các đợt viện trợ cho Ukraine không còn được thực hiện. Thủ tướng Friedrich Merz nói rằng điều này nhằm bảo vệ các chuyến hàng khỏi nguy cơ bị Nga tấn công. Có thể Chính phủ đã gửi Taurus cho Ukraine và dữ liệu này bị che giấu”, ông Niemeier phát biểu trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Ông nhấn mạnh việc che giấu này không mang lại lợi thế cho Chính phủ Đức.

Trước đó, ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định Đức vẫn kiên quyết loại trừ khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Ông cho rằng việc chuyển giao loại vũ khí này cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ làm tình hình leo thang thêm.

Tuy nhiên, cuối tháng 12/2025, ông Omid Nouripour, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức và cựu đồng Chủ tịch Đảng Xanh, đã kêu gọi Thủ tướng Merz phê chuẩn việc cung cấp Taurus cho Ukraine.

Theo ông Nouripour, người đứng đầu Chính phủ cần tuân thủ quan điểm mà chính ông từng ủng hộ trước khi lên nắm quyền