HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyên gia nghi dữ liệu tên lửa Taurus Đức chuyển cho Ukraine bị che giấu

Hải Yến
|

 Một chuyên gia Đức đặt nghi vấn về việc chính phủ có thể đã che giấu dữ liệu liên quan đến tên lửa Taurus cung cấp cho Ukraine.

Đức có thể che giấu dữ liệu tên lửa Taurus cung cấp cho Ukraine - Ảnh 1.

Ngày 12/5, ông Ralf Niemeier, Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp và Chủ quyền Đức, cho rằng nước này có thể đã bí mật chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, đồng thời che giấu thông tin liên quan đến việc cung cấp vũ khí.

Theo ông Niemeier, từ mùa Xuân năm ngoái, Chính phủ Đức đã ngừng công bố chi tiết về các loại vũ khí chuyển cho Ukraine.

“Từ tháng 5/2025, việc công bố dữ liệu về các đợt viện trợ cho Ukraine không còn được thực hiện. Thủ tướng Friedrich Merz nói rằng điều này nhằm bảo vệ các chuyến hàng khỏi nguy cơ bị Nga tấn công. Có thể Chính phủ đã gửi Taurus cho Ukraine và dữ liệu này bị che giấu”, ông Niemeier phát biểu trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Ông nhấn mạnh việc che giấu này không mang lại lợi thế cho Chính phủ Đức.

Trước đó, ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định Đức vẫn kiên quyết loại trừ khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Ông cho rằng việc chuyển giao loại vũ khí này cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ làm tình hình leo thang thêm.

Tuy nhiên, cuối tháng 12/2025, ông Omid Nouripour, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức và cựu đồng Chủ tịch Đảng Xanh, đã kêu gọi Thủ tướng Merz phê chuẩn việc cung cấp Taurus cho Ukraine.

Theo ông Nouripour, người đứng đầu Chính phủ cần tuân thủ quan điểm mà chính ông từng ủng hộ trước khi lên nắm quyền

Theo IZ
Không ai nghĩ Elon Musk “vĩ đại” cũng nếm mùi thất bại đau đớn thế này
Tags

Ukraine

quân sự

dữ liệu

tên lửa Taurus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Cụ bà 89 tuổi tập yoga mỗi ngày, động tác khiến nhiều người khó tin

Cụ bà 89 tuổi tập yoga mỗi ngày, động tác khiến nhiều người khó tin

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

01:18
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại