Chuyên gia Nga ước tính số lượng tên lửa Kh-31 cần thiết để vô hiệu hóa Type 076

Một chuyên gia quân sự có liên hệ với Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã gây ra làn sóng chỉ trích ở Trung Quốc khi đề xuất sử dụng tên lửa chống hạm Kh-31A để đánh chìm tàu tấn công đổ bộ mới nhất và lớn nhất của Trung Quốc - chiếc Type 076 Sichuan.

Những nhận xét này được đăng trên Telegram bởi Ilya Tumanov - một blogger nổi tiếng người Nga viết dưới bút danh "Fighterbomber", người được cho là một sĩ quan đang tại ngũ trong Không quân Nga.

Trong bài đăng trên trang Telegram cá nhân, ông Tumanov đã chia sẻ một bức ảnh tàu Sichuan đang chạy thử nghiệm trên biển gần Thượng Hải, được cho là do các thủy thủ Nga chụp và viết:

"Những người trên biển đã nhìn thấy tàu đổ bộ tấn công đa năng Type 076 Sichuan đang chạy thử nghiệm trên biển gần Thượng Hải. Tôi tự hỏi cần bao nhiêu tên lửa Kh-31A để đánh chìm nó".

Bài đăng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các kênh tình báo nguồn mở (OSINT) của Trung Quốc, với các bình luận trực tuyến xác định danh tính các thủy thủ được cho là đã chụp bức ảnh.

Một số người dùng đe dọa sẽ công bố thông tin cá nhân của những người liên quan như một hình thức "trả đũa trên internet". Những người khác kêu gọi Bộ Quốc phòng Nga chính thức xin lỗi.

Nhiều người dùng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho rằng bài đăng này là một cử chỉ thù địch với một đối tác quốc phòng quan trọng. Một số người dùng yêu cầu cấm Tumanov nhập cảnh vào Trung Quốc, cùng với các thủy thủ đã chụp ảnh tàu chiến trong các cuộc thử nghiệm hạn chế.

Bức ảnh "gây bão" đăng tải trên kênh telegram của blogger quân sự nổi tiếng người Nga.

Theo Hải quân Trung Quốc (PLAN), Sichuan là tàu dẫn đầu trong lớp tàu tấn công đổ bộ Type 076 mới. Tàu có lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn khi đầy tải, có sàn đáp dài toàn phần và được trang bị nhiều thang nâng để hỗ trợ cất và hạ cánh máy bay.

Tàu được thiết kế để vận hành các nền tảng trực thăng và máy bay không người lái cánh cố định. Dự kiến đây sẽ là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới được trang bị máy phóng điện từ được thiết kế riêng cho các hệ thống không người lái.

Con tàu cũng đang được thiết kế để phóng các máy bay chiến đấu có người lái, bao gồm cả tiêm kích tàng hình thế hệ tiếp theo như J-35.

Truyền thông quốc phòng Trung Quốc đưa tin rằng tàu Sichuan dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ từ cuối năm 2026, khi đó nó sẽ đóng vai trò là phương tiện triển khai lực lượng đa năng cho PLAN.

Sự việc này đã cho thấy sự mong manh trong quan hệ quân sự giữa Moskva và Bắc Kinh, bất chấp hai quốc gia chính thức duy trì quan hệ chiến lược chặt chẽ.

Mặc dù bài đăng của ông Tumanov không phản ánh chính sách chính thức của Nga, nhưng việc một nhân vật có liên hệ với quân đội lại đăng tải bài viết này đã bị nhiều nhà quan sát quân sự Trung Quốc coi là không thể chấp nhận được.