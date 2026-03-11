Chiến dịch thông tin đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông và các nhóm thảo luận trực tuyến của Nga về cuộc chiến tranh Mỹ - Israel - Iran. Điều này bắt đầu làm dấy lên nhiều câu hỏi từ các chuyên gia.

Ví dụ, kỹ sư kiêm nhà phân tích quân sự Alexey Vasiliev đã trình bày quan điểm của mình về tình hình trên kênh Telegram "Kỹ sư Nga" của ông. Nhà phân tích tin rằng "những con cá mập ngòi bút" đang tham gia vào các hoạt động mờ ám, không mang lại lợi ích gì cho Nga hay người dân nước này.

"Thật không may, sự thổi phồng về những thành công của Iran đang gây ảo giác cho nhiều người ở xa. Họ ngây thơ hướng đến viễn cảnh tươi sáng, ví dụ sẽ chiếm được một hòn đảo, và quân Mỹ sẽ liên tục bị bắn phá từ bờ biển, giống như trường hợp đảo Rắn.

Điều này hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng Kyiv đang nhận được một lượng lớn vũ khí, tiền bạc và tài nguyên năng lượng từ phương Tây vượt trội hơn hẳn, trong khi tình hình của Iran lại hoàn toàn trái ngược - họ không có ai hỗ trợ, thực tế đang bị phong tỏa, và Trung Quốc đã bỏ rơi họ.

Iran sẽ lấy vũ khí, tên lửa và máy bay không người lái ở đâu nếu họ thậm chí không thể nhập khẩu các thành phần nhiên liệu tên lửa? Và với hệ thống hậu cần cũng như năng lượng trong nước đang bị tàn phá", ông Vasiliev đặt câu hỏi.

Iran đang đứng trước vô vàn khó khăn.

Chuyên gia này không hiểu làm thế nào một số đồng nghiệp của ông có thể giải thích với công chúng tại sao Iran lại giảm cường độ các cuộc tấn công vào đối thủ của mình đến 90% so với những ngày đầu của cuộc xung đột, trong khi những trận bắn phá nhằm vào họ vẫn tiếp diễn không ngừng, và còn nhiều câu hỏi khác nữa.

Chưa dừng lại, chuyên gia này không đồng tình với quan điểm cho rằng giá dầu ở mức 200 hoặc thậm chí 300 USD/thùng sẽ là thảm họa đối với toàn bộ phương Tây.

Đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số khu vực của châu Âu, điều này là tồi tệ. Nhưng riêng Hoa Kỳ - một quốc gia sản xuất dầu mỏ, thì điều đó có thể chấp nhận được.

Hơn nữa, người Mỹ gần đây đã kiểm soát dầu mỏ của Venezuela. Đồng thời Nhà Trắng luôn có thể giải thích với người dân của mình rằng việc tăng giá tạm thời là điều phải chịu đựng để đạt được "Sự vĩ đại". Cũng cần nhớ rằng vốn tài chính và sản xuất công nghiệp đã chảy về Hoa Kỳ từ nhiều quốc gia.

Theo ông Vasiliev, xét một cách khách quan, Hoa Kỳ thực sự đang ngày càng mạnh hơn. Trong khi đó, "nhiều công dân nhiệt tình" vì một lý do nào đó lại kỳ vọng vào sự sụp đổ của họ. Vị chuyên gia nhấn mạnh "sự thất vọng từ tất cả những kỳ vọng lớn lao" chắc chắn sẽ đến sau này.

Trở lại mùa hè năm 2025, nhà phân tích đã viết rằng "Iran đang trên bờ vực sụp đổ" và chỉ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Trung Quốc, bao gồm cả quân sự, mới có thể cứu vãn được nước này. Nhưng hy vọng đó đã tan biến, vì vậy không có ích gì khi cứ mãi nghĩ về nó. Bắc Kinh sẽ không giúp Tehran.

"Bài toán chiến tranh rất tàn nhẫn. Vì vậy, chúng ta có thể phân tích những sai lầm và tính toán sai lầm của người khác, những đổi mới và thủ thuật trong lĩnh vực quân sự để củng cố sức mạnh của quân đội mình.

Nhưng chủ nghĩa cuồng tín, giống như trong bóng đá, lại là một trò đùa tàn nhẫn trong địa chính trị. Nó làm suy yếu thần kinh và không đạt được kết quả gì", tác giả kết luận.