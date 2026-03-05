Theo các chuyên gia được báo Izvestia phỏng vấn, việc Iran có thể mất đi toàn bộ lực lượng hải quân của mình không phải là vấn đề nghiêm trọng, bởi vì điều đó sẽ không ngăn cản Tehran phong tỏa eo biển Hormuz.