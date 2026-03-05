HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Chuyên gia: Nga coi việc Iran mất hải quân là 'không nghiêm trọng'

Bạch Dương |

Theo chuyên gia, việc Iran mất hạm đội hải quân sẽ không ngăn cản được quyết tâm của nước này nhằm phong tỏa eo biển Hormuz.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia được báo Izvestia phỏng vấn, việc Iran có thể mất đi toàn bộ lực lượng hải quân của mình không phải là vấn đề nghiêm trọng, bởi vì điều đó sẽ không ngăn cản Tehran phong tỏa eo biển Hormuz.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 2.

Cần nhấn mạnh theo nhà phân tích quân sự người Nga - ông Dmitry Boltenkov, Hải quân Iran đã mất hầu hết các tàu chiến của mình do những cuộc tấn công dồn dập của Mỹ và Israel.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, như tờ báo đã lưu ý, Iran có thể sử dụng các hệ thống tên lửa đặt trên đất liền để phong tỏa eo biển Hormuz, hoặc trong trường hợp xấu nhất sẽ rải thủy lôi trong vùng biển này.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 4.

"Để đảm bảo tự do hàng hải, cần phải tiến hành một chiến dịch đặc biệt, có sự tham gia của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ và hạm đội hiện diện ở đó", chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nhận định.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 5.

Tờ báo lưu ý rằng Iran sở hữu hàng chục bệ phóng tên lửa chống hạm Noor - bản sao từ loại C-802 của Trung Quốc với tầm bắn lên đến 120km, cũng như tên lửa hành trình Zafar với tầm bắn lên đến 500km.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 6.

Iran cũng có thể triển khai tên lửa đạn đạo Fateh-110 với tầm bắn lên đến 300km để phong tỏa eo biển và đối phó với lực lượng Mỹ cũng như đồng minh trong khu vực.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 7.

Vào tháng 3, USNI News đưa tin rằng Mỹ đã tấn công cầu cảng Chabahar, một khu vực gần nơi trước đó đã diễn ra các cuộc tập trận chung giữa Hải quân Iran, Nga và Trung Quốc.

Iran mất hải quân , Nga đánh giá không nghiêm trọng trong năm 2026 - Ảnh 8.

Đồng thời bài báo cũng đưa tin Lực lượng vũ trang Mỹ đã tấn công một căn cứ chứa các tàu ngầm lớp Varshavyanka do Nga sản xuất cho Hải quân Iran. Thực tế trên cho thấy Tehran nếu triển khai các bệ phóng tên lửa bờ cũng sẽ bị xóa sổ một cách rất nhanh chóng.

