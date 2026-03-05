Một tính năng trên Galaxy S26 Ultra bất ngờ “không có” như Samsung quảng cáo: Người mua rồi có cần lo lắng?

Cú "quay xe" đầy bất ngờ từ Samsung

Trước thời điểm sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra, giới công nghệ từng xôn xao trước thông tin Galaxy S26 Ultra sẽ nâng cấp lên màn hình 10-bit. Trong buổi họp báo ra mắt Galaxy S26 sau đó, Samsung cũng cho biết một trong những nâng cấp đó là màn hình có độ sâu màu 10 bit, thay thế cho màn hình có độ sâu màu 8 bit được sử dụng trong mẫu trước đó.

Tuy nhiên, thực tế dường như đang đi ngược lại mong đợi. Theo báo cáo mới nhất từ chuyên trang SamMobile , một đại diện của Samsung đã xác nhận rằng Galaxy S26 Ultra thực chất chỉ sở hữu tấm nền 8-bit.

Điều này dẫn đến một kết luận mang tính logic: Nếu ngay cả phiên bản Ultra cao cấp nhất còn không có 10-bit, thì việc Galaxy S26 và S26 Plus chỉ dừng lại ở mức 8-bit là điều hiển nhiên. Đại diện từ phía Samsung cũng đã khẳng định chắc chắn rằng không có bất kỳ model nào thuộc dòng S26 sở hữu màn hình 10-bit thực thụ.

Tuy nhiên, một điểm đáng ghi nhận là khả năng tái tạo màu sắc trên thế hệ S26 vẫn có sự cải thiện rõ rệt so với Galaxy S25 series. Hiện tượng vạch màu đã được giảm thiểu đáng kể. Các chuyên gia cho rằng Samsung đã sử dụng giải pháp mô phỏng độ sâu màu 10-bit thông qua sự kết hợp giữa tấm nền 8-bit và công nghệ FRC (Frame Rate Control).

Sự khác biệt giữa 8-bit và 10-bit: Người dùng có thực sự bị thiệt?

Để hiểu rõ hơn về sự tranh cãi này, chúng ta cần nhìn vào những con số kỹ thuật:

Màn hình 8-bit: Hiển thị 256 sắc thái cho mỗi kênh màu (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương), tạo ra tổng cộng khoảng 16,7 triệu màu.

Màn hình 10-bit: Hiển thị tới 1.024 sắc thái mỗi kênh, mang lại khả năng tái tạo lên đến 1,07 tỷ màu.

Sự chênh lệch về số lượng màu sắc là cực kỳ lớn, nhưng giá trị cốt lõi nằm ở độ mượt mà khi chuyển tông màu. Trên các tấm nền 8-bit, người dùng đôi khi sẽ thấy hiện tượng "vạch màu" – những đường kẻ phân cấp lộ liễu khi xem các cảnh như bầu trời hoàng hôn. Màn hình 10-bit giải quyết triệt để vấn đề này nhờ số lượng bước tông màu cao gấp 4 lần.

Tuy nhiên, có một thực tế là hầu hết nội dung trên smartphone hiện nay vẫn được định dạng ở chuẩn 8-bit. Các nội dung 10-bit thực thụ thường chỉ xuất hiện trong các video HDR cao cấp như HDR10 hoặc Dolby Vision.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật 8-bit + FRC (thay đổi nhanh chóng giữa các sắc độ gần nhau để đánh lừa thị giác), Samsung vẫn có thể tạo ra trải nghiệm tiệm cận với 10-bit thực thụ. Trên một diện tích màn hình nhỏ như điện thoại, mắt người rất khó có thể phân biệt được sự khác biệt này.

Về cơ bản, việc không có màn hình 10-bit cũng không gây ra vấn đề gì quá lớn. Dẫu vậy, việc Samsung “lỡ lời” nói có đang gây ra những hiểu lầm không đáng.

Màn hình của Samsung hy sinh chất lượng, gây mỏi mắt?

Không chỉ thông số kỹ thuật bị chỉnh sửa lại, tính năng Privacy Display đầy hứa hẹn trên Galaxy S26 Ultra cũng đang vấp phải những phản ứng trái chiều khi nhiều bằng chứng cho thấy công nghệ này làm giảm độ trung thực của hình ảnh, ngay cả trong điều kiện sử dụng thông thường.

Để tạo ra tính năng chống nhìn trộm độc đáo, Samsung đã thực hiện một bước đi táo bạo: kết hợp hai loại pixel hoàn toàn khác nhau trên cùng một tấm nền. Hệ thống bao gồm các pixel "hẹp" (chỉ phát sáng trực diện) và pixel "rộng" (phát sáng đa hướng như màn hình truyền thống).

Ở chế độ thông thường, cả hai loại pixel này cùng hoạt động để tạo ra hình ảnh. Khi bật chế độ Riêng tư, các pixel "rộng" sẽ bị ngắt, buộc người xem phải nhìn thẳng mới thấy được nội dung.

Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh từ chính cấu trúc hỗn hợp này. Vì các pixel "hẹp" luôn bị giới hạn về góc phát sáng, sự đồng nhất về ánh sáng và màu sắc trên toàn bộ tấm nền bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay cả khi người dùng không bật chế độ chống nhìn trộm, sự chênh lệch giữa hai loại pixel phụ (subpixel) vẫn tạo ra những sai lệch nhất định về hình ảnh.

Những hình ảnh chụp cận cảnh tấm nền (macro) được chia sẻ bởi chuyên gia Evgeny Makarov trên mạng xã hội X đã củng cố thêm nỗi lo này. Khi đặt cạnh Galaxy S25 Ultra, màn hình của S26 Ultra lộ rõ những điểm yếu:

Văn bản bị răng cưa: Các ký tự đen kích thước lớn trên S26 Ultra có phần viền thô ráp, không còn giữ được độ sắc lẹm như thế hệ tiền nhiệm.

Hiện tượng lem màu: Ở các dòng chữ nhỏ màu xám, trong khi S25 Ultra hiển thị màu sắc cực kỳ ổn định thì trên S26 Ultra đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng "nhiễu màu", khiến chữ trông kém sạch và thiếu sắc nét.

Điều đáng ngại là những khiếm khuyết này xuất hiện ngay cả khi nhìn trực diện và chưa kích hoạt tính năng Privacy Display. Độ trung thực của hình ảnh dường như đã bị hy sinh một phần để nhường chỗ cho công nghệ mới.

Không chỉ bị cho là giảm chất lượng hiển thị, màn hình này còn bị cho là gây mỏi mắt. "Ông trùm" rò rỉ Ice Universe khẳng định đây không phải là một lỗi nhỏ. Đồng quan điểm, leaker @tarunvats33 cho biết ông cảm thấy mắt bị căng thẳng và khó chịu rõ rệt sau một thời gian ngắn sử dụng máy. Đáng chú ý, cả hai thiết bị S26 Ultra và S25 Ultra đều được thiết lập ở độ phân giải 2K và đã tắt mọi chế độ lọc ánh sáng.

Chỉ cần thay đổi góc cầm máy hoặc liếc mắt, độ sáng từ các pixel này sẽ suy giảm, gây ra hiện tượng mờ nhòe và dẫn đến tình trạng mỏi mắt cho người dùng.

Mặc dù những sai sót này khó nhận ra hơn ở khoảng cách sử dụng thông thường, nhưng với những người dùng có thị lực tốt hoặc khắt khe về hiển thị, đây lại là một vấn đề lớn.

Trên diễn đàn Reddit, người dùng RunTillYouPuke chia sẻ: "Chỉ cần nghiêng nhẹ điện thoại, màu sắc đã thay đổi một cách khó chịu, nhất là trên nền trắng. Tôi đã quyết định hủy đặt trước S26 Ultra để quay lại với S25 Ultra" .

Không thể phủ nhận Privacy Display là một bước tiến về bảo mật và dự kiến sẽ sớm trở thành xu hướng trên các dòng Android khác, thậm chí là iPhone trong tương lai. Tuy nhiên, tính năng này đang lại mang đến những tác dụng phụ không mong muốn.

Nếu bạn là người ưu tiên trải nghiệm thị giác hoàn hảo hơn là sự riêng tư tuyệt đối, lời khuyên tốt nhất lúc này là hãy đến ngay các cửa hàng trải nghiệm để tự mình kiểm chứng trước khi xuống tiền cho siêu phẩm mới nhất của nhà Samsung.