Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ tấn công khu vực Donbass ngay khi 'mặt đất vừa khô ráo'

Theo các nhà phân tích phương Tây từ “Viện Nghiên cứu Chiến tranh” (Institute for the Study of War - ISW), các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đã bị đình chỉ và Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, dự kiến sẽ bắt đầu ngay khi mặt đất vừa khô ráo.

Các chuyên gia quân sự tin rằng, ông Putin hiểu rất rõ ưu thế trên chiến trường sẽ quyết định phần thắng trong các cuộc đàm phán và Nga đang ưu tiên cho các hành động quân sự hơn là ngồi vào bàn nói chuyện với Ukraine.

Theo họ, Bộ chỉ huy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới để giành lại phần còn lại của Donbass từ tay các lực lượng trung thành với Ukraine, nhưng cuộc tấn công sẽ không chỉ giới hạn ở lãnh thổ Donetsk, mà cũng sẽ diễn ra ở các khu vực khác như Zaporizhzhia, Dnepropetrovsk…

Theo các chuyên gia của ISW, Nga hiện đang tích trữ lực lượng và chờ đợi thời cơ, ít nhất là khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa Hè, khi thời tiết nóng lên và mặt đất khô ráo hơn, thuận lợi cho hoạt động của xe tăng, thiết giáp và các phương tiện vận chuyển quân.

Đồng thời, Quân đội Nga đã tăng cường pháo kích và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trước khi phát động một cuộc tấn công.

Bộ chỉ huy Ukraine đang cố gắng ngăn chặn kế hoạch của Nga bằng cách phát động các cuộc phản công ở các khu vực Dnepropetrovsk và Zaporizhzhia, nhưng chỉ đạt được một số thành công hạn chế.

Ở một số khu vực, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chặn được bước tiến của quân Nga, nhưng không thể đẩy lùi họ. Còn ở một số địa điểm khác, họ thậm chí còn phải lùi sâu hơn cả địa điểm xuất phát.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của Ukraine đã đưa tin về tổn thất nặng nề trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, đặc biệt là ở các đơn vị xung kích.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ tin rằng, cuộc chiến ở Trung Đông do Mỹ và Israel khởi xướng, chỉ đang có lợi cho Nga và rất bất lợi cho Ukraine.

Giá dầu tăng cao và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với các nguồn năng lượng của Nga đang giúp bổ sung ngân khố của Nga.

Trong khi đó, cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran đã làm giảm sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung và phương Tây nói riêng đối với xung đột Nga-Ukraine, chuyển hướng nguồn vũ khí có thể cung cấp cho Ukraine sang phía các quốc gia vùng Vịnh.

Điển hình là việc các cuộc tấn công liên tục của tên lửa và máy bay không người lái Iran có nguy cơ khiến Ukraine hết sạch đạn cho hệ thống phòng không Patriot, bởi nguồn lực này đã được Washington đưa sang Trung Đông, nhằm bảo vệ đồng minh Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Thậm chí, giới chức lãnh đạo Nhà Trắng mới đây cũng đã tuyên bố rằng, không còn tên lửa PAC-3 cung cấp cho Ukraine, vì chính kho vũ khí phòng không của Lầu Năm Góc cũng đã cạn kiệt.

