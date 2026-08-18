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Chuyên gia: J-50 sẽ là tiêm kích hạm thế hệ 6 chủ lực của Trung Quốc

Bạch Dương
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Tiêm kích J-50 đầy triển vọng có thể trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Trung Quốc dường như đang quyết tâm đạt được ưu thế hải quân hoàn toàn ở khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, rất có thể tham vọng của Trung Quốc thậm chí còn vượt xa hơn thế.

Đây là kết luận mà chuyên gia quân sự nổi tiếng người Trung Quốc Triệu Đại Bảo đưa ra sau khi đăng tải hình ảnh về một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất của nước này.

Ông Triệu tin rằng tiêm kích J-50 đầy triển vọng đang được hoàn thiện với tốc độ nhanh chóng sẽ trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hoạt động trên tàu sân bay.

Tác giả so sánh nó với tiêm kích hạm J-15 của Hải quân Trung Quốc (PLA). Ông Triệu lưu ý máy bay mới có sải cánh rộng hơn nhưng chiều dài gần như tương đương.

Thực tế, cả hai máy bay chiến đấu đều có chiều dài khoảng 22m. Tuy nhiên J-15 có sải cánh 14,7m, trong khi J-50 - theo nhiều nguồn khác nhau, có sải cánh trong khoảng 22 - 24m.

- Ảnh 2.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 6 J-50 đang được Trung Quốc tiến hành thử nghiệm.

Hiện các chuyên gia phương Tây đang bày tỏ sự lo ngại và nỗ lực theo dõi sự phát triển nhanh chóng của sức mạnh quân sự Trung Quốc.

Họ nhận thấy Trung Quốc không chỉ đơn thuần phát triển trang thiết bị quân sự thế hệ mới, mà còn xây dựng một hệ thống chiến đấu liên kết, được thiết kế để đảm bảo khả năng thống trị ở khu vực Thái Bình Dương.

Hệ thống này bao gồm 4 loại chiến đấu cơ mới: J-20, J-35, J-50 và J-36, bên cạnh đó là và máy bay không người lái trinh sát WJ-700 với hệ thống nhắm mục tiêu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Phương Tây lo ngại mục tiêu trước mắt của Trung Quốc là phá vỡ cái gọi là "Chuỗi đảo thứ nhất" và giành quyền tiếp cận hoàn toàn Thái Bình Dương.

Khu vực này là một chuỗi đảo gần như liên tục trải dài từ bán đảo Kamchatka của Nga, bao gồm các đảo đang tranh chấp với Nhật Bản, Đài Loan và Philippines. Viễn cảnh đảo Đài Loan được trả lại cho Trung Quốc sẽ giúp đạt được mục tiêu này.

Theo Topwar
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Tags

J-50

tiêm kích

Trung Quốc

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