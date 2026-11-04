Chuyên gia chỉ ‘nút thắt’ xe Trung Quốc tại Việt Nam: Mở nhiều showroom chưa chắc bán được xe, yếu tố quan trọng đến từ việc khác

Showroom mọc lên khắp nơi, mẫu mới liên tục ra mắt, nhưng doanh số xe Trung Quốc tại Việt Nam vẫn chưa tạo được cú hích. Chuyên gia Đoàn Anh Dũng lý giải nguyên nhân trong số Trên Ghế mới nhất.

Năm 2026, loạt xe Trung Quốc mới liên tục ra mắt thị trường Việt Nam, từ Jaecoo J5, Lynk & Co 02, 03, BYD Sealion 5 đến dải sản phẩm của Wuling. Hệ thống đại lý phủ rộng nhanh chóng, song doanh số vẫn khá khiêm tốn.

BYD Sealion 5 là mẫu xe Trung Quốc mới nhất gia nhập thị trường Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc

Theo số liệu được chuyên gia Đoàn Anh Dũng tổng hợp từ website các hãng, Wuling hiện có 9 đại lý, MG 29, BYD 35, Lynk & Co 36, Omoda & Jaecoo 39 và Geely khoảng 56. Số điểm bán quá lớn so với sản lượng khiến doanh số chia trên mỗi đại lý trở nên nhỏ giọt.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng nguyên nhân quan trọng hơn nằm ở “miếng bánh” thị trường. Lượng khách quan tâm đến xe Trung Quốc có tăng nhưng không đột biến, trong khi số hãng chia phần ngày càng đông, toàn những tên tuổi hàng đầu như BYD, Chery, Geely.

Trái lại, xe Nhật, Hàn sở hữu tệp khách trung thành qua nhiều thế hệ. Vị chuyên gia nhận định cần thêm 3-5 năm, khi các lứa xe đời 2022-2024 chứng minh được độ bền, rào cản tâm lý với xe Trung Quốc mới thực sự được gỡ bỏ.

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng chỉ ra những thách thức xe Trung Quốc gặp phải. Ảnh: Trên Ghế

Ở thị trường xe cũ, bức tranh càng phân hóa. Có mẫu chỉ mất khoảng 20% giá trị, có mẫu từng thanh khoản rất tốt nay rao bán 300 triệu đồng vẫn khó tìm người mua. Đáng chú ý, ngay trong cùng một thương hiệu, khả năng giữ giá giữa các dòng xe cũng chênh lệch rõ rệt.

Với người định mua xe Trung Quốc đã qua sử dụng, chuyên gia khuyên nên kiểm tra xe ở hai nơi. Chi phí có thể tăng thêm vài triệu đồng, nhưng giúp người mua tránh rủi ro bị từ chối bảo hành, điều mà theo ông là rất tốn kém với các thương hiệu chưa phổ biến tại Việt Nam.

Phân tích chi tiết về từng mẫu xe, cùng những kinh nghiệm thực tế từ người trong nghề mua bán xe đã qua sử dụng, được chuyên gia Đoàn Anh Dũng chia sẻ trong video dưới đây.





Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.



