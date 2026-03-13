Chuyên gia cảnh báo: Nhiều người đi xe máy quên điều này khi ra đường, tiềm ẩn nguy hiểm

Lốp xe là bộ phận quan trọng nhưng thường bị người dùng xe máy bỏ qua khi kiểm tra trước khi di chuyển. Đây là phần duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, chịu toàn bộ tải trọng nên nếu lốp bị mòn, chai cứng hoặc thiếu hơi sẽ làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ trượt bánh, mất lái, đặc biệt khi phanh gấp hoặc đi dưới trời mưa.

Một lỗi phổ biến là lốp non hơi khiến xe tốn nhiên liệu và lốp nhanh mòn, trong khi lốp quá căng có thể làm giảm độ bám và tăng nguy cơ nổ lốp khi trời nóng. Người dùng cũng cần kiểm tra độ mòn của gai lốp và các vết nứt ở thành lốp – dấu hiệu cho thấy lốp đã xuống cấp và nên thay mới.

Theo nguồn tin báo Tuổi trẻ, ông Dodiyanto – Giám đốc thương hiệu cấp cao & phát triển sản phẩm của PT Gajah Tunggal Tbk, nhà sản xuất lốp xe máy IRC – nhấn mạnh rằng: "điều quan trọng nhất là các bạn phải kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, đừng để thiếu hoặc thừa áp suất lốp khi lái xe".

Người lái xe nên kiểm tra nhanh tình trạng lốp, áp suất và các dị vật bám trên lốp trước khi ra đường. Đồng thời cần chú ý đến phanh, đèn chiếu sáng và mức nhiên liệu để đảm bảo phương tiện vận hành an toàn khi di chuyển.



