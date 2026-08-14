Vào những ngày thời tiết nắng nóng, rất nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa suốt đêm để duy trì không gian mát mẻ, dễ chịu và có giấc ngủ thoải mái hơn.

Vào những ngày nắng nóng, bật điều hòa suốt đêm gần như là lựa chọn khó tránh với nhiều gia đình, nhất là khi nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức cao. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu điều hòa liên tục hoạt động từ lúc đi ngủ đến sáng hôm sau? Điều dễ nhận thấy nhất là lượng điện tiêu thụ tăng lên, đặc biệt nếu sử dụng máy chưa đúng cách như đặt nhiệt độ quá thấp hoặc để phòng thất thoát hơi lạnh. Dù không nhất thiết phải tắt điều hòa giữa đêm, việc điều chỉnh cách sử dụng sẽ giúp căn phòng vẫn mát mẻ, dễ chịu mà hạn chế phần điện năng tiêu thụ không cần thiết.

Gợi ý cách bật điều hòa cả đêm vẫn tiết kiệm điện

Điều hòa phải hoạt động trong thời gian dài chắc chắn sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn so với việc chỉ bật trong một khoảng thời gian ngắn. Mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc vào công suất máy, diện tích phòng, khả năng cách nhiệt, nhiệt độ bên ngoài và mức nhiệt được cài đặt. Đặc biệt, việc đặt điều hòa ở mức quá thấp với mong muốn căn phòng nhanh mát có thể khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ. Nếu phòng không kín, thường xuyên mở cửa hoặc có ánh nắng và nguồn nhiệt tác động, điều hòa càng phải làm việc vất vả. Vì vậy, thay vì cố làm căn phòng lạnh sâu, gia chủ có thể áp dụng một số cách sử dụng hợp lý hơn.

1. Đặt 26-27 độ C và kết hợp quạt

Một trong những cách đơn giản nhất là đặt điều hòa ở khoảng 26-27 độ C rồi kết hợp thêm quạt. Nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ xuống rất thấp để nhanh chóng cảm thấy mát, nhưng khi ngủ, cơ thể không nhất thiết cần một căn phòng quá lạnh. Quạt giúp luân chuyển không khí trong phòng, đưa luồng khí mát lan tỏa đều hơn và tạo cảm giác dễ chịu nhờ chuyển động của không khí. Nhờ đó, gia chủ có thể duy trì mức nhiệt vừa phải mà vẫn cảm thấy mát, thay vì phải đặt điều hòa ở mức quá thấp.

2. Sử dụng chế độ Sleep

Nếu điều hòa có chế độ Sleep, đây cũng là tính năng rất đáng tận dụng vào ban đêm. Chế độ này được thiết kế dành cho thời gian ngủ, thường tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn để hạn chế việc căn phòng trở nên quá lạnh khi về sáng. Khi sử dụng Sleep, điều hòa không nhất thiết phải duy trì một mức nhiệt cố định suốt nhiều giờ. Tùy từng mẫu máy, cơ chế hoạt động có thể khác nhau, nhưng nhìn chung tính năng này hướng tới việc tạo môi trường dễ chịu hơn khi ngủ đồng thời tối ưu hoạt động của máy. Gia chủ nên kiểm tra hướng dẫn của chính model điều hòa đang sử dụng để biết cách vận hành cụ thể.

3. Hẹn giờ tắt điều hòa

Dù có nhu cầu bật điều hòa suốt đêm, gia chủ vẫn có thể sử dụng tính năng hẹn giờ để máy tự động tắt vào sáng sớm. Đây là thời điểm nhiệt độ trong phòng thường đã duy trì ở mức dễ chịu, đồng thời thời tiết bên ngoài cũng bớt nóng hơn so với ban ngày. Sau khi điều hòa dừng hoạt động, có thể kết hợp sử dụng quạt để tiếp tục lưu thông không khí, giúp căn phòng không bị bí bách mà không cần duy trì điều hòa đến tận lúc thức dậy.

Đừng quên giữ phòng kín và vệ sinh điều hòa

Bên cạnh việc điều chỉnh nhiệt độ và chế độ hoạt động, khả năng giữ nhiệt của căn phòng cũng ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ điện. Cửa ra vào, cửa sổ nên được đóng kín khi bật điều hòa, đồng thời hạn chế để ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng. Rèm cửa cũng có thể giúp giảm lượng nhiệt từ bên ngoài truyền vào. Ngoài ra, điều hòa cần được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ. Bộ lọc nhiều bụi có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông không khí, khiến máy phải hoạt động kém hiệu quả hơn.

Như vậy, bật điều hòa cả đêm không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hóa đơn tiền điện tăng cao. Đặt nhiệt độ hợp lý, tận dụng chế độ Sleep, hẹn giờ và kết hợp quạt là những cách đơn giản giúp cân bằng giữa sự thoải mái khi ngủ và nhu cầu tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng.