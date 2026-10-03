Chuyện gì thực sự xảy ra bên trong một lò hỏa táng?

Quy trình hỏa táng thực tế diễn ra qua nhiều bước vô cùng nghiêm ngặt và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Cuộc cách mạng hỏa táng tại Mỹ

Bốn thập kỷ trước, chưa đến 5% người Mỹ chọn hình thức hỏa táng, nhưng giờ đây con số đó đã tăng lên gần 50%, đánh dấu một cuộc cách mạng sâu sắc trong cách xã hội hiện đại đối xử và tưởng nhớ người đã khuất. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này phản ánh sự dịch chuyển lớn trong văn hóa, tôn giáo và cả những áp lực về mặt kinh tế của đời sống đương đại.

Vào năm 2008, Cuộc đại suy thoái đã đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ đẩy tỷ lệ hỏa táng tăng cao khi hàng loạt người dân mất việc làm và buộc phải tìm kiếm một giải pháp thay thế tiết kiệm hơn so với hình thức chôn cất truyền thống dưới lòng đất.

Một cơ sở hoả táng tại Mỹ

Chi phí cho một phần mộ truyền thống đi kèm với tiền mua đất, bia mộ và phí mở đất bằng máy xúc có thể lên tới hàng nghìn USD, trong khi chi phí hỏa táng cơ bản tại nhiều cơ sở như Nghĩa trang Rosehill ở New Jersey chỉ là 190 USD. Bên cạnh yếu tố tài chính, không gian tại các nghĩa trang ngày càng cạn kiệt, các tôn giáo lớn như Giáo hội Công giáo dần nới lỏng những điều cấm kỵ khắt khe trước đây, cùng với xu hướng ưa chuộng các nghi thức đơn giản của người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy xu hướng này phát triển mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ.

Quy trình hoả táng diễn ra như thế nào?

Quy trình hỏa táng thực tế diễn ra qua nhiều bước vô cùng nghiêm ngặt và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối để tránh mọi nhầm lẫn thảm khốc. Thi thể sau khi đến nơi thường được bảo quản lạnh trong vòng 24 giờ theo quy định của hầu hết các tiểu bang nhằm tạo khoảng lặng cần thiết sau sự ra đi đầy tính cuối cùng.

Khi đến thời điểm, quan tài thường làm bằng bìa cứng hoặc gỗ sẽ được đưa vào các đơn vị hỏa táng lớn vận hành ở nhiệt độ buồng chính khoảng 1.200 độ Fahrenheit và buồng phụ lên tới 1.700 độ Fahrenheit nhằm thiêu hủy hoàn toàn mô mềm và trung hòa khí thải đạt chuẩn môi trường. Các kỹ thuật viên phải đối mặt với những yếu tố đặc thù như trọng lượng cơ thể hay lượng mỡ của người quá cố, bởi quy tắc ngón tay cái cho thấy 100 pound (45 kg) mỡ người tạo ra năng lượng tương đương 17 gallon dầu hỏa.

(1) Thi thể được nhận dạng và gia đình người quá cố cho phép hỏa táng. Các thiết bị y tế và bộ phận giả được tháo ra và đồ trang sức được thu hồi trước khi thi thể được đặt trong hộp dễ cháy. (2) Hộp được đặt bên trong buồng hỏa táng và được nung nóng đến 1.400° đến 2.000°F trong 1,5 đến 2 giờ. (3) Tro cốt được làm nguội và kỹ thuật viên sẽ loại bỏ các mảnh kim loại bằng nam châm. (4) Tro cốt được nghiền thành bột mịn. (5) Tro được cho vào hộp đựng hoặc bình đựng tro và trả lại cho gia đình.

Sau khi quá trình đốt kết thúc, di hài được đặt lên khay, dùng nam châm để lọc bỏ các vật liệu kim loại không cháy như ghim bấm, ốc vít hay khớp giả, rồi đưa phần xương cốt còn lại vào máy nghiền để tạo thành dạng bột mịn trước khi trao trả cho gia đình.

Sự thay đổi trong đời sống tinh thần

Sự chuyển dịch sang hình thức hỏa táng không chỉ làm thay đổi diện mạo của các nghĩa trang với sự xuất hiện của các tòa tháp đựng cốt mà còn biến đổi sâu sắc đời sống tinh thần cũng như cách con người đối mặt với nỗi đau mất mát. Thay vì trải qua một quy trình tang lễ kéo dài, phô trương và đầy tính nghi thức truyền thống, nhiều gia đình hiện đại chọn cách hỏa táng để đơn giản hóa mọi thủ tục.

Đặc biệt, việc mang tro cốt của người thân về nhà giữ trong phòng ngủ thay vì chôn cất ở nghĩa trang giúp con người xóa bỏ hoàn toàn cảm giác tội lỗi hay áp lực khi không thường xuyên đến viếng mộ, đồng thời thỏa mãn mong muốn giữ cho người thân luôn hiện diện gần gũi trong không gian sống hàng ngày.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi, tính kinh tế và sự linh hoạt của hỏa táng vẫn là những khoảng trống trăn trở về mặt cảm xúc. Dù tro cốt được giữ trong những chiếc bình trang trọng hay được rải đi theo nhiều cách khác nhau, thực tế cho thấy con người đôi khi vẫn trải qua những cảm giác tiếc nuối và hối hận khi thiếu vắng một không gian vật lý cụ thể để kết nối với người đã khuất. Sự thiếu vắng một tấm bia mộ hay một cột mốc rõ ràng dễ khiến người ở lại cảm thấy sự tồn tại của người thân như trôi dạt vào sự vô danh, làm nổi bật nhu cầu bản năng sâu kín của con người là luôn cần một điểm đánh dấu vật lý để chứng minh rằng người thân của họ đã từng thực sự bước đi trên Trái Đất này.

Nguồn: Popular Mechanics